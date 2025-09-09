Csatafutás: már lehet nevezni!

Az egyre durvább nyári hőségek, a fő nyaralási és szabadságidő, továbbá az iskolai szünet miatt (amikor a gyerekek közül sokan nyaralnak a szülőkkel), a Csatafutás ötletgazdája és segítő csapata úgy döntött, hogy a futóverseny időpontját áthelyezik októberre. Úgy, hogy a 23 éve ismert és megszokott Csatafutás név megmaradjon, változatlanul kötődjön a szentgotthárdi csatához.

A Csatafutás pólója és befutóérmei

Fotó: VN/Csatafutás

Ezúttal a szentgotthárdi csata győztes hadvezérének, Montecuccoli halálának évfordulójához (október 16.) kapcsolódik a futóverseny. Közismert mondása: A háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. 41 hadjárata során sosem szenvedett vereséget. Számos területen kötődött az akkori Magyar Királysághoz, több sikeres csatát irányított magyar területeken.

Igy rendhagyó módon október 11-én rendezik meg az utcai futóversenyt a sok éves versenyrendszer szerint. Gyerekfutamok a főtéren, főfutam a hagyományos útvonalon Ausztriába és vissza Szentgotthárd főterére, hobbifutam és Nordic Walking a várkertben.

Csatafutás: befutóérem és póló

A szervező csapat közül sokan már 23 év tapasztalattal rendelkeznek, ez egyben garancia a megszokott színvonal folytatására. A közhiedelemmel ellentétben az elmúlt évek statisztikái alapján október csak a hatodik legcsapadékosabb hónap. Elindult a nevezés a my.raceresult.com/317313/ honlapon, ahol a versenykiírás is megtalálható. Az első 100 főfutamos nevező emblémázott pólót kap, nekik ajánlatos minél előbb nevezni. Minden futó befutóérmet kap aminek hátlapján, akárcsak a póló hátoldalán Montecuccoli híres lovas képe látható. Idén is lesznek érdekes újdonságok.

Mint 23 éve, a szervezők most is szeretettel várnak mindenkit, ezúttal hőség helyett remélhetőleg kellemes futóidőben.