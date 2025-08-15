2 órája
Vasi MLSZ: változott az "összeállítás" - új nevek, neves búcsúzó!
Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság bizottságai némileg megváltozott személyi összetételben futottak neki a 2025/26-os szezonnak. Vasi MLSZ: Szarka Zoltán távozik.
Vasi MLSZ: Szarka Zoltán új feladatot kapott.
Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának bizottságai némileg megváltozott személyi összetételben futottak neki a 2025/26-os szezonnak. A társadalmi elnökség tagjai 2026. június 30-ig kaptak megbízatást, míg a bizottságok tagjai 2030. június 30-ig terjedő, határozott időtartamra lettek kinevezve.
Vasi MLSZ - új nevek a bizottságokban
Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának felépítése
- Igazgató: Dobány Lajos
- Társadalmi elnökség. Elnök: prof. dr. Gadányi Károly. Tagok: dr. Kövesdi Zoltán, Hérincsné Markó Edina, Hollósi Gábor, Király Gábor, Nagy Gábor, Szarka Zoltán, Tóth Gábor
- Fegyelmi bizottság, Elnök: dr. Kövesdi Zoltán. Tagok: Ceglédi Gyula István, Horváth György, Varga Károly, dr. Tálas Kolos
- Fellebbviteli bizottság. Elnök: Hollósi Gábor. Tagok: Nagy Gábor, dr. Görög István, dr. Tar Ferenc
- Játékvezetői bizottság. Elnök: Király Krisztián. Tagok: Huszár Balázs, Gaál Ákos, Kóbor Péter, Kulman Tamás
- Igazolási és vitarendezési bizottság. Elnök: Tapsonyi Ádám. Tagok: Kajcsos-Varga Krisztina, Kopfer Adrienn
- Versenybizottság. Elnök: Gaál László. Tagok: Rajos Gábor, Pál László, Szakasics Zoltán, Tóth Péter
A legnevesebb távozó kétségtelenül a korábbi sikeres játékvezető, Szarka Zoltán, aki Király Krisztiánnak adta át az elnöki pozíciót a Játékvezetői Bizottságban.
Szarka Zoltán - emailben - el is búcsúzott a vasi amatőr futballcsapatok vezetőitől, képviselőitől:
Tisztelt Csapatvezetők!
Huszonkét év után, 2025. 06. 30.-án töltöttem be utoljára az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóság Játékvezető Bizottságának elnöki posztját. Ugyanis 2025. 07. 01.-től az MLSZ Játékvezetői Bizottságában kaptam egy olyan pozíciót, amely nem volt összeférhető a vármegyei elnökségi pozícióval. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a korrekt együttműködését és egyben kérek minden sportvezetőt, csapatvezetőt, hogy az új elnökkel és elnökséggel is hasonló korrekt viszonyt alakítsanak ki, segítség őket a munkájukban!
Sportbaráti üdvözlettel: Szarka Zoltán