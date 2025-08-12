Kőszegdoroszló: Zsiga emlékére!

Kőszegdoroszlói focitorna Zsiga emlékére.

Fotó: VN/Hosszu-Hajtó Henrietta

Pongrácz Zsolt, a népszerű Zsiga a Haladásban kezdett el futballozni, majd Ausztriában, aztán Kőszegen, Cákon, Kőszegfalván is rúgta a labdát – március 6-án, 57 évesen halt meg. Barátai pedig nem feledik az emlékét: megrendezték az I. Pongrácz Zsolt „Zsiga” Emléktornát – nem csak focizni gyűltek össze a résztvevők, hanem emlékezni egy olyan emberre, akit sokan ismertek és szerettek. A nap a temetőben kezdődött egy csendes, de megható koszorúzással, ahol barátok, családtagok és egykori csapattársak hajtottak fejet Zsiga emléke előtt.

Fotó: VN/Hosszu-Hajtó Henrietta



Majd következett az idén teljesen felújított kőszegdoroszlói 20x40 méteres szabvány méretű füves kispálya átadása. A pályát és a pályát övező területet a Kőszegdoroszló-Pogányok Hagyományőrző és Sportegyesület tagjai saját kezükkel, szabadidőt és energiát nem sajnálva hoztak rendbe, helyi kezdeményezésre, igazi összefogással – saját pénzüket beletéve a projektbe. És a felújítás, tereprendezés még folytatódik, ugyanis egy közösségi tér létrehozása a végső vél.

Fotó: VN/Hosszu-Hajtó Henrietta



A tornán négy csapat – Cák, Kőszeg, Kőszegfalva, Kőszegdoroszló – lépett pályára. Sportszerű, barátságos mérkőzéseken csaptak össze a felek, remek hangulatban, harsány szurkolás közepette. Végül a Kőszeg vihette haza a győztesnek járó vándorkupát. Zárásként a focistákat, a szurkolókat és a segítőket egy közös késői ebéd várta.