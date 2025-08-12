FTC: Varga Barnabást nem lehet megállítani - videó

FTC, Bajnokok Ligája: Varga Barnabást nem lehet megállítani!

Varga Barnabás a második gólja előtti szituációban

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző, labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane.

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota.

Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.).

Varga Barnabást egyszerűen nem lehet megállítani

Mint korábban írtuk, a Ferencváros szentpéterfai csatára, Varga Barnabás kifejezetten jó formában várta a bolgárok elleni BL-visszavágót. Júniusban a magyar válogatottat góllal, és gólpasszal segítette győzelemre Azerbajdzsánban (1-2). Majd az előző, első BL-selejtezős ellenfél, az örmény Noah kapujába idegenben (1-2), és hazai pályán (4-3) is betalált. Sőt, a bajnokságban is eredményesen futballozik, hiszen gólt rúgott a Kazincbarcikának és a Nyíregyházának is. Így számítani lehetett rá, hogy Ludogorec elleni visszavágón is fontos szerep hárul rá - így is történt!

A párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született - így éles meccsre volt kilátás kedden este Budapesten.

Jól is kezdett a vendég, de aztán az első félidő hajrájában, a 38. percben jött Varga első gólja. Fordulás utn megtette mindent a vendég az egyenlítésért, de Varga második, 79. percben született találata eldöntötte a továbbjutás sorsát - sőt, a 86. percben még Szalai Gábor is betalált, beállítva a 3-0-s végeredményét.

A Ferencváros így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, ahol a BL-főtáblára jutásért az azeri Qarabag lesz az ellenfele. De ezzel a győzelemmel az Európa Liga főtábláján már biztosan ott lesz az FTC.