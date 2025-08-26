3 órája
Vármegyei II.: rangadót nyert a Bozsok és az Őriszentpéter (képgalériával)
Az első forduló mérkőzéseivel elrajtolt a 2025/2026-os szezon a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságokban. Vármegyei II.: gólok, mérkőzések.
Vármegyei II.: gólok, mérkőzések, tudósítások.
Vármegyei II. - északi csoport
Az újonc Vasszécseny győzelemmel mutatkozott be. Hét gólt hozott, hazai győzelemmel zárult a Kemenesalja–Kemenesmagasi derbi. Az Ikervár hatot rúgott az Alsóújlaknak. Sében nyert a Jánosháza. A Bozsok rangadót nyert a Gérce ellen.
- Kemenesalja FC–Kemenesmagasi FC 4–3 (3–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.
Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Gorácz, Czöndör (Németh R.), Horváth M., Balázsi (György), Kovács Kr., Varga R. (Őri), Manganelli, Németh M., Németh J. (Binder).
Kemenesmagasi: Németh Sz. (László) – Koronczai (Molnár Zs.), Szénégető, Horváth B. (Nagy G.), Csite (Dákai), Kovács B., Takács, Gosztola, Kopházi, Géczi, Molnár T.
Gólszerzők: Németh J. (2), Czöndör, Manganelli, ill. Géczi, Takács, Manganelli (öngól).
- Bozsoki SE–Gérce-Vásárosmiske KSE 2–1 (2–0). Bozsok. Jv.: Szabó Christopher B.
Bozsok: VARGA M. – FÁTH, BIGNER, DAN G. (Varga B.), NAGY ZS., Marti, Dévényi (Kovács P.), Kaposi (Dan D.), Tompek, Németh O. (Dobány Patrick), Kiss M.
Gérce: Lengyel – Tóth R. (Kövesdi A.), Lakatos, Szabó B., Glavánovics, Károlyi, Mórocz, Major, Nunkovics (Kovács T.), Kiss Le., Kövesdi D.
Gólszerzők: Németh O., Dan G., ill. Major.
A hazaiak már a 11. percben megszerezték a vezetést egy szép támadás végén. Majdnem jött a vendégek válasza, a bozsoki kapus azonban bravúrral hárította a gérceiek ordító helyzetét. A 30. percben növelte az előnyét a Bozsok – egy szépségdíjas találattal. A szünetet követően nagyobb fokozatba kapcsolt a vendég, és a félidő közepén egy szabadrúgást gólra is váltott. Nyílttá vált a mérkőzés, mindkettő kapu veszélyben forgott. Az eredmény azonban mér nem változott – a tavalyi bronzérmes ellen értékes győzelmet aratott a hazai csapat!
- Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC 1–3 (0–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Szabó B.
Répcelak: Molnár D. – Gallen (Horváth B.), Dulicz, Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh G.), Bödecs, Mesterházi, Csupor, Varga B. (Tóth Zs.), Gosztolya, Csordás.
Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Prógli, Imre (Varga D.), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Molnár Cs., Kalucza (Botos), Kumánovich (Szűcs).
Gólszerzők: Csordás, ill. Marti, Kiss B., Imre.
Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A hazaiak két nagy lehetőséget is elpuskáztak, míg a vendégek szabadrúgásból veszélyeztettek. A második félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, és a 63. percben a vezetést is megszerezték – amire a Répcelak a 75. percben válaszolt. A hajrát azonban a vendégek bírták jobban és 90. illetve a 93. percben rúgott két góllal lezárták a mérkőzést. A kőszegiek a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetik a győzelmet.
- Vasszécseny TK–Uraiújfalu SE 3–0 (1–0). Vasszécseny. Jv.: Imre B.
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler (Wéber), Orsós, Molnár T., Németh Zs., Horváth R. (Porga), Viszked.
Uraiújfalu: Király – Keszei, Farkas R., Szemes, Burka (Tóth D.), Horváth B. (Bokor), Pungor, Szabó T. (Szabó Á.), Binder, Kerekes (Agg), Dornai (Szabó K.).
Gólszerzők: Eichler, Molnár T., Virág.
A mérkőzés első felében kiélezettebb volt a mérkőzés, de alázatos és fegyelmezett játékkának köszönhetően az újonc Vasszécseny az első félidő hajrájában gólra váltotta egyik helyzetét. Fordulás után pedig látványos volt, hogy a házigazda jobban akarja – fejben és lélekben – a győzelmet, nem sokkal a második félidő kezdete után kétszer is kapuba talált, így beállította a 3-0-ás végeredményt.
- Szeleste-Pósfa SE–Büki TK 2–1 (1–0). Szeleste, 120 néző. Jv.: Marton A.
Szeleste: Horváth B. – Vajda (Molnár B.), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Molnár G. (Szele), Szabó B. (Baranyai), Németh G., Horváth R. (Horváth D.), Németh Z., Dugovics (Kovács Á.).
Bük: Koksa (Gábriel) – Balikó, Németh M., Boldizsár, Németh M., Toldi (Auer), Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Józsa), Dala, Varga B. (Szalai).
Gólszerzők: Baranyai, Maráczi, ill. Németh M.
Óvatos játékkal indult a mérkőzés, nem találtak fogást egymáson a csapatok. Az első félidő vége felé nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat, ennek eredményeképpen egy szép akció végén vezetés szerzett. A második félidőben kapkodó, pontatlan játék volt jellemző mindkét csapatra. Két hibából még mindkét csapat eredményes volt egyszer – végül megérdemelt hazai győzelem született.
- Ikervár FC–Alsóújlaki SC 6–2 (2–1). Ikervár. Jv.: Szabó B.
Ikervár: Kollarics – Kurucz (Hóbor), Biró Gy. (Dénes), Németh Á., Horváth M. (Cseh), Gyürü, Farkas A., Baldauf (Őri), Varga M., Nagy D., Pénzes (Kiss B.).
Alsóújlak: Varga B. – Kaposi, Varga D. (Pintér N.), Varga K. (Papp A.), Oláh (Káldi I.), Varga Á. (Pintér B.), Káldi M., Gampel Dá., Szabó B. (Vasas), Nagy Z., Varga R.
Gólszerzők: Gyürü (3), Németh Á. (2), Horváth M., ill. Varga Á., Varga K.
A hazaiak a megnyugtatónak tűnő vezetésük (34. perc: 2-0) után kicsit raültek az eredményre, amit a vendégek meg is büntettek, egyenlítettek (53. perc: 2-2). Az ikervári csapat aznban tudott újítani, több lendületet és iramot vitt a játékába, és végül magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.
- Sé Honvéd SE–Jánosháza VSE 0–1 (0–0). Sé, 100 néző. Jv.: Bagoly G.
Sé: Baba – Hancz (Németh M.), Romsics, Tóth F., Nemes, Simon K. (Simon D.), Soós (Pummer), Szalay, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs (Kovács K.), Uri (Séfer).
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Kovács M., Talabér (Vágusz A.), Dittman (Balogh M.), Vágusz P. (Pencz), Őri, Tóth L., Benkő, Bódis (Jósvai).
Gólszerző: Benkő.
Kiállítva: Tóth F. (89., Sé).
A hazai alakulat rögtön támadólag lépett fel, kapujához szegezte ellenfelét. A folytatásban is a séiek domináltak, de fölényük meddőnek bizonyult. Számtalan helyzetet alakítottak ki, de a kaput csak leshelyzetek után tudták bevenni… Ugyanakkor a vendégek kontrákban is benne volt a veszély. Aztán egy óra játékot követően a vendég egy jól eltalált lövésből megszerezte a vezetést, innentől a hazaiak csak futottak az eredmény után – sikertelenül. A séiek 60 percig nagyon jól fociztak, majd a vendégtalálat után összezuhantak, játékuk idegessé, kapkodóvá vált, így nem várt vereséget szenvedtek a nyitófordulóban.
A 2. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Bük–Vasszécseny, Kemenesmagasi–Gencsapáti. 18.00: Kőszeg–Bozsok. Vasárnap, 17.30: Jánosháza–Ikervár, Alsóújlak–Szeleste, Uraiújfalu–Répcelak, Gérce–Kemenesalja. Szabadnapos: Sé.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.
Vármegyei II. - déli csoport
Bajánsenyén nyert szomszédvári rangadót – hosszú idő után – az Őriszentpéter. Hét góllal kezdett a Rádóc és az Újperint, de a Nádasd is ötig jutott. Nyolc gólt hozó mérkőzésen verte el a Telekes a Nárait. Nehéz győzelemmel nyitott a címvédő Gyöngyöshermán.
- Bajánsenye SE–Őriszentpéter SE 0–1 (0–0). Bajánsenye, 150 néző, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: dr. Polgár T.
Bajánsenye: Cseke – Bacsák (Kovács V.), Kircsi, Varga D., Nagy-Balázs, Horváth M., Kósa, Fábián, Horváth Z. (Farkas F.), Stunya (Végh), Horváth B.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Kevy, Gerencsér, Sály, Könye, Babos (Simon), Géczi (Szép), Mihály, Könye Balla (Horváth G.).
Gólszerző: Sály.
Kiállítva: Farkas F. (75., Bajánsenye).
Hajtós, küzdelmes mérkőzést láthatott a szép számú közönség a szomszédvári rangadón. A hazaiak a meccs egészében többet birtokolták a labdát, de az első játékrész első felében a vendégeknek is akadt három gólszerzési lehetőség. A hazaiak a játékrész második felében már több helyzetet dolgoztak ki, de ezeket sorra elhibázták. A második félidő elején a bajánsenyiek sorozatban alakították ki helyzeteiket, de nem tudtak kapuba találni – vagy a kapufa mentett. A vendég viszont egy ellentámadást követően büntetőhöz jutott, melyet értékesített – egyúttal a hazaiak 10 főre fogyatkoztak. A Bajánsenye az utolsó negyedórában nagy erőket mozgósított legalább az egyenlítésért, de a vendégek védelme jól zárt, önfeláldozóan védekeztek. Egy döntetlen színezetű mérkőzésen négy év után nyert a Bajánsenyén az őriszentpéteri csapat.
- Tanakajdi TC–Körmend VSE 1–2 (1–1). Tanakajd. Jv.: Kondor T.
Tanakajd: Deres – Bősze B., Medve (Hittaller), Karáth, Oláh-Vadász, Horváth L., Czenki (Preiczer), Varga M., Marcz, Könczöl (Bősze M.), Hankó.
Körmend: Kónya – Tomasics, Tompa (Németh Cs.), Horváth Á., Vilics, Frühvirth, Krajczár (Barbalits), Petrovics, Németh B., Berta, Szabó P.
Gólszerzők: Karáth, ill. Berta, Németh B.
Küzdelmes, helyzetekben gazdag mérkőzést láthatott a közönség. A játék képe alapján a hazai csapat a döntetlenre rászolgált volna.
- Szombathelyi Spari FC–Egyházasrádóci SE 1–7 (1–4). Szombathely. Jv.: Talabér N.
Spari: Pungor – Kovács P., Rosta, Kovács A., Láda (Béres), Jónás Cs. (Szalai), Horváth G., Tóth Zs., Jónás D., Sipos, Kelemen.
Egyházasrádóc: Bali – Krajczár, Halász, Lendvai (Varga D.), Tóth A. (Loibenbeck), Sipos, Lakosi (Lengyel), Molnár L. (Balogh Á.), Balogh A. (Fejes), Molnár I., Vilics.
Gólszerzők: Láda, ill. Balogh A. (2), Varga D., Fejes, Molnár L., Halász, Sipos (öngól).
A hazai csapat jól kezdett, gyorsan vezetésre tett szert, ám a folytatásban a jó erőkből álló, esélyesebb Rádóc magához ragadta az irányítást, fordított, végül magabiztos, megérdemelt győzelmet aratott.
