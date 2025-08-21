Szombaton Focimagazin!

Szombaton ismét jelentkezik lapunk a népszerű Focimagazin kiadvánnyal – felvezetve a 2025/2026-os profi- és amatőr labdarúgó-bajnokságok rajtját.

Bemutatjuk a vasi futballcsapatokat az NB III.-tól a vármegyei harmadosztályig – külön figyelmet fordítva a Szombathelyi Haladás helyzetére. Ugyancsak foglalkozunk a nehéz helyzetbe került HVSE futsalcsapatával. Továbbá sorsolásokkal, menetrendekkel, játékoskeretekkel, edzői várakozásokkal jelentkezünk. A kiadványban teret adunk női futballnak, a Viktoriának is. Természetesen nem maradhat ki a magyar labdarúgó-válogatott mozgalmasnak ígérkező őszi szezonja sem – tekintettel arra, hogy a nemzeti csapatban több vasi futballista is szerepel.

Egy futballrajongó számára különösen értékes segédeszköz, iránymutató lehet a kiadványunk!