SZKKA: szoros meccs a román Bajnokok Ligája-induló ellen - fotók

A mérkőzés elején kicsit lassabban lendültek játékba a szombathelyiek, a vendégek kihasználták hibáikat és előnybe kerültek. Azonban hamar összekapta magát a vasi csapat, 5-5-nél már sikerült egyenlíteni, és innentől rendkívül magabiztos, lendületes játékot mutattak be a vendéglátók. Labdaszerzésekből gyors támadásokat vezettenk, a védekezésben pedig kemény falakat állítottak – mindkét oldalon szikrázott a játék.

Látványos megoldások az SZKKA-tól is

A Bistrita játékosai szemet gyönyörködtető megoldásokkal rukkoltak elő, de a hazai oldalon is akadtak látványos és hatékony megmozdulások. A pályán igazi küzdelem zajlott, amit a sok kétperces kiállítás is jól jelzett: egyik fél sem kímélte magát. Az első félidő végére sikerült felülkerekednük a szombathelyieknek, így kétgólos előnnyel mehettek a szünetre.

A második játékrészt viszont rosszul indították: két eladott labdával kezdtek, amit román ellenfelük könyörtelenül megbüntetett. Ezután fej-fej mellett haladt a két csapat, minden gólért meg kellett harcolni. A hajrában a Bistrita nagyobb rutinja érvényesült: kétgólos előnyüket egy biztos utolsó támadással háromra növelték, így ők ünnepelhettek a végén.