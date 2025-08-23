3 órája
Viktoria: rajt a Rába-partján
A Viktoria FC női NB I-es labdarúgócsapata jól sikerült felkészülésen van túl és hasznos edzőmeccseket vívott. A Viktoria szombaton az ETO FC Győr otthonában kezdi a 2025/26-os bajnokságot.
A Markó Edina vezetőedző irányította szombathelyi együttesből a nyáron távozott Kis Anita (Csíkszereda), Csáki Eszter, Szilvási Nelli (Budapest Honvéd), Mesterházy Ivett (ETO FC Győr), Dobó-Nagy Boglárka, míg Szabó Fanni és Szil Tünde abbahagyta a profi futballt. Érkezett az Astrától Tőzsér Vanda és Szekszárdról Zahár Flóra, valamint Müller Zsófia profi szerződés kapott. És több utánpótlás-játékos az ősszel is a Viktoria FC felnőttcsapatával készül majd.
- Tavaly a Szombathelyi Haladásból való kiválás minden nehézségével és pozitív dolgaival néztünk szembe – azóta is nehéz helyzetben vagyunk, de igyekszünk mindent megoldani – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. - Sikerült beneveznünk a klubot a 2025/2026-os szezonra, köszönet Kiss Tamás elnöknek, a szakmai stábnak és a lányoknak, akik maradtak és bizonyították a klub iránti elkötelezettségüket. Bízom benne, hogy kiegyenesedünk, stabilizálódik a hátterünk végre és csak a szakmára kell koncentrálni. Már csak a Viktoria FC hagyományai miatt és amiatt is, mert klubunk Szombathely legsikeresebb női együttese és mi vagyunk a vármegyében az egyetlen NB I-es labdarúgócsapat. Ami a felkészülést illeti, otthoni programmal kezdtek a lányok és ezt is beleszámolva nyolchetes felkészülésen vagyunk túl. Büszke lehetek a lányokra, hogy a gyakran kánikulai melegben is zokszó nélkül végezték a munkát. De a női labdarúgóknak sosem esett nehezére az alázatos, kemény munka. Tizennyolc év a csapat átlagéletkora, nincs légiósunk, helyi vagy az Illés Akadémiáról felkerült – saját utánpótlásunkból felkerült- fiatalok alkotják keretünket. Többen távoztak, őket igyekeztünk pótolni – idén nyáron is elsősorban a védelemből mentek el futballisták.
Helyükre posztra igazoltuk
- Zahár Flórát és
- Tőzsér Vandát.
Fiatal, motivált játékosok, akik szakmailag és emberileg is beleillenek az elképzeléseinkbe. Természetesen kellett egy kis idő, mire az edzések és a csapat ritmusát felvették. Rajtuk kívül velünk készültek az U17-es és U19-es korosztályú együttesek legtehetségesebb játékosai, akik közül sokan a folytatásban is velünk edzenek és majd meglátjuk, hogy hétvégente a mi, vagy az U17-es vagy U19-es csapat keretében lesznek. Valamennyien beilleszkedtek az együttesbe, nagyon jó benyomást tettek. Az edzőmeccsekre térve, egyre nagyobb játékerőt képviselő csapatokkal játszottunk, a Rapid Wien, a Radomlje, a Saalfelden ellen komoly nemzetközi mérkőzéseket vívtunk, valamennyi edzőmeccs más tényező miatt volt hasznos. Azt már az öltözőben is elmondtam a lányoknak, hogy sok, jó képességű, ügyes játékosunk van, úgyhogy mindenkinek meg kell dolgoznia a kezdőcsapatba kerülésért.
Ami a célokat illeti, minimális elvárás a tavalyi helyezés, ami a 9. pozíciót jelenti
– folytatta Markó Edina. - Jó lenne elkerülni a legutóbbi szezonban előfordul meccsen belüli hullámzó teljesítményeket és az egy-egy bajnoki közötti formaingadozást is. Nagy volt a játékosmozgás az NB I-es csapatoknál, most még nehéz megjósolni melyik csapat mire képes, de az biztos, hogy nagyon kemény bajnokság vár ránk.
A Magyar Kupában szeretnénk olyan sokáig jutni, ameddig lehet, úgyhogy döntőt akarunk játszani – persze sok múlik a sorsoláson is. De a legfontosabb talán mégis az, hogy fejlődjenek a játékosok.
Győrben kezd a Viktoria FC
A szombathelyiek szombaton 16 órai kezdettel a legutóbbi bajnoki ezüstérmes ETO FC Győr otthonában kezdik a bajnokságot. A kisalföldieket a korábbi Viktoria-tréner, Székely Tibor irányítja, aki Dörnyei Balázs helyére érkezett. A játékoskeretből Feil Réka, Krizsán Nikolett, Vachter Fanni és Horváthová Simoná a korábbi vezetőedzővel a Honvédba ment, Nagy Fanni Ausztriába, a St. Pöltenbe igazolt. Andjela Frajtovics az FTC-Telekomban játszik majd. A Budapest Honvédtól három játékos érkezett, a válogatottba is meghívott Csuhai Vivien és két brazil Thalita Silva és Joseline Matos
- A győriektől tizenegy játékos távozott, de a győri mag végül maradt és egy olyan edző érkezett, aki jól ismeri a szombathelyi futballt - jelezte Markó Edina. - Valamennyi találkozó nehéz lesz, ugyanakkor nincs előre lefutott mérkőzés – a szombati sem lesz az. De nem tartunk senkitől, higgadtan, a saját játékunkat bátran felvállalva kell futballoznunk, Szeretnénk ponttal, pontokkal rajtolni.