2 órája
Gálázott a magyar kosárlabda-válogatott
Sima győzelemmel folytatta a világbajoki előselejtező-sorozatot a magyar férfi kosárlabda-válogatott. Válogatott: közel 40 pontos diadal észak-Macedonia ellen!
Válogatott: nem jelentett problémát a vendég Észak-Macedónia - közte 38 pont!
Fájó romániai vereséggel kezdte a világbajnoki előselejtezőt a magyar férfi kosárlabda-válogatott – még szerdán este kapott ki 76-64-re Nagyváradon. Románia egyébként korábban Észak-Macedóniát is elverte, ráadásul idegenben (72-80). Így szombaton este Szolnokon két nyeretlen csapat lépett pályára azzal a céllal, hogy odaéjen a háromfős csoport második, még továbbjutást érő helyére.
A nagyváradi meccset sérülés miatt kihagyó Benke Szilárd és Meleg Gergő játékára Szolnokon már számíthatott Gasper Okorn szövetségi kapitány.
Válogatott - jegyzőkönyv
Magyarország–Észak-Macedónia 96-58 (19-18, 34-19, 17-14, 26–7). Szolnok, 2000 néző, világbajnoki előselejtező, válogatott kosárlabda-mérkőzés, vezette: Anaya (panamai), Glisics (szerb), Vulic (horvát).
Magyarország: Váradi 9/9, Perl 10/3, Pallai 8/6, Golomán 11/3, Reuvers 7/3. Csere: Meleg 13/3, Benke 9/6, Pongó Marcell 15/9, Vojvoda 3, Tanoh Dez 3/3, Filipovics 8, Valerio-Bodon –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.
Észak-Macedónia, legjobb dobók: Magdevszki 11/3, Wiley 15/6, Simics 10.
Az eredmény alakulása. 4. perc: 9-3. 8. p.: 18-15. 14. p.: 35-20. 18. p.: 47-32. 24. p.: 59-41. 28. p.: 67-48. 33. p.: 78-53. 38. p.: 94-55.
A kiegyenlített kezdés után a magyar válogatott 18 ponttal elhúzott a nagyszünetig – főként Pongó Marcell és Perl Zoltán ponterős játéka révén. A második félidőben aztán húsz pont fölé nőtt a különbség, a hazai siker egy pillanatig sem forgott veszélyben.
– Sokkal jobb volt a testbeszédünk, mint a romániai mérkőzésen. Így kell játszanunk, ezt kell folytatnunk a jövőben. Voltak nagyon jó periódusaink a meccsen. Most egy kicsit pihenünk, aztán alaposan felkészülünk az ugyancsak fontos románok elleni hazai összecsapásra – összegzett a Nemzeti Sport napilapnak Gasper Okorn.
A csoport állása két forduló után:
- 1. Románia 4 pont
- 2. Magyarország 3
- 3. Észak-Macedónia 2.
A magyar válogatott további programja, augusztus 16.: Magyarország–Románia (Szolnok, 18.00). Augusztus 20.: Észak-Macedónia–Magyarország (Kumanovo 19.00).