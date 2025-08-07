augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Forrtak az indulatok

2 órája

Videón a Haladás-meccs végén kitört hatalmas balhé

Címkék#Bicske#labdarúgás#Haladás

Vaol.hu
Videón a Haladás-meccs végén kitört hatalmas balhé

Forrás: Facebook/Hungary Sport

Ahogy arról beszámoltunk, a labdarúgó NB III második fordulójában a Haladás 2-0-ra elveszítette a Bicske elleni mérkőzést. Arról is írtunk, hogy a találkozó 88. percben ritkán látható tömegjelenet alakult ki a hazai alapvonalnál, miután a Bicske egyik játékosa behúzott egyet ellenfelének. Mindkét kispad teljes legénysége berohant a pályára, még a biztonságiak is próbáltak közbelépni. Óriási lökdösődés kezdődött. De végül Harmat csak sárga lapot kapott, míg Jancsó szintén. 

A Hungary Sport videóra vette a mérkőzés végén kitört balhét, a felvételt pedig hivatalos közösségi oldalukon megosztották:

Részletes tudósításunk:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu