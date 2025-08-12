augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

FTC: Varga Barnabást nem lehet megállítani - videó

Címkék#Bajnokok Ligája#FTC#Varga Barnabás#videó#gól

A szentpéterfai csatár, Varga Barnabás vezérletével, két góljával a Ferencváros 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának a visszavágóján.

Vaol.hu
FTC: Varga Barnabást nem lehet megállítani - videó

Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

FTC, Bajnokok Ligája: Varga Barnabást nem lehet megállítani!

Varga Barnabás
Varga Barnabás a második gólja előtti szituációban
Forrás: MTI/Hegedüs Róbert

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0) 
Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző, labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok
FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane.
LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota.
Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.).

Varga Barnabást egyszerűen nem lehet megállítani

Mint korábban írtuk, a Ferencváros szentpéterfai csatára, Varga Barnabás kifejezetten jó formában várta a bolgárok elleni BL-visszavágót. Júniusban a magyar válogatottat góllal, és gólpasszal segítette győzelemre Azerbajdzsánban (1-2). Majd az előző, első BL-selejtezős ellenfél, az örmény Noah kapujába idegenben (1-2), és hazai pályán (4-3) is betalált. Sőt, a bajnokságban is eredményesen futballozik, hiszen gólt rúgott a Kazincbarcikának és a Nyíregyházának is. Így számítani lehetett rá, hogy Ludogorec elleni visszavágón is fontos szerep hárul rá - így is történt!

A párharc első felvonásán Razgardban gól nélküli döntetlen született - így éles meccsre volt kilátás kedden este Budapesten.

Jól is kezdett a vendég, de aztán az első félidő hajrájában, a 38. percben jött Varga első gólja. Fordulás utn megtette mindent a vendég az egyenlítésért, de Varga második, 79. percben született találata eldöntötte a továbbjutás sorsát - sőt, a 86. percben még Szalai Gábor is betalált, beállítva a 3-0-s végeredményét.

A Ferencváros így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, ahol a BL-főtáblára jutásért az azeri Qarabag lesz az ellenfele. De ezzel a győzelemmel az Európa Liga főtábláján már biztosan ott lesz az FTC.

És az sem mellékes, hogy a magyar labdarúgó-válogatott szövetsági kapitánya, Marco Rossi is ott volt a Groupama Arénában - így élőben láthatta Varga nagyszerű teljesítményét!

Varga Barnabás első gólja:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu