52 perce
Vármegyei III osztály: tizenhét gólt szerzett Keléden a Simaság
Elkezdődtek a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi,. Körmendi,- Sárvári-csoportjának küzdelmei.
Labdarúgás Vármegyei III osztály Szombathelyi-csoport.
Vármegyei III osztály
Kőszegfalvi SE–Kőszegszerdahelyi SE 4–1 (3–1). Kőszeg. Jv.: Bagoly G.
Kőszegfalva: Pongrácz Zs. – Németh L. (Nagy M.), Karacs, Pongrácz D., Wurst, Schwarcz, Pongrácz E., Kogler, Juhász, Nádor (Szendrő), Sós.
Kőszegszerdahely: Neves Couto Flávio – Nemes, Rózsa, Keresztes, Gőcze, Joó, Szigeti, Kiss T., Geröly, Udvardy (Gyabronka), Pesti.
Gólszerzők: Pongrácz E. (3), Nádor, ill. , Wurst (öngól). Kiállítva: Geröly (72., Kőszegszerdahelyi Se).
Acsád-Meszlen SE–Pecöl SE 5-2 (3-1). Acsád. Jv.: Boda Gy.
Acsád-Meszlen: Balaton (Németh G.) – Molnár Cs. (Onishchenko), Steiner, Szalai, Bezyk, Ruman, Kiss B. (Prisznyák), Tóth B., Kovács G., Péntek (Gyurácz), Németh B.
Pecöl: Csárdi – Pollák, Baranyai, Oszkó, Dávid (Kiss T.), Varga R. (Szemes T.), Somogyi, Trajbár (Kiricsi), Szemes B., Illés, Pálfi (Örkényi). Edző:
Gólszerzők: Bezyk (2), Molnár Cs., Prisznyák, Tóth B., ill. Dávid (2).
Nemesbőd SE–Cáki SE 4–0 (1–0). Nemesbőd. Jv.: Monostori I.
Nemesbőd: Viszket – Udvardi (Varga D.), Lendvai (Varga N.), Pap, Horváth E., Riba, Csizmazia (Kiss M.), Könczöl, Varga A. (Varga F.), Porpáczy (Kovács S.), Számedli.
Cák: Böndicz – Farkas Cs. (Bokor), Nagy Zs., Németh L., Tóth Á., Kovács L. (Csordás), Kasalo Jure, Tóth A., Varga R. (Mánya), Lénárt (Horváth A.), Németh N. (Farkas L.).
Gólszerzők: Varga A. (2), Varga D., Pap.
Jáki SZSE–Gyöngyösfalu SE 6-5 (4-3). Ják. Jv.: Kedves R.
Ják: Szabó B. – Balogh Zs., Kovács Zs., Bukits P., Tyahor, Varga Z. (Tóth E.), Légler, Takács, Bukits O. (Szendi), Vizserálek, Tóta Á.
Gyöngyösfalu: Ujvári – Rozmán, Markó, Tar, Baksa (Pfeiffer), Bernáth (Szigligeti), Plajszer, Sárközi (Kiss B.), Papp J. (Pintér), Katona, Szigetvári.
Gólszerzők: Varga Z. (4), Tyahor (2), ill. Tar (3), Szigetvári (2).
Táplán SE–Perenye SE 4-0 (2-0). Táplánszentkereszt. Jv.: Szabó C.
Táplán: Szakács – Németh N. (Ács), Jáger (Németh M.), Jantos, Marcz, Fürdős (Frühvirth), Gyurcsányi, Neudl (Doncsecz), Luter (Molnár Z.), Buzás, Németh R.
Perenye: Törzsök – Mészáros, Csire, Pörge (Kozma), Molnár B., Vadász, Papp M., Kardos, Viszked, Nagy Z., Simon.
Gólszerzők: Marcz (2), Neudl, Gyurcsányi.
Bő SK–Nemeskoltai Községi Sportkör 6-2 (2-2). Bő. Jv.: Boda Gy.
Bő SK: Tóth P. – Szőllősy, Baranyai, Sándor (Fehér), Szabó P. (Kiss P.), Németh Á. (Gecse), Varga G., Nagy B. (Kondor), Nagy R., Katzler, Babos (Szőnye). Edző:
Nemeskolta: Farkas B. – Németh L., Haraszti (Bánhegyi Zs.), Kovács B., Imris, Stéber, Kovács A. (Gombkötő), Bánhegyi M., Szén, Dienes, Bőle (Keresi).
Gól: Szabó P. (4), Kiss P., Nagy R., ill. Stéber, Szén.
Sorokpolány SE–Vasvár VSE 0-3 (0-2). Sorokpolány. Jv.: Monostori I.
Sorokpolány: Gombás – Kertes, Németh M., Nagy B., Vidos (Szabó I.), Gulyás, Majsa, Fábián (Werderits R.), Fülöp (Kalmár), Fekete (Sági), Háder.
Vasvár: Gombor – Sipos, Gotthárd, Czövek, Elekes (Gargya), Dávid, Lukács (Varga B.), Smolczer (Németh R.), Tausz, Márton, Dénes (Frigy). Edző:
Gólszerzők: Tausz (2), Dénes.
Torony KSK–Bucsu KSK 2-1 (0-1). Torony. Jv.: Koronczai C.
Torony: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Albert (Dankovics K.), Dankovics Á., Valler, Németh Ádám Tamás (Kovacsity), Szakály, Siklósi, Horváth T. (Dömötör), Németh R.
Bucsu: Németh K. – Németh R. (Kovács G.), Tamás, Podani, Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B. (Varga T.), Rajki, Dankovics (Hujber Zs.), Pulai (Kányási A.). Edző:
Gólszerzők: Valler, Horváth T., ill. Tamás. Kiállítva: Szakály (93., Torony), Albert (94., Torony).
Körmendi-csoport
Kondorfa SE–Rönöki Sportegyesület 3-0 (0-0). Kondorfa. Jv.: Busi L.
Kondorfa: Vermes – Szabó M., Takács, Tóth L., Tóth A. (Iván), Nagy B., Tóth D. (Zsoldos), Gaál, Németh Á., Balázs, Korpics.
Rönök: Varga A. – Révész, Sarus, Kakas, Horváth A. (Tallósi), Brányi, Vajda, Hompasz, Meskó, Horváth Zs., Papp M.
Gólszerzők: Takács, Korpics, Gaál. Kiállítva: Racker (50., Rönök).
Egyházashollós Öte–Szentgotthárd VSE 1–11 (1–3)Egyházashollós. Jv.: Pintér B.
Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dienes, Zimonyi, Robán, Molnár N., Lakosi (Joó), Kiss S., Mikics, Kozma, Vass, Dezső.
Szentgotthárd VSE.: Tóth A. – Támis, Dobos (Dancsecs), Kovács G. (Herczeg), Uram (Marton), Kocsis, Nagy Zs., Soós, Molnár B., Németh B. (Szőke), Kovács M. (Laczó).
Gólszerzők: Robán, ill. Molnár B. (3), Nagy Zs. (2), Németh B. (2), Soós, Herczeg, Támis, Marton.
Egyházashollós-Szentgotthárd ll. focimeccsFotók: Szendi Péter
Rábagyarmat KSK–Magyarlaki SK 0-2 (0-1). Rábagyarmat. Jv.: Hosszú Gy.
Rábagyarmat: Senkó – Huszár P., Soós (Németh D.), Károlyi, Varga M., Papp V., Rédei (Kardos), Dolgos, Pencz, Holecz (Huszár M.), Szabó M.
Magyarlak: Páll – Horváth A. (Doncsecz), Kovács M. (Krajczár), Kardos, Póczik, Horváth Á., Horváth D., Németh Sz. (Kalamár), Papfalvi (Németh L.), Horváth N. (Pájtli), Harasztosi.
Gólszerző: Horváth Á. (2).
Oszkó-Pácsony Térsége Se–Vasalja HSE 2-3 (1-1). Vasvár. Jv.: Samu Cs.
Oszkó: Oláh – Farkas J., Nyári, Papp K., Papp B., Frigy, Kercza (Timár), Schmolczer Bal. (Horváth L.), Molnár T., Molnár Z. (Újhelyi), Rumi.
Vasalja: Nagy M. – Kondás (Takács), Tomasics P. (László), Jakab (Tomasics O.), Simon, Egyed P., Németh B., Farsang, Horváth D., Nagy M., Horváth M. (Egyed Z.).
