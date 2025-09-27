szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

29 perce

Kosárlabda: 19 ponttal is vezetett - hosszabbítás után kapott ki az Egis Körmend - sok fotóval

Címkék#EGIS Körmend#sport#kosárlabda

A kosárlabda NB I nyitófordulójában az Egis Körmend hosszabbítás után két ponttal, 97-95-re kikapott az NKA Universitas Pécstől.

Vaol.hu

Egis Körmend–NKA Universitas Pécs 95-97 – hosszabbítás után. 86-86 (30-21, 24-16, 14-24, 18-23, 9-11). Körmend, 1900 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur, Nagy V., dr. Popgyákunik.

Az Egis Körmend sokáig uralta a játékot.
Az Egis Körmend sokáig uralta a játékot.
Fotó: Jambori Tamas

Egis Körmend: 

Moore 27/6, Blondin 20/3, Kiss B. 8/6, Ivosev 4, Avery 16/9. Csere: Ohams 11. Doktor 3/3, Ferencz 6/6. Edző: Teo Hojc.

NKA Pécs: Lukácsi 5/3, Durmo 10, Carapic 22/6, Meleg 21/3, Pohto 15. Csere: Brbaklic 8/3, Bogdanovic 13/6, Mezőfi, 3/3, Rátgéber –, Bor –. Edző: Bojan Salatic.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 6-2.  4. perc: 8-9. 5. perc: 13-9. 7. perc: 21-19. 9. perc: 28-19. 12. perc: 33-23. 14. perc: 35-28. 16. perc: 41-30. 18. perc: 45-34. 22. perc: 56-45.  28. perc: 64-55. 29. perc: 66.58. 33.perc: 73-73.  35. perc: 78-75. 39. perc: 80-82. 43. perc: 91-91. 44. perc: 92-94. 

A körmendi együttesben Durázi Krisztofer Farkas Levente és Bartik Zalán hiányzott sérülés miatt.

A hazaiak hozták el a labdát és a szezon első körmendi kosarát az első támadásból Avery szerezte – triplából. Aztán a születésnapos Kiss Benedek is eleresztett egy sikeres hármast – másfél perc után 6-0-ra vezetett az Egis Körmend. Aztán a pécsiek is megérkeztek a mecsbe, hamarosan 6-6-ot mutatott az eredményjelzőtábla. Változatos volt a meccs, egyik csapat sem tudott ellépni. Kiss Benedek második triplája után 13-9-re, négy ponttal ment a vasi csapat.  Blondin dobott egy duplát, szabálytalankodtak vele, a büntető is bement (19-13). Hamarosan Ohams váltotta Blondint – vastaps kísérte a last minute-ban, azaz az utolsó pillanatban igazolt légióst. Az első negyed lefújása előtt Doktor dobott hármast, kialakult az addigi legnagyobb különbség (28-19). A negyed végére ezt még két ponttal megfejelték a piros-feketék (30-21).  A második negyed az utolsó szezonját játszó Ferencz hármasával indult (33-21).  A vendégek futottak az eredmény után, a vasiak viszont türelmesen, szépen kijátszották akcióikat. Aztán kicsit apadt az előny, 35-28-nál Teo Hojc időt is kért. Aztán megrázta magát a Körmend, egy szép, gyors akciót Moore fejezett be duplával – most meg Bojan Salatic kért időt (45-30).  Ázonban elég volt egy-két eladott labda és máris közelített a Pécs (45-34). Ám a hajrá ismét a vasiaké volt, a félidőre 15 pontos hazai előnnyel vonultak a csapatok. A harmadik negyedben is tartotta viszonylag megnyugtató, 10-12 pontos előnyét a Körmend. Ebben a periódusban mindkét csapat játékosai gyorsan akarták befejezni akcióikat, talán ezért is volt rengeteg a hiba. Doktor és Bogdanovic akaszkodott össze egy pécsi fault után, de aztán lenyugodtak a kedélyek. A harmadik negyed vége előtt tíz pontot belülre jött az NKA Pécs (66-60). Sőt, Pohto 2+1-esével már 66-63 volt az állás. A dudaszó pillanatában Ohams repült be a palánk alá, és húzta a labdát a gyűrűbe, így így 68-63-as hazai vezetéssel fotdulat rá a csapatok az utolsó, mindent eldöntő negyedre. Ferencz hármasa a legjobbkor jött (71-66). De nem dőlt el a meccs, a Pécs kapaszkodott (73-71). Ráadásul hét perccel a lefújás előtt kiegyenlített (73-73). Izgalmasan alakult a hajrá, De érkezett Blondin – és szórt egy távoli triplát! Jött is a pécsi időkérés. Közben talpra szökkent a csarnok és szólt a „Körmend, ollé!”. A szurkolk is érezték, elkél a biztatás – na nem mintha a hangulattal addig is bármi gond lett volna.  Fej-fej mellett haladtak a csapatok, minden pontnak óriási jelentősége volt. Másfél perccel a vége előtt 82-80-re átvette a vezetést  a Pécs. Moore kettesével 44 másodperccel a vége előtt 84-82 volt a Körmendnek, de Meleg egalizált. Tíz másodperc volt hátra, amikor Moore  mindkét büntetőjét bedobta (86-84). Carapic egyenlített (86-86), jöhetett a hosszabbítás.

A hosszabbítást a vasi csapat kezdte jobban, de a Pécs nem engedte meglógni a Körmendet (43. perc: 91-91). Minden egyes labdáért nagy harc folyt. Ohams két büntetőt elrontott, a másik oldalon Meleg duplát dobott és a büntetőt is beszórta (92-94). Sőt, Brbaklic hármasával már 97-92 volt a vendégcsapatnak. De jött Moore és hármasával újra felcsillant a remény (95-97). Az utolsó pillanatban Ferencz triplája  lejött a gyűrűről – 97-95-re nyert az NKA Pécs.

  • A Körmend sokáig uralta a meccset, kezében tartotta a mérkőzést, 19 ponttal is vezetett.  Az NKA Pécs akkor dobott pontosan, amikor kellett és végül – ha szerencsével is, de nyert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu