Falco: Bognár Kristóf hosszabb pihenőre kényszerül

Létszámgondok a Falcónál - Bognár Kristóf könyöksérülést szenvedett.

Bognár Kristóf megsérült.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Bognár Kristóf, Keller Ákos, Szymon Wojcik

A Falco szerdán edzőmeccset játszott volna az osztrák Oberwart ellen, ám a találkozót le kellett modani – a már említett létszámgondok miatt. Keller Ákos betegséggel bajlódot, azóta már ismér munkába állt. A nyáron igazolt lengyel légiós, Szymon Wojcik a szombati edzőmérkőzésen – Szlovákiában a BC Slovan Bratislava vendégeként kapott ki 74-78-ra a Falco – szenvedett kisebb vállsérülést, csak a hét második felében térhet vissza a kontakt edzésekhez. Bognár Kristófra viszont hosszabb kihagyás vár. Bognár ugyancsak szombaton a Slovan Bratislava ellen sérült meg, elesett, rosszul ért földet és könyöksérülést szenvedett. A vizsgálatok alapján nincs törés, se szalagszakadás, ami ugyan enyhíti a helyzet súlyosságát, azonban a teljes felépüléshez körülbelül két hónap rehabilitációra lesz szükség. Ami azt jelenti, hogy a Falco magasembere kénytelen lesz kihagyni a Bajnokok Ligája selejtező-tornát, valamint a bajnokság elejét – ami komoly érvágás. Tovább nehezíti a falcósok helyzetét, hogy a két brit légiós, Jubrile Belo és Patrick Whelan az Európa-bajnokságon szerepel – így még nem is vették, vehették fel a munkát Szombathelyen...

A nehézségektől függetlenül a munka folytatódik, a Falco vasárnap már utazik Bulgáriában, ahol egy felkészülési tornán vesz részt – a helyi színeket képviselő Balkan Botevgrad, az osztrák BC Vienna és az izraeli sztárgárda, a Hapoel-Tel Aviv társaságában.

A Bajnokok Ligája selejtezőtornának szintén Bulgária ad otthont: a Falco szeptember 20-án a negyeddöntőben lép pályára, a portugál Porto ellen.