- Telekes Medosz SE–Nárai SK 5–3 (2–2). Telekes. Jv.: dr. Polgár T.
Telekes: Blaskovics – Valkóczi, Németh M., Orsós (Herczeg), Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Nyári, Osvald B. (Legárt).:
Nárai: Holbok – Nagy B., Bárdics (Tóth D.), Máté Gy., Vajda (Takács), Odler (Máté Á.), Marsai, Matyas Robert, Karai (Vörös), Horváth L. (Lakatos), Szalay.
Gólszerzők: Kónya (4), Osvald B., ill. Szalay (3 – kettőt 11-esből).
Kiállítva: Máté Gy. (65., Nárai).
Rövid ismerkedés után a 15. percben már a hazaiaknál volt az előny, de öt perc múlva egalizált az ellenfél. A Telekes próbáltuk játszani a passzolós fociját – de helyenként hosszú indításokat is alkalmazott. A 27. percben ismét előnybe került a házigazda, de a szünetre egyenlő állással mehettek a csapatok. A második félidőre jó felfogásban tért vissza a pályára a Telekes, a 72. percre három gólra növelte az előnyét (5-2). Egy nagyon véleményezett 11-est értékestíve próbált vissza jönni a meccsbe a Nárai – de a hazaiak már nem engedték ki a kezükből a megérdemelt győzelmet. Jó hír telekesi oldalon, hogy a tavalyi gólkirály, Kónya Milán nem hagyta el góllövő cipőit!
- Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Rábatótfalui SE 2–1 (1–0). Szombathely. Jv.: Sebesi P.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang (Kálócz), Rosta, Horváth D., Kopácsi, Bihun, Kovács D. (Szalai), Séfer, Nagy B. (Bódi), Szabó M., Szabó B.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Sütő, Szakács, Domján B., Kovács Á. (Herczeg), Bogdán (Bánfi-Nagy), Papp D. (Tóth R.), Soós.
Gólszerzők: Szalai, Kopácsi, ill. Bogdán.
A hazaiak jól kezdték a találkozót, az első félidő közepén büntetőből vezetést szereztek. A vendégek azonban nem adták fel, a második félidő második felében egyenlítettek. Azonban a hazaiak a hajrában újabb találatot szereztek – ezzel a góllal pedig otthon tartották a három pontot.
- Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Nádasd KSE 0–5 (0–2). Felsőcsatár. Jv.: Kondor T.
Felsőcsatár: Antoni – Szabó B., Podlaviczki, Horváth L. (Krancz Gy.), Cobzaru (Bugnits), Kis Z., Dévai (Mahucs), Böhm, Cseri, Hábetler (Tieber), Kis L. (Krancz K.).
Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Belső (Péter), Jóna (Szabó I.), Takács, Nagy Zs., Bíró (Iván), Mesics, Hegedüs (Neubauer), Horváth Á., Meskó.
Gólszerzők: Horváth Á. (3), Jóna (2).
Kiállítva: Szabó B. (15., Felsőcsatár.
- Rum KSC–Újperinti SE 0–7 (0–2). Rum. Jv.: Bognár R.
Rum: Kozma – Rodler, Tárkányi, Baranyai, Tancsics, Pupp, Pásti I. (Bakler), Dénes, Pásti Z., Koronczai, Farkas G.
Újperint: Bakucz M. – Sásdi, Pados (Kardos), Hegyi (Soós), Horváth M., Szász, Gombás, Simon (Fábián), Sisak (Beke), Bakucz D., Buna (Szabó Z.).
Gólszerzők: Hegyi (3), Beke (2), Szabó Z., Szász.
Rum KSC–Újperinti SE 0–7Fotók: Szendi Péter
A 2. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Körmend–Rum. Vasárnap, 17.00: Egyházasrádóc–Szentpéterfa. 17.30: Újperint–Bajánsenye, Őriszentpéter–Felsőcsatár, Nádasd–Gyöngyöshermán, Rábatótfalu–Telekes, Nárai–Spari. Szabadnapos: Tanakajd.
