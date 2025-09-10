Falco KC: bronzérem Bulgáriából - hétvégén Horváth Zoltán Emléktorna!

Bulgáriában vett részt egy nemzetközi felkészülési tornán a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - pénteken és szombaton pedig már hazai pályán, a Horváth Zoltán Emléktorna meccsein szerepel!

Falco - Bulgária

A sárga-fekete gárda vasárnap hajnalban kelt útra, és hétfőn délután lépett először pályára. Az elődöntőben a tavalyi bolgár bronzérmes Balkan Botevgrad együttesével csapott össze és 77-86-ra kikapott. Így kedden a bronzmérkőzésen meccselt a BC Vienna ellen - az osztrákok a másik elődöntőben az euroligás izraeli Hapoel Tel Avivtól kaptak ki 74-95-re. A harmadik helyről döntő mérkőzés nagy részében a Falco diktálta a tempót, végül 74-67 arányban legyűrte bécsi riválisát.

- Örülök, hogy rész vehettünk a tornán, jól szervezett erőpróbán, jó ellenfelek ellen léphettünk pályára - összegzett Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. - Az első meccsel nem igazán voltam elégedett, tompán játszottunk, a bronzmérkőzés viszont jól sikerült, ott már egy energikusabb Falcót láttam a pályán. A bécsi gárda az Aba Ligára készül, jó kerettel rendelkezik - értékes győzelmet arattunk. Sajnos ez a pár nap is úgy telt el, hogy nem tudtunk teljes kerettel dolgozni, mert a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf mellett a hátát fájlaló Aleksa Novakovic is kihagyta a bulgáriai tornát - de lassan hozzászokunk, hogy az idei felkészülési szezonunk ilyen... Ettől függetlenül dolgozunk, készülünk. Pénteken már a Horváth Zoltán Emléktorna meccsein szereplünk - nagyon várjuk már, hogy az Aréna Savariában, a saját szurkolóink előtt léphessünk pályára!

Falco - hazai pályán

A Falco csütörtökön tér haza Szombathelyre, de sokat nem pihenhet, mert pénteken már kezdődik a 16. Horváth Zoltán Emléktorna. A felkészülési időszakot záró nemzetközi tornán a tavalyi osztrák bajnok Oberwart Gunners, a tavaly az izraeli bajnokságban elődöntőig jutó Hapoel Netael Holon, valamint a tavalyi szlovák aranyérmes Patrioti Levice lép még pályára a Falco mellett.

16. Horváth Zoltán Emléktorna, menetrend: