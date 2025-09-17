szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gadó András

1 órája

Erős emberek: autót emeltek, zsákot pakoltak - elképesztő súlyokat mozgattak meg! - képekkel

Címkék#sport#erős ember#autó

Erős emberek versenyeztek az elmúlt hétvégén Szombathelyen: Erős emberek: Gadó András "hazai pályán" lett bronzérmes.

Tóth Gábor

Erős emberek versenyeztek az elmúlt hétvégén Szombathelyen, a Szombathely Center parkolójában!

Erős emberek
Erős emberek: Gadó András nagy munkában!
Fotó: VN/Hungaryan Strongman League

Erős emberek Szombathelyen

A Premium Strongman League Silver sorozat negyedik, utolsó állomását rendezték szombaton délután a vasi megyeszékhelyen. A döntő versenyre az előző három állomás (Agárd, Inota, Sárbogárd) legjobbjait hívták meg. A kilenc főt felvonultató nemzetközi mezőnyben ott volt a szombathelyi Gadó András (aki nemrégiben ötödször is könnyűsúlyú magyar bajnok lett!), illetve a Nemeskocs színeit képviselő Horváth Kevin is. A rendezvény minden szempontból sikeres volt: a nagyszerű hangulatban, sok néző előtt kiélezett versenyt vívtak az erős emberek.

Erős emberek: autót emeltek, zsákot pakoltak - elképesztő súlyokat mozgattak meg!

Fotók: VN/Hungaryan Strongman League

Egyébként roppant látványos, érdekes, embert próbáló feladatok várták az résztvevőkre - akik öt számban mérték össze felkészültségüket, kitartásukat, erejüket:

  • lengősúly nyomás, 120 kg, maximum ismétlés egy perc alatt
  • izlandi kereszt cipelés, 130 kg, maximum távra
  • autó felhúzás, 300 kg, maximum ismétlés egy perc alatt
  • lengősúly cipelés, 15 m, 350/400 kg
  • zsák pakolás teherautó platóra időre, 100, 120 és 140 kg

Gadó András - aki szervezőként is jól helyt állt - remekül versenyzett, bronzéremmel zárta a vidalt, de Horváth Kevin ötödik helye is szép teljesítmény.

Erős emberek - végeredmény:

  • 1. Molnár Zsolt (Bölcske)
  • 2. Jiri Dejmal (Csehország)
  • 3. Gadó András (Szombathely)
  • 4. Martin Szabo (Csehország)
  • 5. Horváth Kevin (Nemeskocs)
  • 6. Filip Rakits (Szerbia)
  • 7. Hrozik Gábor (Dunaújváros)
  • 8. Petr Pastyrik (Csehország)
  • 9. Mester István (Székesfehérvár)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu