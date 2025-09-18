Asztalitenisz: új igazolásokkal és győzelemmel kezdett a Celldömölki VSE

Celldömölki VSE-Vulkán Hotel és Fürdő I.-Mosonmagyaróvári-ASE Hoffer I. 4:3. Celldömölk, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés.

A celldömölki asztalitenisz-csapat két új játékosa. Balról Filip Cipim, jobbról Wei Chen Yu

Fotó: VN/Giczi Sándor

Páros: Cipim, Wei Chen –Ecseki, Varga B. 0:3 (0-1). Egyéni, 1. forduló: Jakab-Varga B. 1:3, Wei Chen–Ecseki 3:2, Cipim-Németh P. 3:0 (2-2). 2. forduló: Jakab-Ecseki 1:3, Cipim-Varga B. 3:2, Wei Chen –Németh P. 3:0 (4-3).

Több változás a celldömölki asztaliteniszezőknél

A celldömölki együttesnél több változás is volt a nyáron, Klampár Tibor vezetőedző mellett két játékos, Juhász Patrik (Honvéd Szondi) és Bíró Bálint (Dunapentele) is távozott. Az új vezetőedző Iván Csaba lett, akinek munkáját id. Wei Chen Yu segíti. A játékoskeretbe a 32 éves, korábbi horvát korosztályos és felnőttválogatott Filip Cipim érkezett, aki Celldömölkün kívül Pulában is játszik. Rajta kívül a 19 esztendős ifj. Wei Chen Yu jött Komlóról.

A páros mérkőzés nem kezdődött jól, a vendégek simán nyertek. Az első egyéni körben Varga szintén simán nyert a meccset félig betegen vállaló Jakab ellen. (0:2) Aztán Wei Chen döntő szettben megverte Ecsekit, Cipim Némethet győzte le magabiztosan (2:2). Majd Wei Chen simán nyert Németh-tel szemben, Jakab kikapott Ecsekitől. Az utolsó, minden eldöntő meccsen Cipim döntő szettben 11:2-re verte Némethet, így a Celldömölk két és fél órás meccsen fontos és értékes győzelmet aratott.

Győzött: Cipim 2, Wei Chen Yu 2, illetve Ecseki-Varga B., Varga B. 1.



