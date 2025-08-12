augusztus 12., kedd

Kézilabda

2 órája

SZKKA: itt a végleges bajnoki menetrend!

Címkék#menetrend#bajnokság#Magyar Kézilabda Szövetség#SZKKA

A SZKKA női NB I.-es kézilabdacsapata szeptember 2-án, Győrött kezdi a bajnokságot.

Pum András

Az előttünk álló 2025/2026-os szezon párosításait korábban már elkészítette a Magyar Kézilabda Szövetség, de a bajnokság teljes menetrendje – a pontos mérkőzés-időpontokkal – nemrégiben vált véglegessé. Az SZKKA az első bajnokiját szeptember 2-án idegenben a Győr ellen játssza, míg az idény utolsó fordulójában – május 31-én – a Ferencvárost fogadja hazai pályán. 

SZKKA
Az SZKKA Győrött kezdi a bajnkságot
Fotó: Cseh Gábor

A 2025/2026-os NB I.-es bajnoki menetrend, az SZKKA meccsei 

1. forduló: 2025.09.02. 18.00: Győri Audi ETO KC–Szombathelyi KKA. 

2. forduló: 2025.09.13. 18.00: Szombathelyi KKA–Kozármisleny. 

3. forduló: 2025.09.27. 16.30: Alba Fehérvár–Szombathelyi KKA. 

4. forduló: 2025.10.04. 18.00: Szombathelyi KKA–Vasas. 

5. forduló: 2025.10.11. 16.00: MOL Esztergom–Szombathelyi KKA. 

6. forduló: 2025.10.25. 18.00: Szombathelyi KKA– DKKA. 

7. forduló: 2025.10.29. 18.00: DVSC Schaeffler –Szombathelyi KKA. 

8. forduló: 2025.11.15. 18.00: Szombathelyi KKA–NEKA. 

9. forduló: 2025.12.30. 18.00: Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA. 

10. forduló: 2026.01.09. 18.00: Motherson Mosonmagyaróvár KC –Szombathelyi KKA. 

11. forduló: 2026.01.17. 18.00: Szombathelyi KKA–Kisvárda. 

12. forduló: 2026.01.24. 18.00: Vác–Szombathelyi KKA. 

13. forduló: 2026.02.01. 15.00: Szombathelyi KKA–FTC. Helyszín: Aréna Savaria. 

14. forduló: 2026.02.04. 18.00: Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC. Helyszín: Aréna Savaria. 

15. forduló: 2026.02.21. 18.00: Kozármisleny–Szombathelyi KKA. 

16. forduló: 2026.02.28. 18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC. 

17. forduló: 2026.03.14. 18.00: Vasas SC–Szombathelyi KKA. 

18. forduló: 2026.03.21. 18.00: Szombathelyi KKA–Esztergom. 

19. forduló: 2026.03.28. 17.00: DKKA–Szombathelyi KKA. 

20. forduló: 2026.04.04. 18.00: Szombathelyi KKA –DVSC. 

21. forduló: 2026.04.18. 17.00: NEKA–Szombathelyi KKA. 

22. forduló: 2026.04.25. 18.00: Szombathelyi KK–Moyra-Budaörs. 

23. forduló: 2026.05.09. 18.00: Szombathelyi KKA–Mosonmagyaróvár KC. 

24. forduló: 2026.05.16. 18.00: Kisvárda–Szombathelyi KKA

25. forduló: 2026.05.24. 18.00: Szombathelyi KKA - Vác. 

26. forduló: 2026.05.31. 18.00: FTC–Szombathelyi KKA.

 

 

