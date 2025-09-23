Aranylabda: a PSG játékosa nyert!

Aranylabda: Ousmané Dembélé - új király ült a trónra!

Ousmané Dembélé - és az Aranylabda.

Fotó: AFP

Aranylabda: Ousmané Dembélé - és a többiek

A 28 éves csatár, Ousmané Dembélé útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek. Dembélé a hatodik francia és a második PSG-játékos, aki elnyerte az elismerést. Dembélé a szezonban 53 tétmeccsen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, a PSG-vel pedig megnyert mindent:a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a francia kupát és a francia szuperkupát, valamint bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe is.

"Amit most átélek, az különleges, és ami történt velünk a PSG-nél, arra nincsenek szavak. Nem könnyű megnyerni ezt a trófeát, és az, hogy Ronaldinho, a sportág legendája adja át nekem, kivételes" - mondta Dembélé a díj átvételekor. Hozzátette: szeretné megköszönni a PSG-nek, hogy 2023-ban leszerződtették. "Ez egy fantasztikus család. Nasszer al-Khelaifi elnök olyan számomra, mint egy apa. Szeretném megköszönni az összes stábtagnak, az edzőnek is - aki szintén olyan számomra, mint egy apa - és minden csapattársamnak, hogy támogattak jó és nehéz időkben is. Gyakorlatilag mindent megnyertünk együtt. Ezt az egyéni trófeát a csapat közösen nyerte meg" – fogalmazott a győztes, aki később könnyekben tört ki, amikor édesanyja is odament hozzá a színpadra.

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Dembélé a spanyol Lamine Yamalt és a portugál Vitinhát utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a 2024/2025-ös szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés. A hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Aitana Bonmatí kapta meg, a Barcelona 27 éves középpályása sorozatban harmadszor diadalmaskodott. A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát - amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - a Barcelona játékosa, Yamal vehette át. A legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Gianlugi Donnarumma kapta - az olasz hálóőr most már Manchester City légiósa, de az elismerést még a Paris Saint-Germain játékosaként érdemelte ki. A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát (legtöbb gólt szerző játékos) a férfiaknál a svéd-magyar Gyökeres Viktornak (tavaly Sporting, idén már Arsenal) ítélték oda. A legjobb edzőnek járó, Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést Luis Enrique, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el. A legjobb csapat a férfiaknál a BL-győztese Paris Saint-Germain lett.