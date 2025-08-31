augusztus 31., vasárnap

Hazai Viktoria-vereség

A női labdarúgó NB I 2. fordulójában a Viktoria FC hazai pályán 2-0-ra kikapott az Újpesttől.

Viktoria FC–Újpest FC 0-2 (0-1). Szombathely, Haladás Spotkomplexum, 200 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Tóth-Sáska.

12-ViktoriaSoroksar-CSG_4939
Viktoria FC–Újpest: Kiss-Lantos Hanna ezúttal nem tudott a kapuba találni.
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Archív/Cseh Gábor

Viktoria FC: 

Schvirján – Urbán, Kovács V., Pintér – Nagy D. (Czakó, 46.), Németh M. (Gravencz, 46.), Sági (Hécz, 57.), Novák, Varró (Licskai, 57.) – Petrovics, Kiss-Lantos (Csejtei, 67). Edző: Markó Edina.  

Gólszerzők: Boricic (45.), Katona (48.).

A Viktoriában sérülés miatt Zahár Flóra, Alasz Hanna és Kováts Anna hiányzott.

A szombathelyiek kezdtek aktívabban, a 6. percben Kiss-Lantos viharzott el a bal oldalon, de 12 méteres lövését védte a kapus. A vasiak irányították a játékot, de a támadóharmadban sokat hibáztak. A 13. percben Novák kapott labdát középen, majd 20 méterről a léc fölé tekert. Öt perc múlva Németh Mirtill lőt 18 méterről, középről, de Terestyényi szögletre tolta a bal sarokba igyekvő labdát. Egykapuzott a hazai csapat, de nem igazán bírt a jól záró újpesti védelemmel. Pedig könnyen kidolgozhattak volna újabb helyzeteket a vasiak, csak éppen az utolsó passzokat elrontották. A 45. percben egy kontra után aztán Boricic kapott labdát, majd 11 méterről, a védők között a bal sarokba passzolt (0-1). A vendégek első helyzetüket gólra váltották...

Szünet után hamar megduplázta előnyét az Újpest. A 48. percben gyors, jobb oldali akció végén a belőtt labdát a középen érkező Katona hat méterről a bal sarokba lőtte (0-2). A gól láthatóan megfogta a hazaiakat, Markó Edina rövidesen újabb kettőt cserélt – a szünetben ugyanis már kettőt váltott. Aztán újra nekidurálták magukat a hazaiak. A 70. percben Licskai 22 méteres, jobb sarokra tartó lövését tolta szögletre Terestyényi. A hajrában pedig könnyen kiegyenlíthettek volna a hazaiak, ám két alkalommal is az ötösön belül elügyetlenkedték a ziccert.

A Viktoria a mérkőzés nagy részében uralta a meccset, ám amíg a vasiak kihagyták, addig a vendégek értékesítették helyzeteiket.

További eredmények: Pécsi MFC–Szekszárd 3-0, Szeged–Budapest Honvéd 0-2, MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-1, Budaörs–ETO FC Győr 0-4. Az FTC–Diósgyőr mérkőzést a fővárosiak Bajnokok Ligája-szereplése miatt későbbre halasztották. 

