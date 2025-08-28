Varga Barnabás külföldre távozik?

Varga Barnabás ontja a gólokat - ennek köszönhetően szinte naponta röppennek fel pletykák, hogy hol folytatja pályafutását a Ferencváros és a válogatott szentpéterfai futballistája.

Varga Barnabás

Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Varga Barnabás kifejezetten jó formában kezdte a 2025/2026-os szezont. Júniusban a magyar válogatottat góllal, és gólpasszal segítette győzelemre Azerbajdzsánban (1-2). Majd az első Bajnokok Ligája-selejtezős ellenfél, az örmény Noah kapujába idegenben (1-2), és hazai pályán (4-3) is betalált. Sőt, a bajnokságot is jól kezdte, hiszen gólt rúgott a Kazincbarcikának és a Nyíregyházának is. Majd a Ludogorec elleni hazai BL-selejtezőn (3-0) kétszer is bevette a bolgárok kapuját. Végül a Qarabag ellen pedig a hazai vereség (1-3) és az idegenbeli győzelem (2-3) alkalmával is eredményes volt.

Nem meglepő, hogy most véget ért Bajnokok Ligája selejtező-sorozat legeredményesebb játékosa - a maga hat góljával, egy gólpasszával - Varga Barnabás lett!

Varga Barnabás: Olaszország, arab világ?

Varga hosszú ideje stabilan teljesít, gólerősen futballozik, a megbízható, rutinos csatárok közé tartozik - az európai "hadszíntéren" is. Éppen ezért minden átigazolási időszakban felbukkan a neve a különböző portálokon. Ezúttal is ez történt. Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy az olasz élvonalból érdeklődnek iránta, így a Cagliari, a Cremonese, az Udinese és Napoli neve hangzott el Varga lehetséges új csapataként.

Az arab világból pedig az Egyesült Arab Emírségekbeli Al Jazira érdeklődésről lehetett olvasni. Ebben a történetben viszont új szál, hogy az m4sport.hu megszólatatta a 23-szoros válogatott futballista menedzserét, Paunoch Pétert, aki eliesmerte az arabok érdeklődését, de azt is megjegyezte, hogy a Ferencváros hivatalos ajánlatot (még?) nem kapott a csatárért.

Nem pontatlanok az érestülései, de a váltás egyelőre távolinak tűnik, hiszen bizonyos helyeken akár októberig nyitva áll a piac. Mivel a szakmai dolgokon túl gazdasági tényezők is szerepet játszanak egy ilyen átigazolásban, a csapatok kivárnak, több opcióval rendelkeznek bizonyos posztokra. Barni több csapatnál is előkelő helyen áll a listákon, de miután, mondom még egyszer, a gazdasági tényezők is elég jelentős szerepet játszanak, ezért a klubok sakkoznak – kit tudnak eladni, milyen büdzséjük lesz. Általában a piacon az utolsó napokban történik az átigazolások döntő többsége, a kétharmada, ennek a sakkozásnak köszönhetően

– nyilatkozta az m4sport.hu megkeresésére a Varga Barnabást képviselő Paunoch Péter, a Center Sport menedzseriroda tulajdonosa.

Az biztos, hogy Vargáért jó pénzt kaphatna a Fradi - hiszen a Varga teljesítményét még csak meg sem közelítő brazil Matheus Saldanha 5 millió eurórért igazolt a szintén arab emírségekbeli Al Wasl csapatába. Kérdés, hogy az Európa-liga főtábláján szereplő, a bajnokságban címvédésre törő FTC tudja-e pótolna a golókat a hazai és a nemzetközi porondon is futószalagon gyártó támadót.