Gól: Újhelyi, Kercza, ill. Farsang (2), Simon.. Kiállítva: Horváth D. (90., Vasalja).
Futball Klub Szakonyfalu–Magyarszecsőd SE 3-3 (1-2). Szakonyfalu. Jv.: Szabó Christopher B.
Szakonyfalu: Sömenek R. – Stájer N. (Horváth R.), Dömötör (Sömenek P.), Vajda R., Vajda M., Ropos, Rózsa, Karba, Stájer M., Repnyák, Farkas H.
Magyarszecsőd: Soós – Tóth N., Cser, Ambrus, Zsigmond, Burka (Hajba), Sólyom (Varga M.), Horváth N., Takács, Bellovics, Sárközi. Edző:
Gólszerzők: Ropos, Dömötör, Soós (öngól), ill. Cser, Horváth N., Ambrus. Kiállítva: Vajda R. (83., Futball Klub Szakonyfalu).
Őrimagyarósd SE–Szarvaskend II.–Gersekarát SE 1-4 (1-1)
Őrimagyarósd. Jv.: Kiss F.
Őrimagyarósd Se.: Soós – Horváth P. (Haholt), Kovács A., Stumpfel, Varga M. (Balogh Zs.), Szita, Gérnyi, Szabó B. (Legárt), Horváth L. (Gazdag), Szakály (Nunkovics), Vitéz.
Szarvaskend Ii.-Gersekarát SE: Polgár – Tóth D. (Bános), Németh T., Takács B., Tóth N., Vörös, Pass (Tutkovics), Horváth A., Szabó T., Tóth M., Takács L. (Kovács T.).
Gólszerzők: Szita, ill. Bános, Németh T., Vörös, Takács B.
Pankasz KSK–Viszák KSE 0-2 (0-1). Pankasz. Jv.: Szabó III. Z.
Pankasz: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László (Koller), Kozics (Kiss D.), Horváth Krisztián, Tőke (Fölnagy), Tóth A., Kurucz, Kónya (Horváth Ke.).
Viszák: Pomper (Benkő) – Tóth P., Fekete A. (Lendl), Biczó (Fekete M.), Bita, Horváth L., Balogh J., Molnár D., Horváth T. (Sütheő P.), Sütheő G., Molnár Á. (Orbán).
Gól: Fekete M., Horváth T.
Nagyrákos SE–Máriaújfalu SE 2-7 (0-2). Nagyrákos. Jv.: Szabó Christopher B.
Nagyrákos SE: Farkas N. – Pongrácz, Albert, Pónácz, Volner B., Kaszás, Németh P., Gaál, Volner Sz. (Horváth Cs.), Soós (Tihanyi), Tóth G. (Mihályka).
Máriaújfalu: Háhn – Szőke (Domiter), Dudás, Hegyi, Somlai, Németh M., Horváth R., Gelányi, Robán, Tót, Tóth M.
Gólszerzők: Albert, Tóth G., ill. Gelányi (4), Horváth R., Hegyi, Tóth M.
Sárvári-csoport
Keléd–Simasági SE 0-17 (0-6). Simaság. Jv.: Kiss Cs.
Keléd: Kolompár – Varga Á., Fóris S., Kercza, Fóris R., Szijártó, Czigány K., Kereszturi K., Laczi, Kereszturi A., Czigány T.
Simaság: Bogdán – Bognár, Csenár, Baán (Sárközi), Molnár I. (Oláh), Maksai (Trittremmel), Nagy N. (Szamosi), Csapó B., Balogh A. (Varga H.), Csapó E., Horváth Á.
Gólszerzők: Varga H. (3), Oláh (3), Maksai (3), Csapó E. (3), Horváth Á. (3), Csenár, Csapó B.
Boba SE–Ostffyasszonyfa SE 1-2 (0-1). Boba. Jv.: Kozma D.
Boba: Deutsch – Erdei (Kulman), Fodor, Takács (Szabó P.), Magyar, Horváth B., Nyirő (Horváth T.), Bakonyi, Mester, Porkoláb (Csajbók), Prépost.
Ostffyasszonyfa: Földi – Laki D., Molnár L., Harami, Eőry, Laki N., Vörös, Imre, Palánki A., Palánki P. (Olasz), Bereczki.
