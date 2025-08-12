1 órája
Kőszegdoroszló: Zsiga emlékére!
Nagy sikert aratott, baráti hangulatban zajlott le Kőszegdoroszlón az I. Pongrácz Zsolt „Zsiga” Emléktorna. Négy csapat rúgta a labdát Zsiga emlékére.
Fotó: VN/Hosszu-Hajtó Henrietta
Pongrácz Zsolt, a népszerű Zsiga a Haladásban kezdett el futballozni, majd Ausztriában, aztán Kőszegen, Cákon, Kőszegfalván is rúgta a labdát – március 6-án, 57 évesen halt meg. Barátai pedig nem feledik az emlékét: megrendezték az I. Pongrácz Zsolt „Zsiga” Emléktornát – nem csak focizni gyűltek össze a résztvevők, hanem emlékezni egy olyan emberre, akit sokan ismertek és szerettek. A nap a temetőben kezdődött egy csendes, de megható koszorúzással, ahol barátok, családtagok és egykori csapattársak hajtottak fejet Zsiga emléke előtt.
Majd következett az idén teljesen felújított kőszegdoroszlói 20x40 méteres szabvány méretű füves kispálya átadása. A pályát és a pályát övező területet a Kőszegdoroszló-Pogányok Hagyományőrző és Sportegyesület tagjai saját kezükkel, szabadidőt és energiát nem sajnálva hoztak rendbe, helyi kezdeményezésre, igazi összefogással – saját pénzüket beletéve a projektbe. És a felújítás, tereprendezés még folytatódik, ugyanis egy közösségi tér létrehozása a végső vél.
A tornán négy csapat – Cák, Kőszeg, Kőszegfalva, Kőszegdoroszló – lépett pályára. Sportszerű, barátságos mérkőzéseken csaptak össze a felek, remek hangulatban, harsány szurkolás közepette. Végül a Kőszeg vihette haza a győztesnek járó vándorkupát. Zárásként a focistákat, a szurkolókat és a segítőket egy közös késői ebéd várta.
Az egyesület tagjai köszönetet mondanak mindenkinek, aki bármilyen módon is segítette a pálya felújítását, a torna megrendezését.