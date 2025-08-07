Videón a Haladás-meccs végén kitört hatalmas balhé

Ahogy arról beszámoltunk, a labdarúgó NB III második fordulójában a Haladás 2-0-ra elveszítette a Bicske elleni mérkőzést. Arról is írtunk, hogy a találkozó 88. percben ritkán látható tömegjelenet alakult ki a hazai alapvonalnál, miután a Bicske egyik játékosa behúzott egyet ellenfelének. Mindkét kispad teljes legénysége berohant a pályára, még a biztonságiak is próbáltak közbelépni. Óriási lökdösődés kezdődött. De végül Harmat csak sárga lapot kapott, míg Jancsó szintén.

A Hungary Sport videóra vette a mérkőzés végén kitört balhét, a felvételt pedig hivatalos közösségi oldalukon megosztották:

