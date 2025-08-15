augusztus 15., péntek

Labdarúgás

2 órája

Vasi MLSZ: változott az "összeállítás" - új nevek, neves búcsúzó!

Címkék#bizottság elnök#MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság#elnökség

Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság bizottságai némileg megváltozott személyi összetételben futottak neki a 2025/26-os szezonnak. Vasi MLSZ: Szarka Zoltán távozik.

Vaol.hu
Vasi MLSZ: változott az "összeállítás" - új nevek, neves búcsúzó!

Vasi MLSZ: Szarka Zoltán új feladatot kapott.

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Vasi MLSZ: bizony változott az „összeállítás” - új nevek, neves búcsúzó!

Vasi MLSZ
Vasi MLSZ: Szarka Zoltán új feladatot kapott!
Fotó: Unger Tamás/VN-archív

 

Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának bizottságai némileg megváltozott személyi összetételben futottak neki a 2025/26-os szezonnak. A társadalmi elnökség tagjai 2026. június 30-ig kaptak megbízatást, míg a bizottságok tagjai 2030. június 30-ig terjedő, határozott időtartamra lettek kinevezve.

Vasi MLSZ - új nevek a bizottságokban

Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának felépítése

  • Igazgató: Dobány Lajos
  • Társadalmi elnökség. Elnök: prof. dr. Gadányi Károly. Tagok: dr. Kövesdi Zoltán, Hérincsné Markó Edina, Hollósi Gábor, Király Gábor, Nagy Gábor, Szarka Zoltán, Tóth Gábor
  • Fegyelmi bizottság, Elnök: dr. Kövesdi Zoltán. Tagok: Ceglédi Gyula István, Horváth György, Varga Károly, dr. Tálas Kolos
  • Fellebbviteli bizottság. Elnök: Hollósi Gábor. Tagok: Nagy Gábor, dr. Görög István, dr. Tar Ferenc
  • Játékvezetői bizottság. Elnök: Király Krisztián. Tagok: Huszár Balázs, Gaál Ákos, Kóbor Péter, Kulman Tamás
  • Igazolási és vitarendezési bizottság. Elnök: Tapsonyi Ádám. Tagok: Kajcsos-Varga Krisztina, Kopfer Adrienn
  • Versenybizottság. Elnök: Gaál László. Tagok: Rajos Gábor, Pál László, Szakasics Zoltán, Tóth Péter

A legnevesebb távozó kétségtelenül a korábbi sikeres játékvezető, Szarka Zoltán, aki Király Krisztiánnak adta át az elnöki pozíciót a Játékvezetői Bizottságban.

Szarka Zoltán - emailben - el is búcsúzott a vasi amatőr futballcsapatok vezetőitől, képviselőitől:

Tisztelt Csapatvezetők!

Huszonkét év után, 2025. 06. 30.-án töltöttem be utoljára az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság Játékvezető Bizottságának elnöki posztját. Ugyanis 2025. 07. 01.-től az MLSZ Játékvezetői Bizottságában kaptam egy olyan pozíciót, amely nem volt összeférhető a vármegyei elnökségi pozícióval.  Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a korrekt együttműködését és egyben kérek minden sportvezetőt, csapatvezetőt, hogy az új elnökkel és elnökséggel is hasonló korrekt viszonyt alakítsanak ki, segítség őket a munkájukban! 

Sportbaráti üdvözlettel: Szarka Zoltán

 

 

