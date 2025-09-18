szeptember 18., csütörtök

Átigazolás

1 órája

Új csapatba igazolt Bajner Bálint

Címkék#átigazolás#görögország#Bajner Bálint

Görögországon belül váltott klubot a korábban a Haladásban is futballozó támadó. Bajner Bálint hétvégén be is mutatkozhat új csapatában.

Pum András

Bajner Bálint a legutóbbi szezonban a görög negyedosztályú, krétai Episzkopi FC játékosa volt. A korábbi korosztályos válogatott, jónéhány együttesben - a Haladásban is - futballozó támadó remek szezont futott előző csapatánál. Tizenhárom bajnoki mérkőzésen kilenc gólt szerzett. Tegyük hozzá: a szezon elején súlyos vakbélműtét miatt jónéhány hetet nem léphetett pályára a szombathelyi születésű játékos. Nos, Bajner teljesítményére felfigyeltek, a támadó ugyanis a görög harmadosztályú, Salamisz szigetén található Aias Salamina FC csapatába szerződött. Salamisz szigete egyébként Athéntól mindössze egy órányira található az Égei-tengeren. Bajner bemutatkozása jól sikerült, első edzőmeccsén 15 percet játszott, de már gólt szerzett - csapata így 2-1-re nyert.

Bajner Bálint
Bajner Bálint az Aias Salamina csapatába szerződött
Fotó: VN/Aias Salaminas

Bajner Bálint: léptem egy lépcsőfokot

- Nagyon örülök, hogy ilyen nagy múltú klubhoz szerződtem, ahol a cél a feljutas a másodosztályba és ezért minden tőlem telhetőt megteszek:  200%-ot fogok dolgozni edzeseken. - mondta Bajner Bálint. - Nagyon sok szurkolója van a klubnak, alig várom, hogy hétvégén bemutatkozhassak. Léptem egy lépcsőfokot és remélem ezzel a csapattal sikerül az osztályváltás.

 

