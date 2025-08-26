Vármegyei II.: rangadót nyert a Bozsok és az Őriszentpéter (képgalériával)

Vármegyei II.: gólok, mérkőzések, tudósítások.

Vármegyei II.: Rum-Újperint 0-7.

Fotó: Szendi Péter



Vármegyei II. - északi csoport

Az újonc Vasszécseny győzelemmel mutatkozott be. Hét gólt hozott, hazai győzelemmel zárult a Kemenesalja–Kemenesmagasi derbi. Az Ikervár hatot rúgott az Alsóújlaknak. Sében nyert a Jánosháza. A Bozsok rangadót nyert a Gérce ellen.

Kemenesalja FC–Kemenesmagasi FC 4–3 (3–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.

Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Gorácz, Czöndör (Németh R.), Horváth M., Balázsi (György), Kovács Kr., Varga R. (Őri), Manganelli, Németh M., Németh J. (Binder).

Kemenesmagasi: Németh Sz. (László) – Koronczai (Molnár Zs.), Szénégető, Horváth B. (Nagy G.), Csite (Dákai), Kovács B., Takács, Gosztola, Kopházi, Géczi, Molnár T.

Gólszerzők: Németh J. (2), Czöndör, Manganelli, ill. Géczi, Takács, Manganelli (öngól).

Bagoly G. Kemenesalja: Hujbert – Princzes, Gorácz, Czöndör (Németh R.), Horváth M., Balázsi (György), Kovács Kr., Varga R. (Őri), Manganelli, Németh M., Németh J. (Binder). Kemenesmagasi: Németh Sz. (László) – Koronczai (Molnár Zs.), Szénégető, Horváth B. (Nagy G.), Csite (Dákai), Kovács B., Takács, Gosztola, Kopházi, Géczi, Molnár T. Gólszerzők: Németh J. (2), Czöndör, Manganelli, ill. Géczi, Takács, Manganelli (öngól). Bozsoki SE–Gérce-Vásárosmiske KSE 2–1 (2–0). Bozsok. Jv.: Szabó Christopher B.

Bozsok: VARGA M. – FÁTH, BIGNER, DAN G. (Varga B.), NAGY ZS., Marti, Dévényi (Kovács P.), Kaposi (Dan D.), Tompek, Németh O. (Dobány Patrick), Kiss M.

Gérce: Lengyel – Tóth R. (Kövesdi A.), Lakatos, Szabó B., Glavánovics, Károlyi, Mórocz, Major, Nunkovics (Kovács T.), Kiss Le., Kövesdi D.

Gólszerzők: Németh O., Dan G., ill. Major.

A hazaiak már a 11. percben megszerezték a vezetést egy szép támadás végén. Majdnem jött a vendégek válasza, a bozsoki kapus azonban bravúrral hárította a gérceiek ordító helyzetét. A 30. percben növelte az előnyét a Bozsok – egy szépségdíjas találattal. A szünetet követően nagyobb fokozatba kapcsolt a vendég, és a félidő közepén egy szabadrúgást gólra is váltott. Nyílttá vált a mérkőzés, mindkettő kapu veszélyben forgott. Az eredmény azonban mér nem változott – a tavalyi bronzérmes ellen értékes győzelmet aratott a hazai csapat!

Szabó Christopher B. Bozsok: VARGA M. – FÁTH, BIGNER, DAN G. (Varga B.), NAGY ZS., Marti, Dévényi (Kovács P.), Kaposi (Dan D.), Tompek, Németh O. (Dobány Patrick), Kiss M. Gérce: Lengyel – Tóth R. (Kövesdi A.), Lakatos, Szabó B., Glavánovics, Károlyi, Mórocz, Major, Nunkovics (Kovács T.), Kiss Le., Kövesdi D. Gólszerzők: Németh O., Dan G., ill. Major. A hazaiak már a 11. percben megszerezték a vezetést egy szép támadás végén. Majdnem jött a vendégek válasza, a bozsoki kapus azonban bravúrral hárította a gérceiek ordító helyzetét. A 30. percben növelte az előnyét a Bozsok – egy szépségdíjas találattal. A szünetet követően nagyobb fokozatba kapcsolt a vendég, és a félidő közepén egy szabadrúgást gólra is váltott. Nyílttá vált a mérkőzés, mindkettő kapu veszélyben forgott. Az eredmény azonban mér nem változott – a tavalyi bronzérmes ellen értékes győzelmet aratott a hazai csapat! Répcelaki SE–Kőszegi Lóránt FC 1–3 (0–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Szabó B.

Répcelak: Molnár D. – Gallen (Horváth B.), Dulicz, Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh G.), Bödecs, Mesterházi, Csupor, Varga B. (Tóth Zs.), Gosztolya, Csordás.

Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Prógli, Imre (Varga D.), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Molnár Cs., Kalucza (Botos), Kumánovich (Szűcs).

Gólszerzők: Csordás, ill. Marti, Kiss B., Imre.

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A hazaiak két nagy lehetőséget is elpuskáztak, míg a vendégek szabadrúgásból veszélyeztettek. A második félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, és a 63. percben a vezetést is megszerezték – amire a Répcelak a 75. percben válaszolt. A hajrát azonban a vendégek bírták jobban és 90. illetve a 93. percben rúgott két góllal lezárták a mérkőzést. A kőszegiek a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetik a győzelmet.

Szabó B. Répcelak: Molnár D. – Gallen (Horváth B.), Dulicz, Kiss D. (Pinezits), Kovács G. (Németh G.), Bödecs, Mesterházi, Csupor, Varga B. (Tóth Zs.), Gosztolya, Csordás. Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Prógli, Imre (Varga D.), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Molnár Cs., Kalucza (Botos), Kumánovich (Szűcs). Gólszerzők: Csordás, ill. Marti, Kiss B., Imre. Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A hazaiak két nagy lehetőséget is elpuskáztak, míg a vendégek szabadrúgásból veszélyeztettek. A második félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, és a 63. percben a vezetést is megszerezték – amire a Répcelak a 75. percben válaszolt. A hajrát azonban a vendégek bírták jobban és 90. illetve a 93. percben rúgott két góllal lezárták a mérkőzést. A kőszegiek a jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetik a győzelmet. Vasszécseny TK–Uraiújfalu SE 3–0 (1–0). Vasszécseny. Jv.: Imre B.

Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler (Wéber), Orsós, Molnár T., Németh Zs., Horváth R. (Porga), Viszked.

Uraiújfalu: Király – Keszei, Farkas R., Szemes, Burka (Tóth D.), Horváth B. (Bokor), Pungor, Szabó T. (Szabó Á.), Binder, Kerekes (Agg), Dornai (Szabó K.).

Gólszerzők: Eichler, Molnár T., Virág.

A mérkőzés első felében kiélezettebb volt a mérkőzés, de alázatos és fegyelmezett játékkának köszönhetően az újonc Vasszécseny az első félidő hajrájában gólra váltotta egyik helyzetét. Fordulás után pedig látványos volt, hogy a házigazda jobban akarja – fejben és lélekben – a győzelmet, nem sokkal a második félidő kezdete után kétszer is kapuba talált, így beállította a 3-0-ás végeredményt.

Imre B. Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler (Wéber), Orsós, Molnár T., Németh Zs., Horváth R. (Porga), Viszked. Uraiújfalu: Király – Keszei, Farkas R., Szemes, Burka (Tóth D.), Horváth B. (Bokor), Pungor, Szabó T. (Szabó Á.), Binder, Kerekes (Agg), Dornai (Szabó K.). Gólszerzők: Eichler, Molnár T., Virág. A mérkőzés első felében kiélezettebb volt a mérkőzés, de alázatos és fegyelmezett játékkának köszönhetően az újonc Vasszécseny az első félidő hajrájában gólra váltotta egyik helyzetét. Fordulás után pedig látványos volt, hogy a házigazda jobban akarja – fejben és lélekben – a győzelmet, nem sokkal a második félidő kezdete után kétszer is kapuba talált, így beállította a 3-0-ás végeredményt. Szeleste-Pósfa SE–Büki TK 2–1 (1–0). Szeleste, 120 néző. Jv.: Marton A.

Szeleste: Horváth B. – Vajda (Molnár B.), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Molnár G. (Szele), Szabó B. (Baranyai), Németh G., Horváth R. (Horváth D.), Németh Z., Dugovics (Kovács Á.).

Bük: Koksa (Gábriel) – Balikó, Németh M., Boldizsár, Németh M., Toldi (Auer), Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Józsa), Dala, Varga B. (Szalai).

Gólszerzők: Baranyai, Maráczi, ill. Németh M.

Óvatos játékkal indult a mérkőzés, nem találtak fogást egymáson a csapatok. Az első félidő vége felé nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat, ennek eredményeképpen egy szép akció végén vezetés szerzett. A második félidőben kapkodó, pontatlan játék volt jellemző mindkét csapatra. Két hibából még mindkét csapat eredményes volt egyszer – végül megérdemelt hazai győzelem született.

Marton A. Szeleste: Horváth B. – Vajda (Molnár B.), Maráczi, Kovács R., Fülöp, Molnár G. (Szele), Szabó B. (Baranyai), Németh G., Horváth R. (Horváth D.), Németh Z., Dugovics (Kovács Á.). Bük: Koksa (Gábriel) – Balikó, Németh M., Boldizsár, Németh M., Toldi (Auer), Komjáthy, Redőcs, Kocsis (Józsa), Dala, Varga B. (Szalai). Gólszerzők: Baranyai, Maráczi, ill. Németh M. Óvatos játékkal indult a mérkőzés, nem találtak fogást egymáson a csapatok. Az első félidő vége felé nagyobb sebességre kapcsolt a hazai csapat, ennek eredményeképpen egy szép akció végén vezetés szerzett. A második félidőben kapkodó, pontatlan játék volt jellemző mindkét csapatra. Két hibából még mindkét csapat eredményes volt egyszer – végül megérdemelt hazai győzelem született. Ikervár FC–Alsóújlaki SC 6–2 (2–1). Ikervár. Jv.: Szabó B.

Ikervár: Kollarics – Kurucz (Hóbor), Biró Gy. (Dénes), Németh Á., Horváth M. (Cseh), Gyürü, Farkas A., Baldauf (Őri), Varga M., Nagy D., Pénzes (Kiss B.).

Alsóújlak: Varga B. – Kaposi, Varga D. (Pintér N.), Varga K. (Papp A.), Oláh (Káldi I.), Varga Á. (Pintér B.), Káldi M., Gampel Dá., Szabó B. (Vasas), Nagy Z., Varga R.

Gólszerzők: Gyürü (3), Németh Á. (2), Horváth M., ill. Varga Á., Varga K.

A hazaiak a megnyugtatónak tűnő vezetésük (34. perc: 2-0) után kicsit raültek az eredményre, amit a vendégek meg is büntettek, egyenlítettek (53. perc: 2-2). Az ikervári csapat aznban tudott újítani, több lendületet és iramot vitt a játékába, és végül magabiztosan nyerte meg a mérkőzést.

Szabó B. Ikervár: Kollarics – Kurucz (Hóbor), Biró Gy. (Dénes), Németh Á., Horváth M. (Cseh), Gyürü, Farkas A., Baldauf (Őri), Varga M., Nagy D., Pénzes (Kiss B.). Alsóújlak: Varga B. – Kaposi, Varga D. (Pintér N.), Varga K. (Papp A.), Oláh (Káldi I.), Varga Á. (Pintér B.), Káldi M., Gampel Dá., Szabó B. (Vasas), Nagy Z., Varga R. Gólszerzők: Gyürü (3), Németh Á. (2), Horváth M., ill. Varga Á., Varga K. A hazaiak a megnyugtatónak tűnő vezetésük (34. perc: 2-0) után kicsit raültek az eredményre, amit a vendégek meg is büntettek, egyenlítettek (53. perc: 2-2). Az ikervári csapat aznban tudott újítani, több lendületet és iramot vitt a játékába, és végül magabiztosan nyerte meg a mérkőzést. Sé Honvéd SE–Jánosháza VSE 0–1 (0–0). Sé, 100 néző. Jv.: Bagoly G.

Sé: Baba – Hancz (Németh M.), Romsics, Tóth F., Nemes, Simon K. (Simon D.), Soós (Pummer), Szalay, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs (Kovács K.), Uri (Séfer).

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Kovács M., Talabér (Vágusz A.), Dittman (Balogh M.), Vágusz P. (Pencz), Őri, Tóth L., Benkő, Bódis (Jósvai).

Gólszerző: Benkő.

Kiállítva: Tóth F. (89., Sé).

A hazai alakulat rögtön támadólag lépett fel, kapujához szegezte ellenfelét. A folytatásban is a séiek domináltak, de fölényük meddőnek bizonyult. Számtalan helyzetet alakítottak ki, de a kaput csak leshelyzetek után tudták bevenni… Ugyanakkor a vendégek kontrákban is benne volt a veszély. Aztán egy óra játékot követően a vendég egy jól eltalált lövésből megszerezte a vezetést, innentől a hazaiak csak futottak az eredmény után – sikertelenül. A séiek 60 percig nagyon jól fociztak, majd a vendégtalálat után összezuhantak, játékuk idegessé, kapkodóvá vált, így nem várt vereséget szenvedtek a nyitófordulóban.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.



Vármegyei II. - déli csoport

Bajánsenyén nyert szomszédvári rangadót – hosszú idő után – az Őriszentpéter. Hét góllal kezdett a Rádóc és az Újperint, de a Nádasd is ötig jutott. Nyolc gólt hozó mérkőzésen verte el a Telekes a Nárait. Nehéz győzelemmel nyitott a címvédő Gyöngyöshermán.