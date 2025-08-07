Válogatott: fájó romániai pofon

Kosárlabda: elrajtolt a világbajnoki előselejtező, romániában kapott ki a magyar válogatott.

Válogatott: Perl zoltán ponterősen játszott - hiába.

Fotó: NS/Dömötör Csaba

Románia már egyszer pályára lépett a vb-előselejtező sorozatban: Észak-Macedóniában aratott győzelmével (72-80) komoly lépést tett afelé, hogy a csoport első két helyének valamelyikén zárjon, és ezzel bejusson a selejtezőbe. A magyar válogatott nem a legjobb előjelekkel utazott Romániába: Maronka, Somogyi, Meleg és Benke sérülés miatt hagyta ki a meccset, Lukács pedig lemondta a válogatottságot.

A generációváltással is „küzdő” magyar válogatott jól kezdte a romániai mérkőzést, sokáig szorossá tette a sok hibával tarkított, pontszegény összecsapást (20. perc: 32-32). Azonban a házigazda a második félidőben fokozatosan felőrölte ellenfelét, és végül biztos, 15 pontos győzelmet aratott.

Románia–Magyarország 76-64 (13-21, 19-11, 22-16, 22-16). Nagyvárad, 2000 néző, világbajnoki előselejtező, válogatott kosárlabda-mérkőzés, vezette: Zurapovic (bosnyák), Zapolski (lengyel), Barkauskas (litván).

Tohatan 9/3, Diculescu 8/3, Maciuca 21/15, Popa 11/6. Szövetségi kapitány: Mihai Silvasan. Magyarország: Váradi –, Perl 15, Pallai 2, Golomán 10, Reuvers 14/6. Csere: Pongó Marcell 13/6, Vojvoda 10, Tanoh Dez –, Filipovics –, Valerio-Bodon –. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.

