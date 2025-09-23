2 órája
Aranylabda: a PSG játékosa nyert!
Hétfőn késő este kisztották az előző idény legjobb labdarúgjának járó legrangosabb egyéni díjat. Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabda díjat.
Aranylabda: Ousmané Dembélé - új király ült a trónra!
Aranylabda: Ousmané Dembélé - és a többiek
A 28 éves csatár, Ousmané Dembélé útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek. Dembélé a hatodik francia és a második PSG-játékos, aki elnyerte az elismerést. Dembélé a szezonban 53 tétmeccsen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, a PSG-vel pedig megnyert mindent:a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a francia kupát és a francia szuperkupát, valamint bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe is.
"Amit most átélek, az különleges, és ami történt velünk a PSG-nél, arra nincsenek szavak. Nem könnyű megnyerni ezt a trófeát, és az, hogy Ronaldinho, a sportág legendája adja át nekem, kivételes" - mondta Dembélé a díj átvételekor. Hozzátette: szeretné megköszönni a PSG-nek, hogy 2023-ban leszerződtették. "Ez egy fantasztikus család. Nasszer al-Khelaifi elnök olyan számomra, mint egy apa. Szeretném megköszönni az összes stábtagnak, az edzőnek is - aki szintén olyan számomra, mint egy apa - és minden csapattársamnak, hogy támogattak jó és nehéz időkben is. Gyakorlatilag mindent megnyertünk együtt. Ezt az egyéni trófeát a csapat közösen nyerte meg" – fogalmazott a győztes, aki később könnyekben tört ki, amikor édesanyja is odament hozzá a színpadra.
A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Dembélé a spanyol Lamine Yamalt és a portugál Vitinhát utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a 2024/2025-ös szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés. A hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Aitana Bonmatí kapta meg, a Barcelona 27 éves középpályása sorozatban harmadszor diadalmaskodott. A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát - amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - a Barcelona játékosa, Yamal vehette át. A legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Gianlugi Donnarumma kapta - az olasz hálóőr most már Manchester City légiósa, de az elismerést még a Paris Saint-Germain játékosaként érdemelte ki. A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát (legtöbb gólt szerző játékos) a férfiaknál a svéd-magyar Gyökeres Viktornak (tavaly Sporting, idén már Arsenal) ítélték oda. A legjobb edzőnek járó, Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést Luis Enrique, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el. A legjobb csapat a férfiaknál a BL-győztese Paris Saint-Germain lett.
A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között hagyományosan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát - az idei volt a 69. alkalom.
Az Aranylabda-szavazás végeredménye:
- 1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
- 2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
- 3. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
- 4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
- 5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
- 6. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
- 7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
- 8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
- 9. Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain)
- 10. Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)