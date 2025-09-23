szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Aranylabda: a PSG játékosa nyert!

Címkék#Ousmané Dembélé#díj#PSG#aranylabda

Hétfőn késő este kisztották az előző idény legjobb labdarúgjának járó legrangosabb egyéni díjat. Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabda díjat.

Vaol.hu

 Aranylabda: Ousmané Dembélé - új király ült a trónra!

Aranylabda
Ousmané Dembélé - és az Aranylabda.
Fotó: AFP

Aranylabda: Ousmané Dembélé - és a többiek

A 28 éves csatár, Ousmané Dembélé útja a Rennes-en, a Borussia Dortmundon és Barcelonán át vezetett a PSG-hez, amelyet 2023 óta erősít. A francia válogatottban 57-szer lépett pályára, és tagja volt a 2018-ban világbajnoki arany-, 2022-ben pedig ezüstérmes nemzeti együttesnek. Dembélé a hatodik francia és a második PSG-játékos, aki elnyerte az elismerést. Dembélé a szezonban 53 tétmeccsen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, a PSG-vel pedig megnyert mindent:a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a francia kupát és a francia szuperkupát, valamint bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe is.

"Amit most átélek, az különleges, és ami történt velünk a PSG-nél, arra nincsenek szavak. Nem könnyű megnyerni ezt a trófeát, és az, hogy Ronaldinho, a sportág legendája adja át nekem, kivételes" - mondta Dembélé a díj átvételekor. Hozzátette: szeretné megköszönni a PSG-nek, hogy 2023-ban leszerződtették. "Ez egy fantasztikus család. Nasszer al-Khelaifi elnök olyan számomra, mint egy apa. Szeretném megköszönni az összes stábtagnak, az edzőnek is - aki szintén olyan számomra, mint egy apa - és minden csapattársamnak, hogy támogattak jó és nehéz időkben is. Gyakorlatilag mindent megnyertünk együtt. Ezt az egyéni trófeát a csapat közösen nyerte meg" – fogalmazott a győztes, aki később könnyekben tört ki, amikor édesanyja is odament hozzá a színpadra.

A mauritániai, szenegáli és mali felmenőkkel is rendelkező Dembélé a spanyol Lamine Yamalt és a portugál Vitinhát utasította maga mögé a szavazáson, melynek során nem a naptári évben, hanem a 2024/2025-ös szezonban nyújtott teljesítmény alapján született döntés. A hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát a spanyol Aitana Bonmatí kapta meg, a Barcelona 27 éves középpályása sorozatban harmadszor diadalmaskodott. A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát - amelyről az eddigi Aranylabda-győztesek szavaztak - a Barcelona játékosa, Yamal vehette át. A legjobb kapusnak járó Jasin-díjat Gianlugi Donnarumma kapta - az olasz hálóőr most már Manchester City légiósa, de az elismerést még a Paris Saint-Germain játékosaként érdemelte ki. A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát (legtöbb gólt szerző játékos) a férfiaknál a svéd-magyar Gyökeres Viktornak (tavaly Sporting, idén már Arsenal) ítélték oda. A legjobb edzőnek járó, Johann Cruyff-díjnak nevezett elismerést Luis Enrique, a Paris Saint-Germainnel idén Bajnokok Ligáját, francia bajnoki címet és Francia Kupát szerzett spanyol szakember nyerte el. A legjobb csapat a férfiaknál a BL-győztese Paris Saint-Germain lett.

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között hagyományosan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát - az idei volt a 69. alkalom.

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

  • 1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
  • 2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  • 3. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
  • 4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)
  • 5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
  • 6. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
  • 7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  • 8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
  • 9. Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain)
  • 10. Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu