Falco: felkészülési torna Bulgáriában

Sűrű napokkal folytatódik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának felkészülése. Falco: két edzőmeccs Bulgáriában!

Pályán a Falco

Sűrű napokkal folytatódik a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának felkészülése – Bulgáriában vesz részt egy nemzetközi felkészülési tornán a sárga-fekete gárda. Az erőpróbán a Falco mellett a hazai színeket képviselő BC Balkan Botevgrad, az osztrák BC Vienna, és az izraeli sztárcsapat, a Hapoel-Tel Aviv vesz részt. 

A Falco hétfőn 17 órakor a lép pályára a Balkan Botevgrad ellen, míg a másik ágon, a másik elődöntőben Vienna–Hapoel meccset rendeznek. Másnap, kedden a két vesztes 17 órakor az elődöntőben, a két győztes 20 órakor a fináléban csap össze. A Falco majd csak csütörtökön hajnalban tér haza Szombathelyre.

A két brit légiós, Jubrile Belo és Patrick Whelan már megérkezett Szombathelyre, pénteken mindketten munkába álltak. Bulgáriába a könyöksérüléssel bajlódó Bognár Kristófon kívül a keret minden játékosa utazik.

Hazatérése után sokat nem pihenhet a Falco, mert szeptember 12-13-án, pénteken és szombaton már a saját rendezésű tornáján, a 16. Horváth Zoltán Emléktorna mérkőzésein vesz részt.

A 16. Horváth Zoltán Emléktorna menetrendje:

  • Szeptember 12., péntek, elődöntők: Hapoel Netanel Holon (izraeli)–Oberwart Gunners (osztrák) 16.30, megemlékezés és megnyitó 18.30, Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Patrioti Levice (szlovák).
  • Szeptember 13., szombat, helyosztók: bronzmérkőzés 16.00, döntő 18.30.

 

