Kosárlabda

51 perce

Falco: pedig már 19 pontos volt az előny...

Kiesett a kosárlabda Bajnokok Ligájából a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. A Falco komoly előnyről bukta el a bulgáriai selejtezőtorna negyeddöntőjét a Porto ellen.

Tóth Gábor
Falco

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

A Falco meglehetősen rossz előjelekkel utazott el Bulgáriába – többek között a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristóf nélkül. De különböző okok miatt kihagyta a felkészülés nagy részét Aleksa Novakovic, és a két brit légiós, Patrick Whelan és Jubrile Belo. Éppen ezért egyelőre nem tűnik kész csapatnak a Falco. Ennek megfelelően a papírforma a tavalyi kupagyőztes, bajnoki ezüstérmes portugál sztárcsapat, a Porto sikerét sejtette.

Falco - jegyzőkönyv

FC Porto–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83-79 (16-24, 17-24, 24-17, 26-14). Szamokov, 300 néző, kosárlabda Bajnokok Ligája-selejtező, negyeddöntő, vezette: Chueca (spanyol), Salins (lett), Martin Horozov (bolgár).

Porto: Dunn 20/12, Washpun 9, Toupane 9, Filipovity 5/3, Davis 25/3. Csere: Queiroz 9, Riley 4 , Voytso 2. Edző: Fernando Sa.

Falco: Jovanovic 12, Váradi 7/3, Novakovic 4/3, Wojcik 14, Keller 6. Csere: Perl 14, Belo 15, Whelan 5, Tanoh Dez 2. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6-7. 4. perc: 6-12. 9. perc: 12-22. 12. perc: 16-27. 13. perc: 17-32. 17. perc: 28-37. 20. perc: 33-48. 24. perc: 40-59. 30. perc: 57-65. 35. perc: 70-70. 38. perc: 78-77. 40. perc: 83–77

Kipontozódott: Riley (40.).

A várakozások ellenére nagyszerű játékkal nyitott a Falco KC, és egészen kiváló első félidőt produkált – a nagyszünetben 15 ponttal vezetett (20. perc: 33-48.). Sőt, közeledve a harmadik etap közepéhez úgy tűnt, hogy a sima győzelmet arat – már 19 ponttal vezetett (24. perc: 40-59)! A harmadik negyed vége azonban már a hazaiaké volt. Az amúgy rendkívül gyengén triplázó Falco megengedte ellenfelének, hogy visszajöjjön a meccsbe, így a negyedik negyed már csak nyolc pontos vasi előnyről kezdődött (30. perc: 57-65). Végül a lelkesen rohamozó, egyre jobban dobó Porto egyenlített (37. perc: 77-77), fordított, és bedarálta a végére elfáradó ellenfelét – nyerhető meccset bukott el a Falco...

Milos Konakov: – Huszonöt percig jól játszottunk, irányítottunk a meccset, megvalósítottuk a taktikai elképzeléseinket. A hátralévő 15 perccel két probléma volt: az egyik a Porto támadólepattanói, a végére 14-et gyűjtött, amiből kaptunk 25 pontot, ez 90 százalékos kihasználása a lehetőségeknek. A másik, hogy nem dobott sok triplát a rivális, de az utolsó 12 percben négyet is engedtünk neki, miközben mi több tiszta dobást is elrontottunk. Új a csapat, nem a legjobb meccsel kezdtük az idényt, megnézzük, mi működött jól, és azt is, hogyan fejlődhetnénk.

A Falco a FIBA Európa-kupában folytathatja a nemzetközi szereplését.

 

 

