Vasi MLSZ: változott az "összeállítás" - új nevek, neves búcsúzó!

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának bizottságai némileg megváltozott személyi összetételben futottak neki a 2025/26-os szezonnak. A társadalmi elnökség tagjai 2026. június 30-ig kaptak megbízatást, míg a bizottságok tagjai 2030. június 30-ig terjedő, határozott időtartamra lettek kinevezve.

Vasi MLSZ - új nevek a bizottságokban

Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának felépítése

Igazgató: Dobány Lajos

Dobány Lajos Társadalmi elnökség. Elnök: prof. dr. Gadányi Károly. Tagok: dr. Kövesdi Zoltán, Hérincsné Markó Edina, Hollósi Gábor, Király Gábor, Nagy Gábor, Szarka Zoltán, Tóth Gábor

Elnök: prof. dr. Gadányi Károly. Tagok: dr. Kövesdi Zoltán, Hérincsné Markó Edina, Hollósi Gábor, Király Gábor, Nagy Gábor, Szarka Zoltán, Tóth Gábor Fegyelmi bizottság, Elnök: dr. Kövesdi Zoltán. Tagok: Ceglédi Gyula István, Horváth György, Varga Károly, dr. Tálas Kolos

dr. Kövesdi Zoltán. Ceglédi Gyula István, Horváth György, Varga Károly, dr. Tálas Kolos Fellebbviteli bizottság. Elnök: Hollósi Gábor. Tagok: Nagy Gábor, dr. Görög István, dr. Tar Ferenc

Hollósi Gábor. Nagy Gábor, dr. Görög István, dr. Tar Ferenc Játékvezetői bizottság. Elnök: Király Krisztián. Tagok: Huszár Balázs, Gaál Ákos, Kóbor Péter, Kulman Tamás

Király Krisztián. Huszár Balázs, Gaál Ákos, Kóbor Péter, Kulman Tamás Igazolási és vitarendezési bizottság. Elnök: Tapsonyi Ádám. Tagok: Kajcsos-Varga Krisztina, Kopfer Adrienn

Tapsonyi Ádám. Kajcsos-Varga Krisztina, Kopfer Adrienn Versenybizottság. Elnök: Gaál László. Tagok: Rajos Gábor, Pál László, Szakasics Zoltán, Tóth Péter

A legnevesebb távozó kétségtelenül a korábbi sikeres játékvezető, Szarka Zoltán, aki Király Krisztiánnak adta át az elnöki pozíciót a Játékvezetői Bizottságban.

Szarka Zoltán - emailben - el is búcsúzott a vasi amatőr futballcsapatok vezetőitől, képviselőitől: