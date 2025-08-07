augusztus 7., csütörtök

Kosárlabda

30 perce

Válogatott: fájó romániai pofon

Magyarország, Románia, kosárlabda, válogatott

Fájó romániai vereséggel kezdte a világbajnoki előselejtezőt a magyar férfi kosárlabda-válogatott – még szerdán este. Válogatott: szombaton folytatás, Észak-Macedónia a vendég.

Tóth Gábor
Válogatott: fájó romániai pofon

Válogatott: a rajt nem sikerült.

Fotó: Cseh Gábor

Kosárlabda: elrajtolt a világbajnoki előselejtező, romániában kapott ki a magyar válogatott.

válogatott
Válogatott: Perl zoltán ponterősen játszott - hiába.
Fotó: NS/Dömötör Csaba

Románia már egyszer pályára lépett a vb-előselejtező sorozatban: Észak-Macedóniában aratott győzelmével (72-80) komoly lépést tett afelé, hogy a csoport első két helyének valamelyikén zárjon, és ezzel bejusson a selejtezőbe. A magyar válogatott nem a legjobb előjelekkel utazott Romániába: Maronka, Somogyi, Meleg és Benke sérülés miatt hagyta ki a meccset, Lukács pedig lemondta a válogatottságot.

A generációváltással is „küzdő” magyar válogatott jól kezdte a romániai mérkőzést, sokáig szorossá tette a sok hibával tarkított, pontszegény összecsapást (20. perc: 32-32). Azonban a házigazda a második félidőben fokozatosan felőrölte ellenfelét, és végül biztos, 15 pontos győzelmet aratott.

Válogatott - jegyzőkönyv

  • Románia–Magyarország 76-64 (13-21, 19-11, 22-16, 22-16). Nagyvárad, 2000 néző, világbajnoki előselejtező, válogatott kosárlabda-mérkőzés, vezette: Zurapovic (bosnyák), Zapolski (lengyel), Barkauskas (litván).
  • Románia, legjobb dobók: Tohatan 9/3, Diculescu 8/3, Maciuca 21/15, Popa 11/6. Szövetségi kapitány: Mihai Silvasan.
  • Magyarország: Váradi –, Perl 15, Pallai 2, Golomán 10, Reuvers 14/6. Csere: Pongó Marcell 13/6, Vojvoda 10, Tanoh Dez –, Filipovics –, Valerio-Bodon –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.
  • Az eredmény alakulása. 5. perc: 2-7. 8. p.: 6-16. 17. p.: 27-25. 19. p.: 29-30. 22. p.: 36-36. 25. p.: 36-40. 27. p.: 43-43. 29. p.: 51-45. 33. p.: 61-48. 35. p.: 65-50. 37. p.: 67-58.
  • Kipontozódott: Filipovics (30. p.)
     

A magyar válogatott szombaton (18.00) Észak-Macedóniát fogadja Szolnokon – és nagyon fontos összecsapás vár rá, ha ugyanis oda akar érni a csoport második, még továbbjutást érő helyére, akkor nem kaphat ki! 

 

 