Gólszerzők: Prépost, ill. Harami, Molnár L.
Rábasömjéni TCE–Hegyhát SE 1-5 (0-2). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Magyar Gy.
Rábasömjén: Vártok – Dancs, Nagy Ta., Németh ? Á., Verebélyi, Csempesz (Máhr), Németh O. (Török), Németh Á., Varga K. (Katona Sz.), Mendel (Németh A.), Katona D. (Kiss P.).
Hegyhát SE: Szakos – Gábor D., Sinka, Réti, Gábor N., Asztalos, Léhmann, Pados, Boda (Stelczer), Szabó A. (Bajnok), Zergi.
Gólszerzők: Máhr, ill. Léhmann (2), Sinka, Boda, Zergi.
Ölbő KSE–Szergény SE 5-1 (3-1). Ölbő. Jv.: Borhi T.
Ölbő: Berényi – Tóth A., Sipos (Sági Kiss), Biró, Baksay Kr. (Kovács L.), Nardai, Vasadi, Kovács T. (Fehér), Horváth L., Kalányos, Baksay Ke.
Szergény: Papp Á. – Piri, Smidéliusz, Szórádi, Horváth T., Bokányi (Kasza), Kovács K., Németh Zs., Fülöp, Döbröntei, Mező.
Gólszerzők: Baksay Kr. (2), Sági Kiss, Tóth A., Vasadi, ill. Németh Zs. Kiállítva: Vasadi (89.), ill. Kasza (80.).
Sitke KKSE–Merseváti Se 3-4 (2-2). Sitke. Jv.: Nagy P.
Sitke: Kelemen – Okres (Orsós), Havasi, Nagy Á., Nagy D., Szalai Cs. (Czimber), Vízi (Pénzes), Papp B., Vajnai, Linka, Szalai Z.
Mersevát: Patyi – Fülöp, Bárdossy, Horváth Zs. (Nagy Á.), Süle, Mesterházy, Takács, Szalai, Homlok, Gönye, Huszár (Czupor).
Gólszerzők: Havasi, Gönye 2, (öngól), ill. Horváth Zs. (2), Huszár, Homlok.
Jákfai SE–Sorkifalud-Gyanógeregye Sk 6–2 (4–0). Jákfa. Jv.: Busi L.
Jákfa: Niczki – Tóth K., Vörös A., Fehér, Balhási, Vörös M. (Rövid), Gaál (Nagy M.), Zeke B. (Kollárits), Görög, Lékai (Vörös Á.), Varga J. (Zeke Cs.).
Sorkifalud: Guzmics – Kiss R., Németh L., Baranyai D., Szombath P. (Baranyai Á.), Szombath D., Illés, Molnár Cs., Kosztolánczi, Dénes, Szovák.
Gólszerzők: Vörös A. (3), Vörös M. (2), Zeke Cs., ill. Molnár Cs., Dénes.
Kenyeri CSSE–Izsákfa FC 4-0 (0-0). Kenyeri. Jv.: Németh T.
Kenyeri: Kovács Gy. – Szár (Duchaj), Császár, Gábor, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics (Németh E.), Vámos (Csiszár), Mesterházy (Homlok), Balogh D.
Izsákfa FC: Szentgyörgyi – Böröcz, Orbán, Somogyi, Kárpáti, Tanai, Sallai, Zsoldos, Németh G., Horváth R., Dömötör.
Gól: Gyurák (3), Szár.
Nemeskocs FC–Rábapatyi KSK 0-2 (0-0).Nemeskocs. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Nemeskocs: Pál (Pintér) – Szabó Máté (Szakonyi), Pócza, Dolgos, Balogh D., Molnár I. (Mórocz), Zsani, Farkas R., Szabó Á., Szabó Márkó (Kalamár, Kiss G.), Savanyó.
Rábapaty: Boros – Varga M. (Szabó K.), Téttry, Jakubovszky (Szerdahelyi), Horváth G., Vamper (Gecse), Barkovics, Vörös, Németh K., Hegyaljai, Toldi (Németh A.).
Gólszerzők: Barkovics, Németh K.
A Sárvári-csoportban a tavalyi második Simaság 17 gólt vágott az újonc kelédi együttesnek.