Viktoria: az újonc Újpest a vendég

A Viktoria FC a nyitányon 1-0-ra kikapott a tavalyi ezüstérmes ETO FC Győr otthonában. A szombathelyiek tehát tisztességgel helytálltak az első fordulóban. A vasárnapi ellenfél, az Újpest is 1-0-ra maradt alul az első körben, de a lila-fehérek hazai pályán kaptak ki egy góllal a Pécstől. A női NB II Keleti-csoportját 19 győzelemmel és egy döntetlennel megnyerő újpestiek keretében akad néhány rutinos futballista, így például a volt válogatott kapus, Szőcs Réka, aztán a szintén korábbi válogatott Nagy Lilla, vagy a délszláv légiósok Milana Knezevic, Sandra Malesevic. Ivana Boricic. De a fővárosiakat erősíti Boros Viktória, Vidács Krisztina, ahogy a korábbi viktoriás Kránicz Viktória is. Hiába újonc az Újpest, sok NB I-es csatát megélt játékosok találhatók a negyedik kerületben.

Németh Mirtill, a Viktoria FC futballistája támadásban

Fotó: Cseh Gábor



Nehéz mérkőzésre számít a Viktoria FC vezetőedzője

– Az Újpest két év után jutott vissza az élvonalba és ahogy a férfi NB I-es csapat, úgy a női NB I-es együttes is alaposan megerősödött a nyáron– mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – Rutinos, volt válogatott labdarúgókat is igazoltak. Az első meccsen a Pécs ellen nem játszottak alárendelt szerepet, veszélyes a támadójátékuk, nehéz mérkőzés vár ránk. Nekünk stabilnak, masszívnak, fegyelmezettnek kell lennünk, többször kell eljutnunk a kapu elé. Egész héten azon dolgoztunk, hogy támadójátékunkon csiszoljunk. Ugyanakkor ahogy említettem is, a hátsó stabilitást nem adhatjuk fel. Kezdődik az U19-es bajnokság, lesznek visszajátszóink is. De pontot, pontokat várok vasárnap.



Mint arról beszámoltunk, dupla meccs lesz a stadionban, 17.30-kor Haladás–Tatabánya NB III-as összecsapást rendeznek.