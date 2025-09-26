szeptember 26., péntek

Kosárlabda

56 perce

Egis Körmend: új edző, átalakult keret - jöhet a Pécs!

Címkék#Egis Körmend#Egyesült Államok#kosárlabda

A kosárlabda NB I nyitófordulójában szombaton 18 órai kezdettel az Egis Körmend az NKA Universitas Pécs együttesét fogadja.

Pum András

A tavalyi bajnokságban a 6. helyen végzett, míg a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett Egis Körmend lecserélte teljes légióskontingensét – és Forray Gábor helyére Teo Hojc személyében, új, szlovén vezetőedző is érkezett. Emellett visszatért a régi-új ügyvezető igazgató, Zsebe Ferenc. A piros-feketék több edzőmeccset is vívtak, míg a hazai rendezésű Mogyorósy Szilárd-emléktornán második helyen zártak, a bajnoki főpróbának számító a zalaegerszegi Göcsej Kupát megnyerték.

Egis Körmend
Teo Hojc, az Egis Körmend vezetőedzője
Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend: átalakult a keret

A körmendi érkezők: Ivosev Tamás (TF), Farkas Levente (utánpótlásból felkerült), Jalen Moore (OGM Ormanspor/Törökország), Marchelus Avery (Oklahoma State /Egyesült Államok), Trevor Blondin (Boras Basket/Svédország), Hansen Daniel (Falco), Chuba Ohams (BG Goettingen/ Németország).

Távozók: Rudi Williams (Dinamo Bukarest/Románia), Daylen Kountz (Cholet Basket /Franciaország), Rytis Pipiras (Nyíregyháza), Schmera Gergely (Tiszaújváros), Gáspár Mátyás (Debreceni EAC), Arsenije Vuckovic (KK Kozuv Gevgelija/Észak-Macedónia),

– Nagyon örülök annak, hogy a srácok nagyon keményen dolgoztak, odatették magukat. – mondta Teo Hojc, az Egis Körmend szlovén vezetőedzője. – Rengeteg munkát végeztünk erőnlétben, taktikában. Új játékrendszert és új talán szabályokat is alkottunk csapaton belül és azt láthattam hétről hétre, hogy csapatként fejlődünk folyamatosan. A felkészülési időszakban pedig ez a legfontosabb dolog. Nagyon jó munkát végeztünk és az utolsó hétvégéig többé-kevésbé a tervek szerint ment, és tulajdonképpen addig elégedettek lehettünk mindennel, akkor viszont megsérült az egyik legfontosabb játékosunk. Aztán mezőnyben légióst is cseréltünk, új ember érkezett, ami az edzőnek és a csapatnak is plusz feladatot ad. Meg kell ismernünk, be kell építenünk őt a csapatba, a játékunkba. Néhány nappal a bajnoki rajt előtt ez különösen nagy kihívás, de bízunk abban, hogy ez így a legjobb a csapat számára. Néhány nap maradt arra, hogy minél több dolgot megtanuljon, átvegyen, hogy a saját erősségeit kihasználva minél többet tudjon segíteni a csapatnak. Az sem titok, hogy sérülések és betegségek is nehezítik a munkánkat, influenzaszerű betegség futott át a csapaton, de reméljük, hogy minél többen visszatérnek a rajtra. A szurkolóink már megmutatták a két felkészülési tornán, Körmenden és Zalaegerszegen is, hogy remek atmoszférát tudnak teremteni. Ezt már sokan jelezték nekem előre, hogy fantasztikus a hangulat a mérkőzéseken, biztos vagyok abban, hogy a bajnoki találkozókon ez a hangulat és a támogatásuk a csapat felé még sokkal nagyobb és erősebb lesz! Úgy értesültem, hogy a bérletek iránt nagy volt az érdeklődés, ez nagyon különleges a számomra. Remélem, hogy valóban minél többen ott leszünk a szezon első hivatalos mérkőzésén. És tudom, hogy mindig teljes erőből szurkolnak a fiúknak, de most szeretném kérni őket, hogy ha lehet, akkor még tegyenek rá egy lapáttal, mert hiszem, hogy együtt könnyebben meg tudunk oldani minden kihívást! 

 

