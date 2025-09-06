Falco: felkészülési torna Bulgáriában

Falco: két edzőmeccs Bulgáriában.

Falco: Váradi Benedek is utazik Bulgáriába.

Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Pályán a Falco

Sűrű napokkal folytatódik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának felkészülése – Bulgáriában vesz részt egy nemzetközi felkészülési tornán a sárga-fekete gárda. Az erőpróbán a Falco mellett a hazai színeket képviselő BC Balkan Botevgrad, az osztrák BC Vienna, és az izraeli sztárcsapat, a Hapoel-Tel Aviv vesz részt.

A Falco hétfőn 17 órakor a lép pályára a Balkan Botevgrad ellen, míg a másik ágon, a másik elődöntőben Vienna–Hapoel meccset rendeznek. Másnap, kedden a két vesztes 17 órakor az elődöntőben, a két győztes 20 órakor a fináléban csap össze. A Falco majd csak csütörtökön hajnalban tér haza Szombathelyre.

A két brit légiós, Jubrile Belo és Patrick Whelan már megérkezett Szombathelyre, pénteken mindketten munkába álltak. Bulgáriába a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristófon kívül a keret minden játékosa utazik.

Hazatérése után sokat nem pihenhet a Falco, mert szeptember 12-13-án, pénteken és szombaton már a saját rendezésű tornáján, a 16. Horváth Zoltán Emléktorna mérkőzésein vesz részt.

A 16. Horváth Zoltán Emléktorna menetrendje: