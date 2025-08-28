augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Varga Barnabás külföldre távozik?

Címkék#labdarúgás#Varga Barnabás#Külföld

Idén is nagyszerű szezont fut, gólerősen futballozik Varga Barnabás, a Ferencváros és a válogatott szentpéterfai futbalistája. Varga Barnabás: merre tovább?

Vaol.hu

Varga Barnabás ontja a gólokat - ennek köszönhetően szinte naponta röppennek fel pletykák, hogy hol folytatja pályafutását a Ferencváros és a válogatott szentpéterfai futballistája.

Varga Barnabás
Varga Barnabás
Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Varga Barnabás kifejezetten jó formában kezdte a 2025/2026-os szezont. Júniusban a magyar válogatottat góllal, és gólpasszal segítette győzelemre Azerbajdzsánban (1-2). Majd az első Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfél, az örmény Noah kapujába idegenben (1-2), és hazai pályán (4-3) is betalált. Sőt, a bajnokságot is jól kezdte, hiszen gólt rúgott a Kazincbarcikának és a Nyíregyházának is. Majd a Ludogorec elleni hazai BL-selejtezőn (3-0) kétszer is bevette a bolgárok kapuját. Végül a Qarabag ellen pedig a hazai vereség (1-3) és az idegenbeli győzelem (2-3) alkalmával is eredményes volt.

Nem meglepő, hogy most véget ért Bajnokok Ligája selejtező-sorozat legeredményesebb játékosa - a maga hat góljával, egy gólpasszával - Varga Barnabás lett!

Varga Barnabás: Olaszország, arab világ?

Varga hosszú ideje stabilan teljesít, gólerősen futballozik, a megbízható, rutinos csatárok közé tartozik -  az európai "hadszíntéren" is. Éppen ezért minden átigazolási időszakban felbukkan a neve a különböző portálokon. Ezúttal is ez történt. Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy az olasz élvonalból érdeklődnek iránta, így a Cagliari, a Cremonese, az Udinese és Napoli neve hangzott el Varga lehetséges új csapataként.

Az arab világból pedig az Egyesült Arab Emírségekbeli Al Jazira érdeklődésről lehetett olvasni. Ebben a történetben viszont új szál, hogy az m4sport.hu megszólatatta a 23-szoros válogatott futballista menedzserét, Paunoch Pétert, aki eliesmerte az arabok érdeklődését, de azt is megjegyezte, hogy a Ferencváros hivatalos ajánlatot (még?) nem kapott a csatárért. 

Nem pontatlanok az érestülései, de a váltás egyelőre távolinak tűnik, hiszen bizonyos helyeken akár októberig nyitva áll a piac. Mivel a szakmai dolgokon túl gazdasági tényezők is szerepet játszanak egy ilyen átigazolásban, a csapatok kivárnak, több opcióval rendelkeznek bizonyos posztokra. Barni több csapatnál is előkelő helyen áll a listákon, de miután, mondom még egyszer, a gazdasági tényezők is elég jelentős szerepet játszanak, ezért a klubok sakkoznak – kit tudnak eladni, milyen büdzséjük lesz. Általában a piacon az utolsó napokban történik az átigazolások döntő többsége, a kétharmada, ennek a sakkozásnak köszönhetően

nyilatkozta az m4sport.hu megkeresésére a Varga Barnabást képviselő Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Az biztos, hogy Vargáért jó pénzt kaphatna a Fradi - hiszen a Varga teljesítményét még csak meg sem közelítő brazil Matheus Saldanha 5 millió eurórért igazolt a szintén arab emírségekbeli Al Wasl csapatába. Kérdés, hogy az Európa-liga főtábláján szereplő, a bajnokságban címvédésre törő FTC tudja-e pótolna a golókat a hazai és a nemzetközi porondon is futószalagon gyártó támadót.

Varga Barnabás eddig összesen 94 tétmeccsen játszott FTC-mezben, ezeken 58 gól szerzett és 19 gólpasszt adott - ami bizony nem rossz mutató!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu