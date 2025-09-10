Cristiano Ronaldo ezt posztolta a magyar-portugál meccs után - fotók

Mint arról élő közvetítésünkben beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtező-mérkőzésen a Puskás Arénában 3-2-re kikapott Portugáliától. A portugálok világklasszisa, Cristiano Ronaldo az 58. percben tizenegyesből talált be az egyébként remekül védő Tóth Balázs hálójába - ez volt a luzitánok második találata.

Cristiano Ronaldo tizenegyesből lőtt gólt a magyaroknak

Fotó: VN/MLSZ.Hu

A portugál válogatott 40 éves csapatkapitánya Instagram-oldalán a mérkőzés után négy képet is posztolt.

Cristiano Ronaldo mezt cserélt Szoboszlaival

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a mérkőzés lefújása után az öltöző folyósóján társalgott, majd mezt is cseréltek. A jelentről videó is készült: