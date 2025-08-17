augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Eredmények

24 perce

Viktoria FC: egy döntetlen, egy győzelem az osztrák Alpokban

Címkék#meccskeret#Ausztriában#Viktoria FC

Az osztrák másodosztályú FC Pinzgau Saalfelden ellen döntetlent játszott a Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapata, míg az osztrák akadémia együttest 7-1-re legyőzte.

Pum András

A Viktoria FC az osztrák másodosztályú FC Pinzgau Saalfelden együttesének meghívására két napot töltött Ausztriában, ahol két felkészülési meccset vívott.

Viktoria FC
A fehér mezes Viktoria FC 1-1-ere végzett a Pinzgau Saalfeldennel
Fotó: VN/FC Pinzgau Saalfelden                        


FC Pinzgau Saalfelden (osztrák)–Viktoria FC 1-1 (1-1). Saalfelden, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.
A Viktoria FC meccskerete: Schvirján, Kocsi – kapusok. Pintér, Csizmadia, Novák, Urbán, Varró, Nagy D., Gravencz, Czakó, Sági, Petrovics, Hécz, Németh M., Müller – mezőnyjátékosok. Edző: Markó Edina.
Gólszerző: Nagy D. 
Az osztrák másodosztályú Saalfelden ellen rekkenő hőségben lejátszott mérkőzés egyenrangú ellenfelek összecsapását hozta.  Egy jó csapat ellen értékes döntetlent értek el a szombathelyiek. A vasiak gólját Nagy Dorottya szerezte, aki a jobb oldalon kapot egy labdát, a tizenhatoso vonalánál befelé cselezett, majd ballal a hosszú, jobb felső sarokba tekert. 


Campus U16 (osztrák akadémia)–Viktoria FC 1-7 (1-4). Saalfelden, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.
A Viktoria FC meccskerete: Kocsi, Bényei – kapusok. Czakó, Csejtei, Gravencz, Licskai, Vesztergom, Sági, Márkus, Csanádi, Kiss-Lantos, Csanádi,  Polovics, Tőzsér. – mezőnyjátékosok. Edző: Markó Edina.
Gólszerzők: Novák 2, Polovics, Csejtei, Gravencz, Kiss-Lantos, Csanádi.
A második meccsen az osztrák akadémia U16-os csapat volt az ellenfél. A szintén rekkenő hőségben lejátszott meccsen a vasiak végig domináltak és határozott, jó játékkal magabiztosan nyertek. 
– Nagyon hasznos két napot töltöttünk Ausztriában – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. – Ráadásul ezer méter magasan futballoztunk, úgyhogy a fizikai felkészülés szempontjából is fontos volt ez a két mérkőzés. Az utolsó hét már a frissítésről szól majd. Az első mérkőzésen tudtunk a csapatjátékunkon is csiszolni. A második meccs pedig értékes visszajelzés volt számunkra abból a szempontból, hogy egy hasonló korú osztrák akadémiai csapattal szemben jól és eredményesen futballoztunk. Két napig együtt volt a keret, úgyhogy ez a mini edzőtábor a csapatépítés szempontjából is hasznosnak bizonyult. Örülök, hogy fegyelmezett és motivált csapatunk van. 
A szombathelyiek a teli felkészülés során igyekeznek viszonozni a mostani meghívást és szeretnének egy hosszú távú együttműködést kialakítani a Red Bull csoporthoz tartozó akadémiával és felnőtt csapatával is.

Szombaton kezd a Viktoria FC


A Viktoria FC-nek tehát ez a két mérkőzés volt a bajnoki főpróbája, hiszen a szombathelyiek szombaton már bajnoki mérkőzést vívnak. A vasiak szombaton 16 órai kezdettel az ETO FC Győr vendégeként kezdik a szezont. 

 

