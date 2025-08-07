1 órája
SZKKA: szoros meccs a román Bajnokok Ligája-induló ellen - fotók
Női felkészülési kézilabda-mérkőzésen a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (SZKKA) kiélezett mérkőzésen három góllal kikapott a Bajnokok Ligája-résztvevő román Bistritától.
Szombathelyi KKA (SZKKA)–CS Gloria Bistrita 25-28 (14-12). Haladás Sportkomplexum, 450 néző, női nemzetközi felkészülési kézilabda-mérkőzés.
SZKKA: Almeida – Sallai, Pődör R. 7, Ivancok-Soltic 2, Pásztor 4, Smetková 1, Szemes 2. Csere: Korsós – Pődör B. 5, Török, Tolnai, Szeberényi, Kiprijanovska 2, Varga N. 2, Menezes , Djatevska , Hornyák, Bősze. Edző: Gyurka János.
A nyári felkészülés újabb állomásához érkezett az SZKKA, a szlovén RK Krim Mercator után ezúttal a román élvonalbeli, Bajnokok Ligája-résztvevő CS Gloria Bistrita együttesét fogadta felkészülési mérkőzésen a Haladás Sportkomplexumban.
SZKKA-CS Gloria Bistrita felkészülési meccsFotók: Cseh Gábor
A mérkőzés elején kicsit lassabban lendültek játékba a szombathelyiek, a vendégek kihasználták hibáikat és előnybe kerültek. Azonban hamar összekapta magát a vasi csapat, 5-5-nél már sikerült egyenlíteni, és innentől rendkívül magabiztos, lendületes játékot mutattak be a vendéglátók. Labdaszerzésekből gyors támadásokat vezettenk, a védekezésben pedig kemény falakat állítottak – mindkét oldalon szikrázott a játék.
Látványos megoldások az SZKKA-tól is
A Bistrita játékosai szemet gyönyörködtető megoldásokkal rukkoltak elő, de a hazai oldalon is akadtak látványos és hatékony megmozdulások. A pályán igazi küzdelem zajlott, amit a sok kétperces kiállítás is jól jelzett: egyik fél sem kímélte magát. Az első félidő végére sikerült felülkerekednük a szombathelyieknek, így kétgólos előnnyel mehettek a szünetre.
A második játékrészt viszont rosszul indították: két eladott labdával kezdtek, amit román ellenfelük könyörtelenül megbüntetett. Ezután fej-fej mellett haladt a két csapat, minden gólért meg kellett harcolni. A hajrában a Bistrita nagyobb rutinja érvényesült: kétgólos előnyüket egy biztos utolsó támadással háromra növelték, így ők ünnepelhettek a végén.