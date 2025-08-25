1 órája
Vármegyei I.: csak négy meccs - képgalériával
Labdarúgás, vármegyei I.: csak négy meccset rendeztek – gólerős Király, Haladás
A Király és a Haladás esélyeshez méltó győzelmet aratott. A Szentgotthárd a vártnál talán nehezebben gyűrte le a Csepreget. A Körmend–Csákánydoroszló szomszédvári derbi döntetlennel zárult.
A Celldömölk–Sárvár és a Szarvaskend–Vép mérkőzést majd később játsszák le a csapatok, ugyanis a Sárvár és a Szarvaskend a Magyar Kupa 2. fordulójában lépett pályára a hétvégén – és mindkét gárda továbbjutott!
Körmend - Csákánydoroszló vármegyei I. osztályFotók: Szendi Péter
Vármegyei I. - jegyzőkönyvek
- Király SE–MVD-Szig Söpte SE 3–0 (2–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Horváth P.
Király: Kovács Á. – Karvalics (Rózsás), Bodor, Szabó B. (Nagy Á.), Kudron (Takács), Németh G. (László), Czöndör, Horváth D., Halmosi, Schimmer, Németh M. Edző: Hegyi László.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai (Radványi Cs.), Koszokovits (Vizi), Kondákor (Vámos), Németh G. (Radványi G.), Győrffy, Koronczai, Szakasics, Bonchis (Árvay), Rácz. Edző: Simon Attila.
Gólszerzők: Czöndör (2), Rózsás.
Jó iramú, küzdelmes találkozót láthatott a közönség. Czöndör Gergő két remek találatával az első félidőben kétgólos előnyben került a házigazda. Ám a vendégek nagy lendülettel kezdték a második félidőt, és a folytatásban gyakran mezőnyfölényben játszottak, de ezt a mezőnyfölényt nem tudták gólra váltani – amihez Kovács Áron jó teljesítménye a hazai kapuban. Végül a Király egy kontrából biztosította be győzelmét.
- Szentgotthárdi VSE–Csepregi SE 1–0 (0–0). Szentgotthárd, 150 néző, v.: Imre B.
Szentgotthárd: Dömötör – László (Gyécsek), Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Sipos B.), Horváth D. (Takács), Laczó P., Mesics-Leiner, Tulok (Nagy O.), Sipos G. (Dancsecz), Bedi. Edző: Heiter László.
Csepreg: Takács K. – Kótai, Koósz, Nika M., Takács D., Pócza (Takács B.), Balogh-Sövér (Nemes), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Berzlánovich). Edző: Iszak Sándor.
Gólszerző: Muzsi.
Kellemetlen, szívós ellenfélnek bizonyult a Csepreg, fegyelmezetten futballozott. De az első perctől a házigazda diktálta a tempót, az első félidőben komoly mezőnyfölényben játszott, több helyzetet kihagyott. A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott, a Csepreg pontrúgásokból veszélyeztetett – és volt egy nagy lehetősége. A játékrész közepén előnybe került a Gotthárd, és a folytatásban is több komoly helyzetet alakított ki – de többször már nem tudott kapuba találni. Az egygólos hazai győzelem mindenképpen megérdemelt.
- Körmendi FC–Csákánydoroszló KSE 2–2 (2–1). Körmend, 200 néző, v.: Herm L.
Körmend: Gáspár – Likerecz, Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla (Sály G.), Pálmai, Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Csákánydoroszló: Biró – Németh B. (Dudás), Danyi (Major), Czirók, Török, Makai, Pandur (Horváth D.), Németh K., Kovács B., Majtényi, Urbán (Horváth M.). Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Szijjártó Ár., Vígh, ill. Pandur, Kovács B.
Jó futballal, jó tempóban, agresszív játékkal kezdett a házigazda, gyorsan jött is a gól, majd a második találat. A mérkőzés ezen szakaszában akár el is dönthette volna a szomszédvári derbit a nagy fölényben futballozó Körmend. A harmadik hazai gól azért nem jött össze, mert az egyik csákányi védő a gólvonalról mentett. És a sok kihagyott hazai helyzet megbosszulta magát: a félidő végén szinte a semmiből szépített a vendég. Sőt, egy kapu előtt kavarodás után a második félidő elején kiegyenlített a Csákány. A folytatásban a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak – míg a Csákány kontrázott. Az összeképet tekintve igazságos a döntetlen. A rutin hiánya miatt veszett két pontot a fiatal körmendi csapat.
- Schott Lukácsháza SE–Haladás 0–4 (0–2). Lukácsháza, 300 néző, v.: Pintér B.
Lukácsháza: Bán – Bolfán (Francia), Szentkúti, Pados, Osztrosits (Halász), Iker (Rozmán), Komálovics (Gadó), Zugonics Mátyás, Márok, Zugonics Máté Zénó, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Haladás: Buzás – Macoun, Végh (Házi), Tóth M. (Fekete), Vigh, Győre, Hende (Haág), Andor (Németh N.), Kelemen, Bíró Á. (Neczpál), Bíró D. Edző: Perovics Balázs.
Gólszerzők: Tóth M. (2), Németh N., Hende.
A lényegi kérdések gyorsan eldőltek – az 5. percben már 2-0-ra vezetett a vendég. A folytatásban is a Haladás irányított, minden csapatrészében jobb volt ellenfelénél. Így végül biztos, megérdemelt győzelmet aratott a sok fiatal futballistát felvonultató, több kulcsemberét nélkülöző házigazda ellen.
Újperintről Hegyi László, Szentgotthárdról Heiter László, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd tudósított.
A 2. forduló menetrendje, péntek, 19.00: Haladás–Körmend. Szombat, 17.30: Vép–Lukácsháza, Csákánydoroszló–Szentgotthárd, Söpte–Celldömölk, Sárvár–Szarvaskend. Vasárnap, 17.30: Csepreg–Király.