Labdarúgás

29 perce

Cristiano Ronaldo ezt posztolta a magyar-portugál meccs után - fotók

Címkék#Cristiano Ronaldo#Szoboszlai Dominik#labdarúgás#Instagram

A portugál csapat sztárja, Cristiano Ronaldo közvetlenül a budapesti mérkőzés után posztolt az Instagram-oldalán.

Pum András

Mint arról élő közvetítésünkben beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen a Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától. A portugálok világklasszisa, Cristiano Ronaldo az 58. percben tizenegyesből talált be az egyébként remekül védő Tóth Balázs hálójába - ez volt a luzitánok második találata.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo tizenegyesből lőtt gólt a magyaroknak
Fotó: VN/MLSZ.Hu

A portugál válogatott 40 éves csapatkapitánya Instagram-oldalán a mérkőzés után négy képet is posztolt.

Cristiano Ronaldo mezt cserélt Szoboszlaival

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a mérkőzés lefújása után az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt is cseréltek. A jelentről videó is készült:

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
