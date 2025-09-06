1 órája
Ausztriában edzősködik a Haladás volt trénere - Hivatalos!
A Haladás NB III-as labdarúgócsapatának volt edzője, Vígh Ferenc Ausztriában edzősködik.
Mint ismert, a Haladás NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője, Vígh Ferenc a 4. fordulóban, az ETO Akadémia (2-4) elleni hazai bajnoki után mondott le. A zöld-fehérek egy döntetlent és három vereséget gyűjtöttek be. Azt követően megbízott vezetőedzőként Simon Ádám vette át az irányítást, ám az eredmények egyelőre nem jönnek - a Hali Gyirmóton (1-4) és hazai pályán az Újpest II. ellen (0-2) is kikapott.
Nos, Vígh Ferenc szombat délután közösségi oldalán posztolta, hogy az osztrák Güssing trénere lett.
"A héten már munkába álltunk a segítőmmel Pál Sándor-al és győzelemmel mutatkoztunk be az SV Güssing kispadján a II. Liga Süd-ben, reméljük itt lesz időnk az elkezdett munkát befejezni." - írta többek között Vígh Ferenc.
Főállásban is Ausztriában
Mint ismert, Vígh Ferenc főállásban Ausztriában dolgozik postásként - és most a másik munkája is Ausztriába szólítja.