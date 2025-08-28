augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Viktoria: az újonc Újpest a vendég

Címkék#Viktoria FC#Tatabánya#Haladás

A női labdarúgó NB I 2. fordulójában vasárnap 14.30-as kezdéssel a Haladás Sportkomplexumban a Viktoria FC az Újpest FC-t fogadja.

Pum András

A Viktoria FC a nyitányon 1-0-ra kikapott a tavalyi ezüstérmes ETO FC Győr otthonában. A szombathelyiek tehát tisztességgel helytálltak az első fordulóban. A vasárnapi ellenfél, az Újpest is 1-0-ra maradt alul az első körben, de a lila-fehérek hazai pályán kaptak ki egy góllal a Pécstől. A női NB II Keleti-csoportját 19 győzelemmel és egy döntetlennel megnyerő újpestiek keretében akad néhány rutinos futballista, így például a volt válogatott kapus, Szőcs Réka, aztán a szintén korábbi válogatott Nagy Lilla, vagy a délszláv légiósok Milana Knezevic, Sandra Malesevic. Ivana Boricic. De a fővárosiakat erősíti Boros Viktória, Vidács Krisztina, ahogy a korábbi viktoriás Kránicz Viktória is. Hiába újonc az Újpest, sok NB I-es csatát megélt játékosok találhatók a negyedik kerületben. 

Viktoria
Németh Mirtill, a Viktoria FC futballistája támadásban
Fotó: Cseh Gábor


Nehéz mérkőzésre számít a Viktoria FC vezetőedzője

– Az Újpest két év után jutott vissza az élvonalba és ahogy a férfi NB I-es csapat, úgy a női NB I-es együttes is alaposan megerősödött a nyáron– mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője.  – Rutinos, volt válogatott labdarúgókat is igazoltak. Az első meccsen a Pécs ellen nem játszottak alárendelt szerepet, veszélyes a támadójátékuk, nehéz mérkőzés vár ránk. Nekünk stabilnak, masszívnak, fegyelmezettnek kell lennünk, többször kell eljutnunk a kapu elé. Egész héten azon dolgoztunk, hogy támadójátékunkon csiszoljunk. Ugyanakkor ahogy említettem is, a hátsó stabilitást nem adhatjuk fel. Kezdődik az U19-es bajnokság, lesznek visszajátszóink is. De pontot, pontokat várok vasárnap.
 

Mint arról beszámoltunk, dupla meccs lesz a stadionban, 17.30-kor Haladás–Tatabánya NB III-as összecsapást rendeznek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu