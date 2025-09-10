Cristiano Ronaldo ezt posztolta a magyar-portugál meccs után - fotók

Mint arról élő közvetítésünkben beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen a Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától. A portugálok világklasszisa, Cristiano Ronaldo az 58. percben tizenegyesből talált be az egyébként remekül védő Tóth Balázs hálójába - ez volt a luzitánok második találata.

Cristiano Ronaldo tizenegyesből lőtt gólt a magyaroknak

Fotó: VN/MLSZ.Hu

A portugál válogatott 40 éves csapatkapitánya Instagram-oldalán a mérkőzés után négy képet is posztolt.Valamennyit a magyar-portugál vb-selejtezőről.

Szoboszlaival mezt cserélt volna Ronaldóval - de nem tudott...

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a mérkőzés lefújása után az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt is cseréltek - volna. Ám Ronaldo akkorra már odaadta másnak a mezét, viszont megígérte, hogy a lisszaboni visszavágón pótolja és akkor odaadja a mezt. A jelentről videó is készült: