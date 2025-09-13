3 órája
Erős emberek Szombathelyen!
Erős emberek feszülnek neki mázsás súlyoknak Szombathelyen. Erős emberek versenye szombaton a Szombathely Center parkolójában!
Erős emberek Szombathelyen - Gadó András-
Fotó: VN-archív/Unger Tamás
Erős emberek versenyeznek szombaton délután Szombathelyen, a Szombathely Center parkolójában!
Erős emberek Szombathelyen
A Premium Strongman League Silver sorozat negyedik, utolsó állomását rendezik szombaton 14.30-as kezdéssel a vasi megyeszékhelyen. A döntő versenyre az előző három állomás (Agárd, Inota, Sárbogárd) legjobbjait hívták meg. A nyolc fős mezőnyben ott lesz a szombathelyi Gadó András (a friss könnyűsúlyú magyar bajnok), illetve a Nemeskocs színeit képviselő Horváth Kevin is.
Látványos, érdekes, embert próbáló feladatok várják az erős embereket - öt versenyszám
- autó felhúzás
- lengősúly nyomás
- izlandi kereszt cipelés
- lengősúly cipelés
- zsák pakolás vár a résztvevőkre.
Az erőpróba 14.30-kor kezdődik, az eredményhirdetés a tervek szerint 17.30-kor lesz. A szervezők várják az érdeklődőket, a szurkolókat, az erősembersport kedvelőit - a verseny megtekintése ingyenes.