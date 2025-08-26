augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Vármegyei II.: rangadót nyert a Bozsok és az Őriszentpéter (képgalériával)

Címkék#Vármegyei II#labdarúgás#Vas megyei foci

Az első forduló mérkőzéseivel elrajtolt a 2025/2026-os szezon a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságokban. Vármegyei II.: gólok, mérkőzések.

Tóth Gábor

Vármegyei II.: gólok, mérkőzések, tudósítások.

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Rum-Újperint 0-7.
Fotó: Szendi Péter


Vármegyei II. - északi csoport

Az újonc Vasszécseny győzelemmel mutatkozott be. Hét gólt hozott, hazai győzelemmel zárult a Kemenesalja–Kemenesmagasi derbi. Az Ikervár hatot rúgott az Alsóújlaknak. Sében nyert a Jánosháza. A Bozsok rangadót nyert a Gérce ellen.

  • Kemenesalja FC–Kemenesmagasi FC 4–3 (3–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.
    Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Gorácz, Czöndör (Németh R.), Horváth M., Balázsi (György), Kovács Kr., Varga R. (Őri), Manganelli, Németh M., Németh J. (Binder). 
    Kemenesmagasi: Németh Sz. (László) – Koronczai (Molnár Zs.), Szénégető, Horváth B. (Nagy G.), Csite (Dákai), Kovács B., Takács, Gosztola, Kopházi, Géczi, Molnár T.
    Gólszerzők: Németh J. (2), Czöndör, Manganelli, ill. Géczi, Takács, Manganelli (öngól).
  • Bozsoki SE–Gérce-Vásárosmiske KSE 2–1 (2–0). Bozsok. Jv.: Szabó Christopher B.
    Bozsok: VARGA M. – FÁTH, BIGNER, DAN G. (Varga B.), NAGY ZS., Marti, Dévényi (Kovács P.), Kaposi (Dan D.), Tompek, Németh O. (Dobány Patrick), Kiss M.
    Gérce: Lengyel – Tóth R. (Kövesdi A.), Lakatos, Szabó B., Glavánovics, Károlyi, Mórocz, Major, Nunkovics (Kovács T.), Kiss Le., Kövesdi D.
    Gólszerzők: Németh O., Dan G., ill. Major.
    A hazaiak már a 11. percben megszerezték a vezetést egy szép támadás végén. Majdnem jött a vendégek válasza, a bozsoki kapus azonban bravúrral hárította a gérceiek ordító helyzetét. A 30. percben növelte az előnyét a Bozsok – egy szépségdíjas találattal. A szünetet követően nagyobb fokozatba kapcsolt a vendég, és a félidő közepén egy szabadrúgást gólra is váltott. Nyílttá vált a mérkőzés, mindkettő kapu veszélyben forgott. Az eredmény azonban mér nem változott – a tavalyi bronzérmes ellen értékes győzelmet aratott a hazai csapat!
  • Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC 1–3 (0–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Szabó B.
    Répcelak: Molnár D. – Gallen (Horváth B.), Dulicz, Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh G.), Bödecs, Mesterházi, Csupor, Varga B. (Tóth Zs.), Gosztolya, Csordás.
    Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Prógli, Imre (Varga D.), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Molnár Cs., Kalucza (Botos), Kumánovich (Szűcs).
    Gólszerzők: Csordás, ill. Marti, Kiss B., Imre.
    Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A hazaiak két nagy lehetőséget is elpuskáztak, míg a vendégek szabadrúgásból veszélyeztettek. A második félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, és a 63. percben a vezetést is megszerezték – amire a Répcelak a 75. percben válaszolt. A hajrát azonban a vendégek bírták jobban és 90. illetve a 93. percben rúgott két góllal lezárták a mérkőzést. A kőszegiek a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetik a győzelmet.
  • Vasszécseny TK–Uraiújfalu SE 3–0 (1–0). Vasszécseny. Jv.: Imre B.
    Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler (Wéber), Orsós, Molnár T., Németh Zs., Horváth R. (Porga), Viszked.
    Uraiújfalu: Király – Keszei, Farkas R., Szemes, Burka (Tóth D.), Horváth B. (Bokor), Pungor, Szabó T. (Szabó Á.), Binder, Kerekes (Agg), Dornai (Szabó K.).
    Gólszerzők: Eichler, Molnár T., Virág.
    A mérkőzés első felében kiélezettebb volt a mérkőzés, de alázatos és fegyelmezett játékkának köszönhetően az újonc Vasszécseny az első félidő hajrájában gólra váltotta egyik helyzetét. Fordulás után pedig látványos volt, hogy a házigazda jobban akarja – fejben és lélekben – a győzelmet, nem sokkal a második félidő kezdete után kétszer is kapuba talált, így beállította a 3-0-ás végeredményt.
  • Szeleste-Pósfa SE–Büki TK 2–1 (1–0). Szeleste, 120 néző. Jv.: Marton A.
    Szeleste: Horváth B. – Vajda (Molnár B.), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Molnár G. (Szele), Szabó B. (Baranyai), Németh G., Horváth R. (Horváth D.), Németh Z., Dugovics (Kovács Á.).
    Bük: Koksa (Gábriel) – Balikó, Németh M., Boldizsár, Németh M., Toldi (Auer), Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Józsa), Dala, Varga B. (Szalai).
    Gólszerzők: Baranyai, Maráczi, ill. Németh M.
    Óvatos játékkal indult a mérkőzés, nem találtak fogást egymáson a csapatok. Az első félidő vége felé nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat, ennek eredményeképpen egy szép akció végén vezetés szerzett. A második félidőben kapkodó, pontatlan játék volt jellemző mindkét csapatra. Két hibából még mindkét csapat eredményes volt egyszer – végül megérdemelt hazai győzelem született.
  • Ikervár FC–Alsóújlaki SC 6–2 (2–1). Ikervár. Jv.: Szabó B.
    Ikervár: Kollarics – Kurucz (Hóbor), Biró Gy. (Dénes), Németh Á., Horváth M. (Cseh), Gyürü, Farkas A., Baldauf (Őri), Varga M., Nagy D., Pénzes (Kiss B.).
    Alsóújlak: Varga B. – Kaposi, Varga D. (Pintér N.), Varga K. (Papp A.), Oláh (Káldi I.), Varga Á. (Pintér B.), Káldi M., Gampel Dá., Szabó B. (Vasas), Nagy Z., Varga R.
    Gólszerzők: Gyürü (3), Németh Á. (2), Horváth M., ill. Varga Á., Varga K.
    A hazaiak a megnyugtatónak tűnő vezetésük (34. perc: 2-0) után kicsit raültek az eredményre, amit a vendégek meg is büntettek, egyenlítettek (53. perc: 2-2). Az ikervári csapat aznban tudott újítani, több lendületet és iramot vitt a játékába, és végül magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.
  • Sé Honvéd SE–Jánosháza VSE 0–1 (0–0). Sé, 100 néző. Jv.: Bagoly G.
    Sé: Baba – Hancz (Németh M.), Romsics, Tóth F., Nemes, Simon K. (Simon D.), Soós (Pummer), Szalay, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs (Kovács K.), Uri (Séfer).
    Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Kovács M., Talabér (Vágusz A.), Dittman (Balogh M.), Vágusz P. (Pencz), Őri, Tóth L., Benkő, Bódis (Jósvai).
    Gólszerző: Benkő.
    Kiállítva: Tóth F. (89., Sé).
    A hazai alakulat rögtön támadólag lépett fel, kapujához szegezte ellenfelét. A folytatásban is a séiek domináltak, de fölényük meddőnek bizonyult. Számtalan helyzetet alakítottak ki, de a kaput csak leshelyzetek után tudták bevenni… Ugyanakkor a vendégek kontrákban is benne volt a veszély. Aztán egy óra játékot követően a vendég egy jól eltalált lövésből megszerezte a vezetést, innentől a hazaiak csak futottak az eredmény után – sikertelenül. A séiek 60 percig nagyon jól fociztak, majd a vendégtalálat után összezuhantak, játékuk idegessé, kapkodóvá vált, így nem várt vereséget szenvedtek a nyitófordulóban.

