Kézilabda

SZKKA: vereség Ljubljanában, szerb kapus érkezett

Női felkészülési kézilabda-mérkózésen a Szombathelyi KKA tizenegy gólos vereséget szenvedett a szlovén Krim Ljubljana otthonában.

Pum András

RK Krim OTP Group Mercator–Szombathelyi KKA (SZKKA) 32-21 (14-10). Ljubljana, női felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA
Támadásban az SZKKA csapatkapitánya, Pődör Rebeka. 
Fotó: VN/SZKKA


SZKKA: Almeida – Sallai 2, Pődör R. 7, Ivancok-Soltic 7, Pásztor 1, Kiprijanovska, Varga N 2. Csere: Simic – Pődör B., Smetková, Török 1, Tolnai, Szeberényi 1, Menezes, Djatevska, Hornyák, Korsós. Edző: Gyurka János.
A szombathelyiek utolsó idegenbeli felkészülési mérkőzésükön Ljubljanában léptek pályára – viszonozva ezzel a szlovénok vasi vendégjátékát. - olvsható az SZKKA honlapján.
Már az első percekben látszott, hogy nagy tempót diktál a hazai csapat, így a szombathelyieknek futniuk kellett az eredmény után. Így hamar tetemes előnyre tett szert a szlovén együttes, amely rányomta bélyegét a mérkőzést hátralévő részére. Ennek ellenére az első félidő zárásakor csak négy gól (14-10) volt a különbség a csapatok között.
Bár a második félidőben több szép megoldást és biztató jeleket is mutattak a vasiak, az állandó hátrányból már nem tudtak fordítani. A védekezésben és támadásban is voltak olyan hibák, ugyanakkor pozitívum, hogy a csapat nem adta fel, és a hajrában is küzdött minden egyes gólért.


SZKKA: súlyosan megsérült az argentin kapus

A szombathelyiekkel kapcsolatos hír, hogy argentinkapusuk, Fatime Ayelen Rosalez vállsérülést szenvedett a hazai Krim Ljubljana elleni edzőmérkőzésen. A részletes orvosi vizsgálatok megállapíották, hogy a hálóőr  sérülése súlyosabb a vártnál, 6-8 hónapos rehabilitációra szorul, és így biztosan nem számíthat rá a szakmai stáb a szezon legfontosabb szakaszában.
A szombathelyiek Rosalez pótlására leigazolták a szerb Marija Simicet. A 25 esztendős Simic az élvonalban szereplő ŽORK Jagodina kapuját védte az elmúlt szezonban, korábban pedig a ŽRK Bekament Bukovicka Banja együttesében is meghatározó szerepet töltött be.
Simic számos nemzetközi kupasorozatban – többek között EHF European Cup és European League mérkőzéseken – tapasztalatot szerzett, valamint válogatott szinten is bemutatkozott. Simic a ljubljanai edzőmeccsen már védett is új csapatában

 

