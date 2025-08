SZKKA-légiós: nagyszerű keretünk van

A 2001-es születésű, Ivana Kiprijanovska a francia Sambre-Avesnois Handball együttesétől érkezett Szombathelyre, az SZKKA csapatához. Pályafutását a Kumanovóban kezdte, 2022-ben igazolt Franciaországba. Tagja volt a 2024-es, részben Magyarországon rendezett női kézilabda Európa-bajnokságon szereplő északmacedón válogatott keretnek, a vasiak beállójával, Ivana Djatevskával együtt.



Az SZKKA észak-macedón légiósa, Jovana Kiprijanovska

Fotó: VN/SZKKA

Az SZKKA légiósának sokat segít honfitársa

– Elég intenzív volt eddig a felkészülés, de jó értelemben. - mondta Ivana Kiprijanovska az SZKKA honlapján. – A magyar bajnokság nagyon magas szintet képvisel, ha tartani akarod a lépést a legjobbakkal, akkor még annál is keményebben kell dolgozni, mint amire számítasz. Más rendszer, mint amit Franciaországban megszoktam – intenzívebb, ugyanakkor rengeteget lehet tanulni, olyan dolgokat is, amikkel korábban nem találkoztam. Ez a klub rengeteg potenciált rejt magában, és nagyon örülök, hogy egy olyan közegben lehetek, ahol mindenki keményen dolgozik azért, hogy a legjobbat hozza ki a csapatból. A lányok nagyon kedvesen fogadtak, és úgy érzem, nagyszerű keretünk van erre a szezonra. Az edzők támogatásával biztos vagyok benne, hogy sok pozitív eredményt érhetünk el. – fogalmazott bizakodva az átlövő, akinek beilleszkedést az is megkönnyítette, hogy egy jól ismert arc is várta Szombathelyen.

– Ivana Djatevska válogatottbeli csapattársam is, nagyon örülök, hogy itt lehet velem. Sokkal könnyebb, ha van valaki, akit már jól ismersz, különösen, ha ugyanabból az országból jöttetek. Ivana remek energiát hoz a csapatba, jól alkalmazkodott az új rendszerhez, és igazán szerencsés vagyok, hogy klubszinten is együtt játszhatunk.

– Szombathely nagyon szép és nyugodt hely. Eddig a városközpontban és a tónál jártam, ami igazán békés és kellemes – de még sok felfedeznivaló vár rám. A felkészülés alatt minden szabadidőt próbálok a regenerációra fordítani, de amikor tehetem, a vőlegényemmel töltöm az időt – jó kávé mellett, hosszú sétákkal a tónál vagy akár egy kis vásárlással, ha szükséges – mondta Kiprijanovska.