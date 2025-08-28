Vármegyei III osztály: tizenhét gólt szerzett Keléden a Simaság

Labdarúgás Vármegyei III osztály Szombathelyi-csoport.

A kék mezes Szentgotthárdi VSE II. simán nyert Egyházashollóson a vármegyei III osztályban

Fotó: Szendi Péter

Kőszegfalvi SE–Kőszegszerdahelyi SE 4–1 (3–1). Kőszeg. Jv.: Bagoly G.

Kőszegfalva: Pongrácz Zs. – Németh L. (Nagy M.), Karacs, Pongrácz D., Wurst, Schwarcz, Pongrácz E., Kogler, Juhász, Nádor (Szendrő), Sós.

Kőszegszerdahely: Neves Couto Flávio – Nemes, Rózsa, Keresztes, Gőcze, Joó, Szigeti, Kiss T., Geröly, Udvardy (Gyabronka), Pesti.

Gólszerzők: Pongrácz E. (3), Nádor, ill. , Wurst (öngól). Kiállítva: Geröly (72., Kőszegszerdahelyi Se).

Acsád-Meszlen SE–Pecöl SE 5-2 (3-1). Acsád. Jv.: Boda Gy.

Acsád-Meszlen: Balaton (Németh G.) – Molnár Cs. (Onishchenko), Steiner, Szalai, Bezyk, Ruman, Kiss B. (Prisznyák), Tóth B., Kovács G., Péntek (Gyurácz), Németh B.

Pecöl: Csárdi – Pollák, Baranyai, Oszkó, Dávid (Kiss T.), Varga R. (Szemes T.), Somogyi, Trajbár (Kiricsi), Szemes B., Illés, Pálfi (Örkényi). Edző:

Gólszerzők: Bezyk (2), Molnár Cs., Prisznyák, Tóth B., ill. Dávid (2).

Nemesbőd SE–Cáki SE 4–0 (1–0). Nemesbőd. Jv.: Monostori I.

Nemesbőd: Viszket – Udvardi (Varga D.), Lendvai (Varga N.), Pap, Horváth E., Riba, Csizmazia (Kiss M.), Könczöl, Varga A. (Varga F.), Porpáczy (Kovács S.), Számedli.

Cák: Böndicz – Farkas Cs. (Bokor), Nagy Zs., Németh L., Tóth Á., Kovács L. (Csordás), Kasalo Jure, Tóth A., Varga R. (Mánya), Lénárt (Horváth A.), Németh N. (Farkas L.).

Gólszerzők: Varga A. (2), Varga D., Pap.

Jáki SZSE–Gyöngyösfalu SE 6-5 (4-3). Ják. Jv.: Kedves R.

Ják: Szabó B. – Balogh Zs., Kovács Zs., Bukits P., Tyahor, Varga Z. (Tóth E.), Légler, Takács, Bukits O. (Szendi), Vizserálek, Tóta Á.

Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó, Tar, Baksa (Pfeiffer), Bernáth (Szigligeti), Plajszer, Sárközi (Kiss B.), Papp J. (Pintér), Katona, Szigetvári.

Gólszerzők: Varga Z. (4), Tyahor (2), ill. Tar (3), Szigetvári (2).

Táplán SE–Perenye SE 4-0 (2-0). Táplánszentkereszt. Jv.: Szabó C.

Táplán: Szakács – Németh N. (Ács), Jáger (Németh M.), Jantos, Marcz, Fürdős (Frühvirth), Gyurcsányi, Neudl (Doncsecz), Luter (Molnár Z.), Buzás, Németh R.

Perenye: Törzsök – Mészáros, Csire, Pörge (Kozma), Molnár B., Vadász, Papp M., Kardos, Viszked, Nagy Z., Simon.

Gólszerzők: Marcz (2), Neudl, Gyurcsányi.