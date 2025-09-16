A Dobó SE elnöke: büszkék vagyunk Halász Bencére

A szombathelyi Malom Sörözőbe hívta a Dobó SE a szimpatizánsokat, hogy együtt szurkoljanak a tokiói atlétikai világbajnokságon döntőbe jutott Halász Bencének és Rába Dánielnek. Mint arról beszámoltunk, Halász bronzérmes lett, Rába a 11. helyen zárt.

Horváth Vilmos (balról), a Dobó SE elnöke mellett Vámos Zoltán főispán is a Malom Sörözőben szurkolt a vasi kalapácsvetőknek

Fotó: Cseh Gábor

A Dobó SE elnöke elégedett a vasi kalapácsvetőkkel

– Összességében elégedettek vagyunk az elért eredményekkel, noha Halász Bence esetében titkon reménykedtünk egy még fényesebb éremben, de el kell ismerni: Katzberg a döntőben fantasztikus formában versenyzett, most verhetetlen volt – mondta Horváth Vilmos, a Dobó SE elnöke. – Ugyanakkor büszkék vagyunk Bencére, már csak azért is, mert a bronzéremmel ő lett az első magyar atléta, aki világversenyeken három érmet szerzett. Minden idők legszínvonalasabb kalapácsvető döntője volt a tokiói, négyen is 80 méter felett dobtak. Ami Rába Dánielt illeti, vele is elégedett vagyok, hiszen sikerült döntőbe jutnia, amellyel talán felszabadult nála egy gáta, amely még előbbre viheti. Gratulálok a pályafutását nálunk kezdő Szabados Árminnak is.