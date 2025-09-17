Erős emberek: autót emeltek, zsákot pakoltak - elképesztő súlyokat mozgattak meg! - képekkel

Erős emberek versenyeztek az elmúlt hétvégén Szombathelyen, a Szombathely Center parkolójában!

Erős emberek: Gadó András nagy munkában!

Fotó: VN/Hungaryan Strongman League

Erős emberek Szombathelyen

A Premium Strongman League Silver sorozat negyedik, utolsó állomását rendezték szombaton délután a vasi megyeszékhelyen. A döntő versenyre az előző három állomás (Agárd, Inota, Sárbogárd) legjobbjait hívták meg. A kilenc főt felvonultató nemzetközi mezőnyben ott volt a szombathelyi Gadó András (aki nemrégiben ötödször is könnyűsúlyú magyar bajnok lett!), illetve a Nemeskocs színeit képviselő Horváth Kevin is. A rendezvény minden szempontból sikeres volt: a nagyszerű hangulatban, sok néző előtt kiélezett versenyt vívtak az erős emberek.