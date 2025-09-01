szeptember 1., hétfő

1 órája

Egis Körmend: győzelemmel kezdtek a piros-feketék

Címkék#EGIS Körmend#kosárlabda#felkészülés

Lejátszott első felkészülési mérkőzését az Egis Körmend NB I-es kosárlabda-csapata. A vasiak simán nyertek a horvát Cedevita Zagreb junioregyüttese ellen.

Pum András

Egis Körmend-KK Cedevita Zagreb Junior (horvát) 96-70 (27-19, 20-19, 22-19, 27-13). Körmend, zárt kapus felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Egis Körmend
Az Egis Körmend légiósa, Marchelus Avery 23 pontot dobott
Fotó: VN/Egis Körmend

Egis Körmend: Avery 23/6, Davis 11/6, Hansen 2, Kiss M. 2, Herczeg, Kiss B. 2, Nagy P., Ivosev 24, Ferencz 11/9, Farkas 3/3, Moore 18/3, Bartik -. Edző: Teo Hojc.

A KK Cedevita Zagreb Junior legjobb dobói: Daniels 20/3, Pesic 15, Allen-Williams 15.

Egis Körmend: három hiányzó

A Körmendben sérülés miatt Durázi Krisztofer, Doktor Péter nem léphetett pályára, míg a frissen igazolt légiós, Chuba Ohama sem játszott még.

 

