Labdarúgás

Viktoria FC: gyönyörű gól lett a vasiak veszte

A női labdarúgó NB I nyitófordulójában a Viktoria FC 1-0-ra kikapott a tavalyi ezüstérmes ETO FC Győr vendégeként. A Viktoria FC szombaton az Újpestet fogadja.

Pum András

ETO FC Győr-Viktoria FC 1-0 (0-0). Győr, 400 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Takács F.

Minimális vereséget szenvedett a Viktoria FC
Fotó: VN/Viktoria FC

ETO FC Győr: Borók – Thalita, Csuhai, Savanya (Arambila, 50.), Süle, Matos, Vida (Topalov, 80.), Kocsán, Öreg, Sali, Kovács L. Edző: Székely Tibor.
Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Varró, Hécz (Licskai 55.), Kovács V.,  Pintér, Nagy D., Czakó (Csanádi, 55.), Petrovics (Csejtei, 66.), Csizmadia (Kiss-Lantos,46.), Németh M. (Novák, 46.).  Edző: Markó Edina.
Gólszerző: Süle (77.). 
Jól kezdték a mérkőzést a szombathelyiek, a győriek nem tudtak mezőnyfölényt kiharcolni. Egyik oldalon sem alakult ki igazi gólhelyzet, csak kisebb lehetőségek adódtak mindkét kapu előtt. Kiegyenlített volt a játék. 
Szünet után beszállt a vendégeknél a csatár Kiss-Lantos Hanna, a támadó gyorsaságát igyekeztek kihasználni a vendégek. A hajrában aztán egy egyéni alakítás döntötte el a három bajnoki pont sorsát. A 77. percben Süle Dóra ollózott tizenegy méterről a hálóba.  (1-0). A hajrában mindent megpróbált a Viktoria, de nem sikerült kiegyenlítenie. 
Nagyon jó meccset vívott a két együttes, a Viktoria FC teljesen egyenrangú ellenfele volt a tavalyi ezüstérmesnek. A vasiak egy pontot megérdemeltek volna.

A mérkőzésen debütált az NB I-ben a Viktoria FC színeiben Sági Fruzsina és Csanádi Kata Róza.


Markó Edina: – Az első bajnokink volt, ráadásul a tavalyi ezüstérmes ellen játszottunk idegenben. Ennek ellenére azt az intenzív, bátor, sok futással fűszerezett játékot nyújtották a lányok, amelyet a felkészülés során is láttam tőlük. Nagyot küzdött a csapat, csak a gól hiányzott. A mérkőzés összképe alapján rászolgáltunk volna a döntetlenre. Gratulálok a két debütánsnak, Sági Fruzsinának és Csanádi Kata Rózának, bízonyították, hogy lehet rájuk számítani. Megyünk tovább, bízom bennem hogy ilyen teljesítménnyel senkitől sem kell majd tartanunk. 
További eredmények: Budapet Honvéd–FTC 1-1, Újpest–Pécsi MFC 0-1, Diósgyőri VTK–Budaörs 2-1, Szekszárd–MTK 0-3, Puskás Akadémia–Kész.-St. Mihály-Szeged 3-1. 

Viktoria FC: dupla meccs a stadionban


A Viktoria FC a következő fordulóban szombaton 14.30-kor a Haladás Sportkomplexumban az Újpestet fogadja. Ezt követően 17.30-kor az NB III-ban szereplő Haladás a Tatabányával csap össze – szintén a Haladás Sportkomplexumban. Dupla mérkőzést rendeznek tehát a stadionban.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
