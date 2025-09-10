29 perce
Cristiano Ronaldo ezt posztolta a magyar-portugál meccs után - fotók
A portugál csapat sztárja, Cristiano Ronaldo közvetlenül a budapesti mérkőzés után posztolt az Instagram-oldalán.
Mint arról élő közvetítésünkben beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen a Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától. A portugálok világklasszisa, Cristiano Ronaldo az 58. percben tizenegyesből talált be az egyébként remekül védő Tóth Balázs hálójába - ez volt a luzitánok második találata.
A portugál válogatott 40 éves csapatkapitánya Instagram-oldalán a mérkőzés után négy képet is posztolt.
Cristiano Ronaldo mezt cserélt Szoboszlaival
Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a mérkőzés lefújása után az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt is cseréltek. A jelentről videó is készült:
