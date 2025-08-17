Viktoria FC: egy döntetlen, egy győzelem az osztrák Alpokban

A Viktoria FC az osztrák másodosztályú FC Pinzgau Saalfelden együttesének meghívására két napot töltött Ausztriában, ahol két felkészülési meccset vívott.

A fehér mezes Viktoria FC 1-1-ere végzett a Pinzgau Saalfeldennel

Fotó: VN/FC Pinzgau Saalfelden



FC Pinzgau Saalfelden (osztrák)–Viktoria FC 1-1 (1-1). Saalfelden, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

A Viktoria FC meccskerete: Schvirján, Kocsi – kapusok. Pintér, Csizmadia, Novák, Urbán, Varró, Nagy D., Gravencz, Czakó, Sági, Petrovics, Hécz, Németh M., Müller – mezőnyjátékosok. Edző: Markó Edina.

Gólszerző: Nagy D.

Az osztrák másodosztályú Saalfelden ellen rekkenő hőségben lejátszott mérkőzés egyenrangú ellenfelek összecsapását hozta. Egy jó csapat ellen értékes döntetlent értek el a szombathelyiek. A vasiak gólját Nagy Dorottya szerezte, aki a jobb oldalon kapot egy labdát, a tizenhatoso vonalánál befelé cselezett, majd ballal a hosszú, jobb felső sarokba tekert.



Campus U16 (osztrák akadémia)–Viktoria FC 1-7 (1-4). Saalfelden, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

A Viktoria FC meccskerete: Kocsi, Bényei – kapusok. Czakó, Csejtei, Gravencz, Licskai, Vesztergom, Sági, Márkus, Csanádi, Kiss-Lantos, Csanádi, Polovics, Tőzsér. – mezőnyjátékosok. Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Novák 2, Polovics, Csejtei, Gravencz, Kiss-Lantos, Csanádi.

A második meccsen az osztrák akadémia U16-os csapat volt az ellenfél. A szintén rekkenő hőségben lejátszott meccsen a vasiak végig domináltak és határozott, jó játékkal magabiztosan nyertek.

– Nagyon hasznos két napot töltöttünk Ausztriában – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – Ráadásul ezer méter magasan futballoztunk, úgyhogy a fizikai felkészülés szempontjából is fontos volt ez a két mérkőzés. Az utolsó hét már a frissítésről szól majd. Az első mérkőzésen tudtunk a csapatjátékunkon is csiszolni. A második meccs pedig értékes visszajelzés volt számunkra abból a szempontból, hogy egy hasonló korú osztrák akadémiai csapattal szemben jól és eredményesen futballoztunk. Két napig együtt volt a keret, úgyhogy ez a mini edzőtábor a csapatépítés szempontjából is hasznosnak bizonyult. Örülök, hogy fegyelmezett és motivált csapatunk van.

A szombathelyiek a teli felkészülés során igyekeznek viszonozni a mostani meghívást és szeretnének egy hosszú távú együttműködést kialakítani a Red Bull csoporthoz tartozó akadémiával és felnőtt csapatával is.