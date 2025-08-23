Viktoria: rajt a Rába-partján

A Markó Edina vezetőedző irányította szombathelyi együttesből a nyáron távozott Kis Anita (Csíkszereda), Csáki Eszter, Szilvási Nelli (Budapest Honvéd), Mesterházy Ivett (ETO FC Győr), Dobó-Nagy Boglárka, míg Szabó Fanni és Szil Tünde abbahagyta a profi futballt. Érkezett az Astrától Tőzsér Vanda és Szekszárdról Zahár Flóra, valamint Müller Zsófia profi szerződés kapott. És több utánpótlás-játékos az ősszel is a Viktoria FC felnőttcsapatával készül majd.

A Viktoria 2025/26-os csapata

Fotó: VN/Viktoria FC

- Tavaly a Szombathelyi Haladásból való kiválás minden nehézségével és pozitív dolgaival néztünk szembe – azóta is nehéz helyzetben vagyunk, de igyekszünk mindent megoldani – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. - Sikerült beneveznünk a klubot a 2025/2026-os szezonra, köszönet Kiss Tamás elnöknek, a szakmai stábnak és a lányoknak, akik maradtak és bizonyították a klub iránti elkötelezettségüket. Bízom benne, hogy kiegyenesedünk, stabilizálódik a hátterünk végre és csak a szakmára kell koncentrálni. Már csak a Viktoria FC hagyományai miatt és amiatt is, mert klubunk Szombathely legsikeresebb női együttese és mi vagyunk a vármegyében az egyetlen NB I-es labdarúgócsapat. Ami a felkészülést illeti, otthoni programmal kezdtek a lányok és ezt is beleszámolva nyolchetes felkészülésen vagyunk túl. Büszke lehetek a lányokra, hogy a gyakran kánikulai melegben is zokszó nélkül végezték a munkát. De a női labdarúgóknak sosem esett nehezére az alázatos, kemény munka. Tizennyolc év a csapat átlagéletkora, nincs légiósunk, helyi vagy az Illés Akadémiáról felkerült – saját utánpótlásunkból felkerült- fiatalok alkotják keretünket. Többen távoztak, őket igyekeztünk pótolni – idén nyáron is elsősorban a védelemből mentek el futballisták.

Helyükre posztra igazoltuk

Zahár Flórát és

Tőzsér Vandát.

Fiatal, motivált játékosok, akik szakmailag és emberileg is beleillenek az elképzeléseinkbe. Természetesen kellett egy kis idő, mire az edzések és a csapat ritmusát felvették. Rajtuk kívül velünk készültek az U17-es és U19-es korosztályú együttesek legtehetségesebb játékosai, akik közül sokan a folytatásban is velünk edzenek és majd meglátjuk, hogy hétvégente a mi, vagy az U17-es vagy U19-es csapat keretében lesznek. Valamennyien beilleszkedtek az együttesbe, nagyon jó benyomást tettek. Az edzőmeccsekre térve, egyre nagyobb játékerőt képviselő csapatokkal játszottunk, a Rapid Wien, a Radomlje, a Saalfelden ellen komoly nemzetközi mérkőzéseket vívtunk, valamennyi edzőmeccs más tényező miatt volt hasznos. Azt már az öltözőben is elmondtam a lányoknak, hogy sok, jó képességű, ügyes játékosunk van, úgyhogy mindenkinek meg kell dolgoznia a kezdőcsapatba kerülésért.

Ami a célokat illeti, minimális elvárás a tavalyi helyezés, ami a 9. pozíciót jelenti

– folytatta Markó Edina. - Jó lenne elkerülni a legutóbbi szezonban előfordul meccsen belüli hullámzó teljesítményeket és az egy-egy bajnoki közötti formaingadozást is. Nagy volt a játékosmozgás az NB I-es csapatoknál, most még nehéz megjósolni melyik csapat mire képes, de az biztos, hogy nagyon kemény bajnokság vár ránk.

A Magyar Kupában szeretnénk olyan sokáig jutni, ameddig lehet, úgyhogy döntőt akarunk játszani – persze sok múlik a sorsoláson is. De a legfontosabb talán mégis az, hogy fejlődjenek a játékosok.

Győrben kezd a Viktoria FC

A szombathelyiek szombaton 16 órai kezdettel a legutóbbi bajnoki ezüstérmes ETO FC Győr otthonában kezdik a bajnokságot. A kisalföldieket a korábbi Viktoria-tréner, Székely Tibor irányítja, aki Dörnyei Balázs helyére érkezett. A játékoskeretből Feil Réka, Krizsán Nikolett, Vachter Fanni és Horváthová Simoná a korábbi vezetőedzővel a Honvédba ment, Nagy Fanni Ausztriába, a St. Pöltenbe igazolt. Andjela Frajtovics az FTC-Telekomban játszik majd. A Budapest Honvédtól három játékos érkezett, a válogatottba is meghívott Csuhai Vivien és két brazil Thalita Silva és Joseline Matos