Dobó SE: irány Tokió!

A Dobó SE sajtótájékoztatóján a szeptember 13-án kezdődő tokió atlétikai világbajnokságra utazó kalapácsvetők, Halász Bence, Rába Dániel, Németh Zsanett és a biztonsági tartalék Varga Donát, valamint Horváth Vilmos elnök, Németh Zsolt vezetőedző, Németh László edző, Igaz Bálint masszőr vettek részt.

A Dobó SE sajtótájékoztatója. Balról: Varga Donát, Németh Zsanett, Németh László, Rába Dániel, Horváth Vilmos, Halász Bence, Igaz Bálint, Németh Zsolt. Fotó: Szendi Péter

– A Dobó SE és elődje, a SZAC”93 sportolói az eddigi atlétikai világbajnokságokon összesen három ezüst és négy bronzérmet szereztek, tíz sportolónk összesen 16 világbajnokságon vett részt – mondta Horváth Vilmos. – A 126 olimpiai pontból 70 pontot egyesületünk és elődje gyűjtött – azt hiszem ezek a számok mindent elmondanak.

– Férfi kalapácsvetésben négyen is teljesítették a szintet, ezért Varga Donát csak tartalék, de rá ugyanolyan büszkék vagyunk, mint három másik versenyzőnkre – mondta Németh Zsolt vezetőedző. – Ami versenyzőink esélyeit illeti, az élete első felnőtt világversenyén induló Németh Zsanett tét nélkül, felszabadultan versenyezhet. Tudjuk, vagány lány – ugyan lehet, hogy az első dobás előtt majd kicsit megremeg a keze, a de többin már bizos, hogy nem. Ha bárkit is megver, az már nagy siker, de akár a középmezőnyben is végezhet. Halász Bence remek formában van, ismerjük a kvalitásait, érmet várunk tőle. Utolsó négy versenyén 82 méteres átlagot dobott. Rába Dániel nagyon stabilan versenyez, a 11-16. hely számára a realitás, nehézséget okozhat, hogy most először szerepel majd a tengerentúlon, az időeltolódást nehéz megszokni.

Fotó: Szendi Péter

– Nagyon bizakodó vagyok, a júliusi és augusztusi edzések és a versenyek is jól sikerült – tudtuk meg Halász Bencétől. – Az viszont, hogy világranglistavezetőként megyek ki,semmit nem jelent, hiszen majd ott kell bizonyítanom. Szóval egyáltalán nem vagyok elbizakodott, de hiszek magamban. Meg kell küzdenünk az időeltolódással, az időjárással, de mi itthon is edzünk hidegben kánikulában, ha esik, ha fúj, szóval megedződtünk.

– Én is bizakodó vagyok, örültem, hogy már májusban be tudtam biztosítani helyem a világranglistán a top 20-ban, onnantól nyugodtan készülhettem – jelezte Rába Dániel. – Rendesen felkészültem, mindent megtettem, hívő embeként pedig annyit mondhatok: a többit már Istenre bízom.