1 órája
Erős emberek: autót emeltek, zsákot pakoltak - elképesztő súlyokat mozgattak meg! - képekkel
Erős emberek versenyeztek az elmúlt hétvégén Szombathelyen: Erős emberek: Gadó András "hazai pályán" lett bronzérmes.
Erős emberek versenyeztek az elmúlt hétvégén Szombathelyen, a Szombathely Center parkolójában!
Erős emberek Szombathelyen
A Premium Strongman League Silver sorozat negyedik, utolsó állomását rendezték szombaton délután a vasi megyeszékhelyen. A döntő versenyre az előző három állomás (Agárd, Inota, Sárbogárd) legjobbjait hívták meg. A kilenc főt felvonultató nemzetközi mezőnyben ott volt a szombathelyi Gadó András (aki nemrégiben ötödször is könnyűsúlyú magyar bajnok lett!), illetve a Nemeskocs színeit képviselő Horváth Kevin is. A rendezvény minden szempontból sikeres volt: a nagyszerű hangulatban, sok néző előtt kiélezett versenyt vívtak az erős emberek.
Erős emberek: autót emeltek, zsákot pakoltak - elképesztő súlyokat mozgattak meg!Fotók: VN/Hungaryan Strongman League
Egyébként roppant látványos, érdekes, embert próbáló feladatok várták az résztvevőkre - akik öt számban mérték össze felkészültségüket, kitartásukat, erejüket:
- lengősúly nyomás, 120 kg, maximum ismétlés egy perc alatt
- izlandi kereszt cipelés, 130 kg, maximum távra
- autó felhúzás, 300 kg, maximum ismétlés egy perc alatt
- lengősúly cipelés, 15 m, 350/400 kg
- zsák pakolás teherautó platóra időre, 100, 120 és 140 kg
Gadó András - aki szervezőként is jól helyt állt - remekül versenyzett, bronzéremmel zárta a vidalt, de Horváth Kevin ötödik helye is szép teljesítmény.
Erős emberek - végeredmény:
- 1. Molnár Zsolt (Bölcske)
- 2. Jiri Dejmal (Csehország)
- 3. Gadó András (Szombathely)
- 4. Martin Szabo (Csehország)
- 5. Horváth Kevin (Nemeskocs)
- 6. Filip Rakits (Szerbia)
- 7. Hrozik Gábor (Dunaújváros)
- 8. Petr Pastyrik (Csehország)
- 9. Mester István (Székesfehérvár)