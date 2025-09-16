35 perce
A Dobó SE elnöke: büszkék vagyunk Halász Bencére
Sokan szurkoltak a tokiói atlétikai vb kalapácsvetésének döntőjében Halász Bencéék sikeréért a Malom Sörözőben. A Dobó SE elnöke, Horváth Vilmos értékelte a finálét.
A szombathelyi Malom Sörözőbe hívta a Dobó SE a szimpatizánsokat, hogy együtt szurkoljanak a tokiói atlétikai világbajnokságon döntőbe jutott Halász Bencének és Rába Dánielnek. Mint arról beszámoltunk, Halász bronzérmes lett, Rába a 11. helyen zárt.
A Dobó SE elnöke elégedett a vasi kalapácsvetőkkel
– Összességében elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, noha Halász Bence esetében titkon reménykedtünk egy még fényesebb éremben, de el kell ismerni: Katzberg a döntőben fantasztikus formában versenyzett, most verhetetlen volt – mondta Horváth Vilmos, a Dobó SE elnöke. – Ugyanakkor büszkék vagyunk Bencére, már csak azért is, mert a bronzéremmel ő lett az első magyar atléta, aki világversenyeken három érmet szerzett. Minden idők legszínvonalasabb kalapácsvető döntője volt a tokiói, négyen is 80 méter felett dobtak. Ami Rába Dánielt illeti, vele is elégedett vagyok, hiszen sikerült döntőbe jutnia, amellyel talán felszabadult nála egy gáta, amely még előbbre viheti. Gratulálok a pályafutását nálunk kezdő Szabados Árminnak is.
Dobó SE Tokióban - így szurkoltak az itthoniakFotók: Cseh Gábor