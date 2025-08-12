augusztus 12., kedd

Labdarúgás

1 órája

Ferencváros: újabb Varga Barnabás-gólok?

Ma este (20.15) a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. A továbbjutáshoz szükség lesz Varga Barnabás jó játékéra (góljaira?) is!

Ma este a Groupama Arénában a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján - az FTC szentpéterfai csatára, Varga Barnabás minden bizonnyal ott lesz a pályán.

Varga Barnabás
FTC-gólöröm - jobbról a második Varga Barnabás.
Fotó: NS/Kovács Péter

Múlt héten, a párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született, de Robbie Keane együttese akár többgólos előnyre is szert tehetett volna, a lehetőségeit azonban elpuskázta - így teljesen nyílt maradt a párharc.

Ferencváros: Varga Barnabás jó formában van!

A két együttes a 2019/2020-as idényben már játszott egymással, nem is egyszer. 

A BL-selejtező első fordulójában a Ferencváros 2-1-es előnnyel várta a razgradi visszavágót, amelyen 3-2-re nyert, így kettős győzelemmel jutott tovább. 

Később átkerült az Európa-liga csoportkörébe, amelyben újra összekerült a bolgár bajnokkal. A második számú európai kupasorozatban pedig már nem tudta megismételni három hónappal korábbi teljesítményét, mivel a Groupama Arénában a Ludogorec 3-0-ra győzött, Bulgáriában pedig 1-1-es döntetlen született. A csoportból végül az Espanyol mellett a Ludogorec jutott tovább, a Ferencváros a harmadik helyen végzett, azaz véget ért számára az európai kupaszereplés.

  • A mostani idényben Robbie Keane vezetőedző együttese a második körből az örmény FC Noah ellen kettős győzelemmel jutott tovább, de az idegenbeli 2-1-es siker után saját közönsége előtt a vártnál nehezebben nyert. A zöld-fehérek háromszor is vezetést szereztek, ám a vendégek háromszor egyenlítettek, végül Varga Barnabás a 74. percben negyedszer is előnyhöz juttatta csapatát, amely később már nem engedte ki kezéből a győzelmet (4-3).

Az FTC szentpéterfai csatára, Varga Barnabás egyébként kifejezetten jó formában kezdte a szezont. Júniusban a magyar válogatottat góllal, és gólpasszal segítette győzelemre Azerbajdzsánban (1-2). Majd az előző BL-selejtezős ellenfél, az örmény Noah kapujába idegenben (1-2) és hazai pályán (4-3) is betalált. Sőt, a bajnokságban is eredményesen futballozik, hiszen gólt rúgott a Kazincbarcikának és a Nyíregyházának is. Vélhetően a Ludogorec elleni visszavágón is fontos szerep hául rá!

- Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt,mint legutóbb, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is. Láthattuk a múlt héten, hogy a Ludogorec nem rossz csapat, szóval kiélezett mérkőzésre számítok - nyilatkozta a mérkőzést felvező sajtótájékoztatón Robbie Keane, az FTC mestere.

- Kész tervünk van, mert tudjuk, hogy hol sérülékeny az ellenfelünk - jelentette ki Rui Mota, a Ludogorec vezetőedzője. - Minden eshetőségre felkészültünk, de nem a mi mentalitásunk döntetlenre játszani. A cél olyan messzire jutni a BL-selejtezőben, amennyire csak lehet, remélhetőleg ez a főtáblát jelenti majd!

A Ferencváros egy győzelemmel a legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján lesz érdekelt. A továbbjutó a Qarabag és a Skendija párharcának győztesével találkozik a főtáblára jutásért, míg az alulmaradó együttes ugyancsak az azeri vagy az északmacedón gárdával csap össze az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében.

A 20.15 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

 

 