A 2. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Bük–Vasszécseny, Kemenesmagasi–Gencsapáti. 18.00: Kőszeg–Bozsok. Vasárnap, 17.30: Jánosháza–Ikervár, Alsóújlak–Szeleste, Uraiújfalu–Répcelak, Gérce–Kemenesalja. Szabadnapos: Sé.

 

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.


Vármegyei II. - déli csoport

Bajánsenyén nyert szomszédvári rangadót – hosszú idő után – az Őriszentpéter. Hét góllal kezdett a Rádóc és az Újperint, de a Nádasd is ötig jutott. Nyolc gólt hozó mérkőzésen verte el a Telekes a Nárait. Nehéz győzelemmel nyitott a címvédő Gyöngyöshermán.

  • Bajánsenye SE–Őriszentpéter SE 0–1 (0–0). Bajánsenye, 150 néző, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: dr. Polgár T.
    Bajánsenye: Cseke – Bacsák (Kovács V.), Kircsi, Varga D., Nagy-Balázs, Horváth M., Kósa, Fábián, Horváth Z. (Farkas F.), Stunya (Végh), Horváth B.
    Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Kevy, Gerencsér, Sály, Könye, Babos (Simon), Géczi (Szép), Mihály, Könye Balla (Horváth G.).
    Gólszerző: Sály.
    Kiállítva: Farkas F. (75., Bajánsenye).
    Hajtós, küzdelmes mérkőzést láthatott a szép számú közönség a szomszédvári rangadón. A hazaiak a meccs egészében többet birtokolták a labdát, de az első játékrész első felében a vendégeknek is akadt három gólszerzési lehetőség. A hazaiak a játékrész második felében már több helyzetet dolgoztak ki, de ezeket sorra elhibázták. A második félidő elején a bajánsenyiek sorozatban alakították ki helyzeteiket, de nem tudtak kapuba találni – vagy a kapufa mentett. A vendég viszont egy ellentámadást követően büntetőhöz jutott, melyet értékesített – egyúttal a hazaiak 10 főre fogyatkoztak. A Bajánsenye az utolsó negyedórában nagy erőket mozgósított legalább az egyenlítésért, de a vendégek védelme jól zárt, önfeláldozóan védekeztek. Egy döntetlen színezetű mérkőzésen négy év után nyert a Bajánsenyén az őriszentpéteri csapat.
  • Tanakajdi TC–Körmend VSE 1–2 (1–1). Tanakajd. Jv.: Kondor T.
    Tanakajd: Deres – Bősze B., Medve (Hittaller), Karáth, Oláh-Vadász, Horváth L., Czenki (Preiczer), Varga M., Marcz, Könczöl (Bősze M.), Hankó.
    Körmend: Kónya – Tomasics, Tompa (Németh Cs.), Horváth Á., Vilics, Frühvirth, Krajczár (Barbalits), Petrovics, Németh B., Berta, Szabó P.
    Gólszerzők: Karáth, ill. Berta, Németh B.
    Küzdelmes, helyzetekben gazdag mérkőzést láthatott a közönség. A játék képe alapján a hazai csapat a döntetlenre rászolgált volna.
  • Szombathelyi Spari FC–Egyházasrádóci SE 1–7 (1–4). Szombathely. Jv.: Talabér N.
    Spari: Pungor – Kovács P., Rosta, Kovács A., Láda (Béres), Jónás Cs. (Szalai), Horváth G., Tóth Zs., Jónás D., Sipos, Kelemen.
    Egyházasrádóc: Bali – Krajczár, Halász, Lendvai (Varga D.), Tóth A. (Loibenbeck), Sipos, Lakosi (Lengyel), Molnár L. (Balogh Á.), Balogh A. (Fejes), Molnár I., Vilics.
    Gólszerzők: Láda, ill. Balogh A. (2), Varga D., Fejes, Molnár L., Halász, Sipos (öngól).
    A hazai csapat jól kezdett, gyorsan vezetésre tett szert, ám a folytatásban a jó erőkből álló, esélyesebb Rádóc magához ragadta az irányítást, fordított, végül magabiztos, megérdemelt győzelmet aratott.
