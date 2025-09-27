Kosárlabda: 19 ponttal is vezetett - hosszabbítás után kapott ki az Egis Körmend - sok fotóval

Egis Körmend–NKA Universitas Pécs 95-97 – hosszabbítás után. 86-86 (30-21, 24-16, 14-24, 18-23, 9-11). Körmend, 1900 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur, Nagy V., dr. Popgyákunik.

Egis Körmend:

Moore 27/6, Blondin 20/3, Kiss B. 8/6, Ivosev 4, Avery 16/9. Csere: Ohams 11. Doktor 3/3, Ferencz 6/6. Edző: Teo Hojc.

NKA Pécs: Lukácsi 5/3, Durmo 10, Carapic 22/6, Meleg 21/3, Pohto 15. Csere: Brbaklic 8/3, Bogdanovic 13/6, Mezőfi, 3/3, Rátgéber –, Bor –. Edző: Bojan Salatic.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 6-2. 4. perc: 8-9. 5. perc: 13-9. 7. perc: 21-19. 9. perc: 28-19. 12. perc: 33-23. 14. perc: 35-28. 16. perc: 41-30. 18. perc: 45-34. 22. perc: 56-45. 28. perc: 64-55. 29. perc: 66.58. 33.perc: 73-73. 35. perc: 78-75. 39. perc: 80-82. 43. perc: 91-91. 44. perc: 92-94.

A körmendi együttesben Durázi Krisztofer Farkas Levente és Bartik Zalán hiányzott sérülés miatt.

A hazaiak hozták el a labdát és a szezon első körmendi kosarát az első támadásból Avery szerezte – triplából. Aztán a születésnapos Kiss Benedek is eleresztett egy sikeres hármast – másfél perc után 6-0-ra vezetett az Egis Körmend. Aztán a pécsiek is megérkeztek a mecsbe, hamarosan 6-6-ot mutatott az eredményjelzőtábla. Változatos volt a meccs, egyik csapat sem tudott ellépni. Kiss Benedek második triplája után 13-9-re, négy ponttal ment a vasi csapat. Blondin dobott egy duplát, szabálytalankodtak vele, a büntető is bement (19-13). Hamarosan Ohams váltotta Blondint – vastaps kísérte a last minute-ban, azaz az utolsó pillanatban igazolt légióst. Az első negyed lefújása előtt Doktor dobott hármast, kialakult az addigi legnagyobb különbség (28-19). A negyed végére ezt még két ponttal megfejelték a piros-feketék (30-21). A második negyed az utolsó szezonját játszó Ferencz hármasával indult (33-21). A vendégek futottak az eredmény után, a vasiak viszont türelmesen, szépen kijátszották akcióikat. Aztán kicsit apadt az előny, 35-28-nál Teo Hojc időt is kért. Aztán megrázta magát a Körmend, egy szép, gyors akciót Moore fejezett be duplával – most meg Bojan Salatic kért időt (45-30). Ázonban elég volt egy-két eladott labda és máris közelített a Pécs (45-34). Ám a hajrá ismét a vasiaké volt, a félidőre 15 pontos hazai előnnyel vonultak a csapatok. A harmadik negyedben is tartotta viszonylag megnyugtató, 10-12 pontos előnyét a Körmend. Ebben a periódusban mindkét csapat játékosai gyorsan akarták befejezni akcióikat, talán ezért is volt rengeteg a hiba. Doktor és Bogdanovic akaszkodott össze egy pécsi fault után, de aztán lenyugodtak a kedélyek. A harmadik negyed vége előtt tíz pontot belülre jött az NKA Pécs (66-60). Sőt, Pohto 2+1-esével már 66-63 volt az állás. A dudaszó pillanatában Ohams repült be a palánk alá, és húzta a labdát a gyűrűbe, így így 68-63-as hazai vezetéssel fotdulat rá a csapatok az utolsó, mindent eldöntő negyedre. Ferencz hármasa a legjobbkor jött (71-66). De nem dőlt el a meccs, a Pécs kapaszkodott (73-71). Ráadásul hét perccel a lefújás előtt kiegyenlített (73-73). Izgalmasan alakult a hajrá, De érkezett Blondin – és szórt egy távoli triplát! Jött is a pécsi időkérés. Közben talpra szökkent a csarnok és szólt a „Körmend, ollé!”. A szurkolk is érezték, elkél a biztatás – na nem mintha a hangulattal addig is bármi gond lett volna. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, minden pontnak óriási jelentősége volt. Másfél perccel a vége előtt 82-80-re átvette a vezetést a Pécs. Moore kettesével 44 másodperccel a vége előtt 84-82 volt a Körmendnek, de Meleg egalizált. Tíz másodperc volt hátra, amikor Moore mindkét büntetőjét bedobta (86-84). Carapic egyenlített (86-86), jöhetett a hosszabbítás.