Egis Körmend: győzelemmel kezdtek a piros-feketék

Egis Körmend-KK Cedevita Zagreb Junior (horvát) 96-70 (27-19, 20-19, 22-19, 27-13). Körmend, zárt kapus felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Az Egis Körmend légiósa, Marchelus Avery 23 pontot dobott

Fotó: VN/Egis Körmend

Egis Körmend: Avery 23/6, Davis 11/6, Hansen 2, Kiss M. 2, Herczeg, Kiss B. 2, Nagy P., Ivosev 24, Ferencz 11/9, Farkas 3/3, Moore 18/3, Bartik -. Edző: Teo Hojc.

A KK Cedevita Zagreb Junior legjobb dobói: Daniels 20/3, Pesic 15, Allen-Williams 15.

Egis Körmend: három hiányzó

A Körmendben sérülés miatt Durázi Krisztofer, Doktor Péter nem léphetett pályára, míg a frissen igazolt légiós, Chuba Ohama sem játszott még.