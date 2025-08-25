Vármegyei I.: csak négy meccs - képgalériával

Labdarúgás, vármegyei I.: csak négy meccset rendeztek – gólerős Király, Haladás

Vármegyei I.: Körmend-Csákánydoroszló 2-2.

Fotó: Szendi Péter

A Király és a Haladás esélyeshez méltó győzelmet aratott. A Szentgotthárd a vártnál talán nehezebben gyűrte le a Csepreget. A Körmend–Csákánydoroszló szomszédvári derbi döntetlennel zárult.

A Celldömölk–Sárvár és a Szarvaskend–Vép mérkőzést majd később játsszák le a csapatok, ugyanis a Sárvár és a Szarvaskend a Magyar Kupa 2. fordulójában lépett pályára a hétvégén – és mindkét gárda továbbjutott!