Erős emberek versenyeznek szombaton délután Szombathelyen, a Szombathely Center parkolójában!

Erős emberek Szombathelyen.

Fotó: VN/PSL

Erős emberek Szombathelyen

A Premium Strongman League Silver sorozat negyedik, utolsó állomását rendezik szombaton 14.30-as kezdéssel a vasi megyeszékhelyen. A döntő versenyre az előző három állomás (Agárd, Inota, Sárbogárd) legjobbjait hívták meg. A nyolc fős mezőnyben ott lesz a szombathelyi Gadó András (a friss könnyűsúlyú magyar bajnok), illetve a Nemeskocs színeit képviselő Horváth Kevin is.

Látványos, érdekes, embert próbáló feladatok várják az erős embereket - öt versenyszám

autó felhúzás

lengősúly nyomás

izlandi kereszt cipelés

lengősúly cipelés

zsák pakolás vár a résztvevőkre.