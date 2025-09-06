szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Női labdarúgás

2 órája

Szekszárd-Viktoria: pont nélküliek csatája

Címkék#Szombathely#Viktoria FC#Szekszárd

A női labdarúgó NB I 3. fordulójában szombaton 15.30-kor Viktoria FC a Szekszárdi WFC otthonában szerepel.

Pum András

A házigazda Szekszárd eddig mindkét mérkőzését elveszítette. Hazai pályán 3-0-ra kapott ki a Tolna vármegyei alakulat az MTK-tól, majd idegenben szintén 3-0-ra, Pécsett. A nyáron új tulajdonos érkezett Szekszárdra, a vezetőedző pedig a korábbi szövetségi kapitány, Vágó Attila lett. A cél pedig, hogy három-négy éven belül az első négyben zárjon a Szekszárd. A szekszárdiak keretében egy légiós, az Egyesült Államokból igazolt Kaitlin Nicole Kehrer található. Egyelőre azonban nem jönnek az eredmények, hiszen a sárga-feketék még gólt sem szereztek a bajnokságban. 

Szekszárd
Urbán Viktória jó játékára szükség lesz a Szekszárd ellen
Fotó: Cseh Gábor

A Viktoria FC sem, a szombathelyiek szoros meccsen 1-0-ra alulmaradtak Győrött, majd legutóbb Szombathelyen az Újpest győzött 2-0-ra. A Viktoria FC nyáron szerződtetett futballistája, Zahár Flóra legutóbb éppen Szekszárdon futballozott, ám a 22 éves védő még sérült– combizomszakadása volt – nem játszhat korábbi csapata ellen.  Zahár jövő héten viszont már edzhet. Érdekesség, hogy Markó Edina személyében a vasiak kispadján is egy korábbi szövetségi kapitány ül.

Ki-ki meccs Szekszárdon

- Szekszárdon meg kell birkóznunk majd a külső körülményekkel és mivel aznap utazunk, a kilométerekkel is – mondta Markó Edina, a Viktoria FC vezetőedzője. - Egy, az életéért küzdő csapat ellen ki-ki meccset játszunk. Új tulajdonos, új edző érkezett, akik próbálják stabilizálni a szekszárdi női futballt. Nem téveszt meg bennünk a Szekszárd eddigi szereplése, hiszen tudjuk, hogy idő kell mire összeér egy csapat. Ami minket illet, az U19-es csapat is bajnokit játszik szombaton, így Licskai Léna kivételével a többi fiatalunk ott szerepel majd. Kováts Anna viszont már kerettag lesz, Zahár Flóra és Alasz Hanna pedig sérült.

A forduló további programja. Szombat, 14.00: Diósgyőri VTK–Szeged. 16.00: Újpest–Budaörs, ETO FC Győr–FTC, Budapest Honvéd–Puskás Akadémia, MTK Budapest–Pécsi MFC.

 