  • Telekes Medosz SE–Nárai SK 5–3 (2–2). Telekes. Jv.: dr. Polgár T.
    Telekes: Blaskovics – Valkóczi, Németh M., Orsós (Herczeg), Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Nyári, Osvald B. (Legárt).:
    Nárai: Holbok – Nagy B., Bárdics (Tóth D.), Máté Gy., Vajda (Takács), Odler (Máté Á.), Marsai, Matyas Robert, Karai (Vörös), Horváth L. (Lakatos), Szalay.
    Gólszerzők: Kónya (4), Osvald B., ill. Szalay (3 – kettőt 11-esből).
    Kiállítva: Máté Gy. (65., Nárai).
    Rövid ismerkedés után a 15. percben már a hazaiaknál volt az előny, de öt perc múlva egalizált az ellenfél. A Telekes próbáltuk játszani a passzolós fociját – de helyenként hosszú indításokat is alkalmazott. A 27. percben ismét előnybe került a házigazda, de a szünetre egyenlő állással mehettek a csapatok. A második félidőre jó felfogásban tért vissza a pályára a Telekes, a 72. percre három gólra növelte az előnyét (5-2). Egy nagyon véleményezett 11-est értékestíve próbált vissza jönni a meccsbe a Nárai – de a hazaiak már nem engedték ki a kezükből a megérdemelt győzelmet. Jó hír telekesi oldalon, hogy a tavalyi gólkirály, Kónya Milán nem hagyta el góllövő cipőit!
  • Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Rábatótfalui SE 2–1 (1–0). Szombathely. Jv.: Sebesi P.
    Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang (Kálócz), Rosta, Horváth D., Kopácsi, Bihun, Kovács D. (Szalai), Séfer, Nagy B. (Bódi), Szabó M., Szabó B.
    Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Sütő, Szakács, Domján B., Kovács Á. (Herczeg), Bogdán (Bánfi-Nagy), Papp D. (Tóth R.), Soós.
    Gólszerzők: Szalai, Kopácsi, ill. Bogdán.
    A hazaiak jól kezdték a találkozót, az első félidő közepén büntetőből vezetést szereztek. A vendégek azonban nem adták fel, a második félidő második felében egyenlítettek. Azonban a hazaiak a hajrában újabb találatot szereztek – ezzel a góllal pedig otthon tartották a három pontot.
  • Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Nádasd KSE 0–5 (0–2). Felsőcsatár. Jv.: Kondor T.
    Felsőcsatár: Antoni – Szabó B., Podlaviczki, Horváth L. (Krancz Gy.), Cobzaru (Bugnits), Kis Z., Dévai (Mahucs), Böhm, Cseri, Hábetler (Tieber), Kis L. (Krancz K.).
    Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Belső (Péter), Jóna (Szabó I.), Takács, Nagy Zs., Bíró (Iván), Mesics, Hegedüs (Neubauer), Horváth Á., Meskó. 
    Gólszerzők: Horváth Á. (3), Jóna (2).
    Kiállítva: Szabó B. (15., Felsőcsatár.
  • Rum KSC–Újperinti SE 0–7 (0–2). Rum. Jv.: Bognár R.
    Rum: Kozma – Rodler, Tárkányi, Baranyai, Tancsics, Pupp, Pásti I. (Bakler), Dénes, Pásti Z., Koronczai, Farkas G.
    Újperint: Bakucz M. – Sásdi, Pados (Kardos), Hegyi (Soós), Horváth M., Szász, Gombás, Simon (Fábián), Sisak (Beke), Bakucz D., Buna (Szabó Z.).
    Gólszerzők: Hegyi (3), Beke (2), Szabó Z., Szász.

Rum KSC–Újperinti SE 0–7

Fotók: Szendi Péter

A 2. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Körmend–Rum. Vasárnap, 17.00: Egyházasrádóc–Szentpéterfa. 17.30: Újperint–Bajánsenye, Őriszentpéter–Felsőcsatár, Nádasd–Gyöngyöshermán, Rábatótfalu–Telekes, Nárai–Spari. Szabadnapos: Tanakajd.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu