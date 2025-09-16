szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

35 perce

A Dobó SE elnöke: büszkék vagyunk Halász Bencére

Címkék#Horváth Vilmos#Halász Bence#Dobó SE

Sokan szurkoltak a tokiói atlétikai vb kalapácsvetésének döntőjében Halász Bencéék sikeréért a Malom Sörözőben. A Dobó SE elnöke, Horváth Vilmos értékelte a finálét.

Pum András

A szombathelyi Malom Sörözőbe hívta a Dobó SE a szimpatizánsokat, hogy együtt szurkoljanak a tokiói atlétikai világbajnokságon döntőbe jutott Halász Bencének és Rába Dánielnek. Mint arról beszámoltunk, Halász bronzérmes lett, Rába a 11. helyen zárt.

Dobó SE
Horváth Vilmos (balról), a Dobó SE elnöke mellett Vámos Zoltán főispán is a Malom Sörözőben szurkolt a vasi kalapácsvetőknek
Fotó: Cseh Gábor

A Dobó SE elnöke elégedett a vasi kalapácsvetőkkel

– Összességében elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, noha Halász Bence esetében titkon reménykedtünk egy még fényesebb éremben, de el kell ismerni: Katzberg a döntőben fantasztikus formában versenyzett, most verhetetlen volt – mondta Horváth Vilmos, a Dobó SE elnöke. – Ugyanakkor büszkék vagyunk Bencére, már csak azért is, mert a bronzéremmel ő lett az első magyar atléta, aki világversenyeken három érmet szerzett. Minden idők legszínvonalasabb kalapácsvető döntője volt a tokiói, négyen is 80 méter felett dobtak. Ami Rába Dánielt illeti, vele is elégedett vagyok, hiszen sikerült döntőbe jutnia, amellyel talán felszabadult nála egy gáta, amely még előbbre viheti.  Gratulálok a pályafutását nálunk kezdő Szabados Árminnak is.

Dobó SE Tokióban - így szurkoltak az itthoniak

Fotók: Cseh Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu