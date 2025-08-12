SZKKA: itt a végleges bajnoki menetrend!

Az előttünk álló 2025/2026-os szezon párosításait korábban már elkészítette a Magyar Kézilabda Szövetség, de a bajnokság teljes menetrendje – a pontos mérkőzés-időpontokkal – nemrégiben vált véglegessé. Az SZKKA az első bajnokiját szeptember 2-án idegenben a Győr ellen játssza, míg az idény utolsó fordulójában – május 31-én – a Ferencvárost fogadja hazai pályán.

Az SZKKA Győrött kezdi a bajnkságot

Fotó: Cseh Gábor

A 2025/2026-os NB I.-es bajnoki menetrend, az SZKKA meccsei

1. forduló: 2025.09.02. 18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA.

2. forduló: 2025.09.13. 18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny.

3. forduló: 2025.09.27. 16.30: Alba Fehérvár–Szombathelyi KKA.

4. forduló: 2025.10.04. 18.00: Szombathelyi KKA–Vasas.

5. forduló: 2025.10.11. 16.00: MOL Esztergom–Szombathelyi KKA.

6. forduló: 2025.10.25. 18.00: Szombathelyi KKA– DKKA.

7. forduló: 2025.10.29. 18.00: DVSC Schaeffler –Szombathelyi KKA.

8. forduló: 2025.11.15. 18.00: Szombathelyi KKA–NEKA.

9. forduló: 2025.12.30. 18.00: Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA.

10. forduló: 2026.01.09. 18.00: Motherson Mosonmagyaróvár KC –Szombathelyi KKA.

11. forduló: 2026.01.17. 18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda.

12. forduló: 2026.01.24. 18.00: Vác–Szombathelyi KKA.

13. forduló: 2026.02.01. 15.00: Szombathelyi KKA–FTC. Helyszín: Aréna Savaria.

14. forduló: 2026.02.04. 18.00: Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC. Helyszín: Aréna Savaria.

15. forduló: 2026.02.21. 18.00: Kozármisleny–Szombathelyi KKA.

16. forduló: 2026.02.28. 18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC.

17. forduló: 2026.03.14. 18.00: Vasas SC–Szombathelyi KKA.

18. forduló: 2026.03.21. 18.00: Szombathelyi KKA–Esztergom.

19. forduló: 2026.03.28. 17.00: DKKA–Szombathelyi KKA.

20. forduló: 2026.04.04. 18.00: Szombathelyi KKA –DVSC.

21. forduló: 2026.04.18. 17.00: NEKA–Szombathelyi KKA.

22. forduló: 2026.04.25. 18.00: Szombathelyi KK–Moyra-Budaörs.

23. forduló: 2026.05.09. 18.00: Szombathelyi KKA–Mosonmagyaróvár KC.

24. forduló: 2026.05.16. 18.00: Kisvárda–Szombathelyi KKA

25. forduló: 2026.05.24. 18.00: Szombathelyi KKA - Vác.

26. forduló: 2026.05.31. 18.00: FTC–Szombathelyi KKA.



