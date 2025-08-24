Viktoria FC: szombathelyi csatár a válogatott keretben!

A szövetségi kapitány válogatott környezetben szeretné felmérni a Magyarországon futballozó legjobb labdarúgók tudását, így a háromnapos augusztusi összetartás több légiós alapember nélkül, viszont sok újonccal és visszatérővel a keretben zajlik. – írja a szövetség honlapja. A keret tagja a Viktoria FC csatára, Kiss-Lantos Hanna is.

Kiss-Lantos Hanna, a Viktoria FC csatára is Telkiben készül

Fotó: Cseh Gábor



Év végéig tétmérkőzés híján októberben és novemberben csupán felkészülési találkozók várnak a válogatottra.

– Októberben és novemberben lesznek a főpróbák a jövő évi vb-selejtezőkre. Ez a háromnapos és a szeptemberi háromnapos edzőtábor is arról fog szólni, hogy megnézzük a Magyarországon játszó játékosok milyen formában vannak. Több olyan játékos kapott meghívót, akik az én irányításom alatt még nem szerepeltek a válogatottban. Ezek az edzőtáborok lehetőséget adnak arra, hogy egy-egy jó teljesítménnyel felhívják magukra a figyelmet. Szeretném látni, hogy kik azok, akik be tudjak küzdeni magukat a keretbe – nyilatkozta Szarvas Alexandra.



A Viktoria FC csatára is a keret tagja

A női A-válogatott kerete:

Kapusok Borók Dorina (ETO FC Győr), Erős Evelin (MTK), Terestyényi Anna (Újpest).

Védők: Kovács Laura (ETO FC Győr), Németh Adél (FTC), Ott Eszter (FTC), Öreg Cintia (ETO FC Győr),Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Pataki Georgina (MTK Budapest FC), Sali Rebeka (ETO FC Győr), Savanya Csilla (ETO FC Győr).

Középpályások: Bokor Blanka (Budapest Honvéd), Fenyvesi Evelin (FTC), Mayer Zsófia (Puskás Akadémia FC), Süle Dóra (ETO FC Győr), Vida Boglárka (ETO FC Győr), Zágor Bernadett (MTK Budapest).

Támadók: Kiss-Lantos Hanna (Viktoria FC), Kocsán Petra (ETO FC Győr), Nagy Vanessza (FTC), Nagy Viktória (FTC), Siklér Kinga (MTK Budapest), Vachter Fanni (Budapest Honvéd FC).